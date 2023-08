Berlin: Beim Ausparken auf Aldi-Parkplatz Postboten umgefahren

E-Roller und Fahrräder haben auf dem ehemaligem Flughafen Tegel gebrannt

In Berlin-Köpenick hat eine Autofahrerin beim Ausparken einen DHL-Boten erfasst

Unbekannter beleidigt und schlägt zwei Jugendliche in Marzahn

Seniorin stirbt bei Brand in Wohnung in Westend

Mann greift Russen im BVG-Bus an

Brandstiftung: SUV in Prenzlauer Berg in Flammen

Berlin. In der Nacht zu Samstag gab es einige Brände in Berlin. In Prenzlauer Berg wurde ein Auto angezündet, in Kreuzberg ein Obdachlosenzelt. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin vom 19. August: Beim Ausparken auf Aldi-Parkplatz Postboten umgefahren

19.44 Uhr: Eine Autofahrerin hat am Samstagnachmittag beim beim Ausparken auf einem Aldi-Parkplatz an der Müggelheimer Straße in Berlin-Köpenick die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie erfasste zunächst einen Postboten, der gerade eine Paketstation befüllte. Anschließend krachte sie mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Der DHL-Bote kam in ein Krankenhaus. Die ältere Frau gab am Unfallort an, ihr Gaspedal habe geklemmt.

Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei und verletzt Beamte

18.25 Uhr: Ein Autofahrer ohne Führerschein hat sich mit der Polizei in Berlin eine gefährliche Verfolgungsjagd durch Kreuzberg geliefert und dabei mehrere Beamte verletzt. Eine Streife wollte ihn am Freitagmittag an der Kreuzung Columbiadamm Ecke Golßener Straße kontrollieren, weil der 29-jährige nicht angeschnallt war. Anstatt anzuhalten, gab der Mann jedoch Gas, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Bei einer Verfolgungsjagd ignorierte der 29-Jährige dann mehrere rote Ampeln und wechselte teilweise auf die Gegenfahrbahn. An der Görlitzer Straße konnten die Polizisten den Wagen schließlich stoppen - als der Beifahrer aussteigen wollte, schlug der 29-Jährige die Tür zu und verletzte dadurch einen Polizisten an der Hand. Danach flüchtete er zu Fuß in den Görlitzer Park, wo die Beamten ihn festnahmen. Er leistete dabei Widerstand und verletzte eine Polizistin am Bein.

Die beiden verletzten Beamten brachen ihren Dienst ab, Verstärkung brachte den Mann ins Polizeigewahrsam. Sein Auto wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun wegen des verbotenen Autorennens, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahren ohne Führerschein sowie Widerstand gegen die Polizisten ermittelt.

E-Roller und Fahrräder brennen auf ehemaligem Flughafen Tegel

Der ehemalige Flughafen Tegel.

Foto: Paul Zinken/dpa/Archivbild

14.45 Uhr: Auf dem ehemaligen Flughafen Tegel haben nach Angaben der Berliner Feuerwehr 130 E-Roller und 60 Elektrofahrräder am Samstagmittag gebrannt. Menschen und Gebäude seien nicht zu Schaden gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Eine dunkle schwarze Rauchwolke war im Nordwesten der Stadt am Himmel zu sehen. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet. „Wir haben den Brand durch den Geruch selber bemerkt. Unsere Feuerwache ist nur etwa 100 Meter entfernt“, hieß es weiter. 50 Einsatzkräfte waren demnach vor Ort. Die Elektrofahrzeuge standen auf einer eingezäunten Fläche vor einer Lagerhalle und waren außer Betrieb. „Überall waren die Batterien ausgebaut.“ Das Feuer war den Angaben zufolge schnell gelöscht. Ein Übergreifen auf die Halle wurde verhindert. Die Brandursache war zunächst unklar.

#Brand in #Tegel

Auf dem ehem. Flughafengelände brannten 130 #Elektroroller und 60 #Elektrofahrräder, die dort vor einer Halle gelagert waren. Batterien waren ausgebaut. Einsatzkräfte der gegenüberliegenden Feuerwache konnten durch schnellen Einsatz weitere Ausbreitung verhindern pic.twitter.com/MES60Hys7z — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 19, 2023

Auch interessant: Berlin erfindet sich am ehemaligen Flughafen Tegel neu

Unbekannter beleidigt und schlägt zwei Jugendliche

13.22 Uhr: Ein Mann beleidigte Freitagabend in Marzahn einen Jungen und schlug einen jugendlichen Zeugen. Nach bisherigen Ermittlungen der Berliner Polizei war der 13-Jährige gegen 21.20 Uhr zusammen mit Freunden in einem Supermarkt an der Köthener Straße, als er dabei von einem bislang noch unbekannten Mann wegen seiner Hautfarbe rassistisch beleidigt worden sein soll. Dessen 14-jähriger Freund stellte den mutmaßlichen Rassisten zur Rede, woraufhin sich dieser bedrohlich genähert haben soll. Der 14-Jährige soll den Tatverdächtigen von sich geschoben haben, woraufhin dieser auf den Jugendlichen eingeschlagen haben soll. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige aus dem Supermarkt. Der 14-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und einem Arm.

Seniorin stirbt bei Brand in Wohnung

12.30 Uhr: Freitagvormittag ist eine Seniorin bei einem Brand in Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) ums Leben gekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach jetzigem Sachstand kam es gegen 11.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung an der Heerstraße, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Die 78-jährige Mieterin konnten die Brandbekämpfer jedoch nur noch tot bergen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Für die Löscharbeiten musste die nördliche Nebenfahrbahn der Heerstraße, zwischen Bayernallee und Württembergallee bis 12.40 Uhr komplett gesperrt werden.

Auch interessant: Viele Notfälle, wenig Brände: Berliner Feuerwehr mit Rekord

Mann greift Russen im Bus an

12 Uhr: In der Nacht auf Samstag kam es in Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg) zu einer Körperverletzung mit fremdenfeindlichem Hintergrund. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen unterhielt sich gegen 0.30 Uhr ein Ehepaar in einem Bus der BVG, der auf der Falkenberger Chaussee zur Haltestelle Prerower Platz unterwegs war, in russischer Sprache. Einem ebenfalls in diesem Bus sitzendem 59-Jährigen soll dies missfallen haben, sodass er dem Ehepaar Sympathien für den russischen Präsidenten unterstellte und sich anschließend fremdenfeindlich äußerte. Im Anschluss daran entwickelte sich ein Streit zwischen dem Tatverdächtigen und dem 38-jährigen Ehemann. Dabei soll der 59-Jährige den 38-Jährigen mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen haben, die dabei zu Bruch ging. Gegen den Angriff soll sich der 38-Jährige zur Wehr gesetzt und dem Angreifer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Polizisten nahmen den 59-Jährigen fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von rund zwei Promille. Durch die Auseinandersetzung erlitten der 38-Jährige eine Prellung und der 59-Jährige eine Platzwunde am Kopf. Hinzugerufene Sanitäter versorgten den 38-Jährigen am Ort. Den 59-Jährigen brachten sie hingegen in ein Krankenhaus, wo auch eine angeordnete Blutentnahme durchgeführt wurde. Anschließend durfte er seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der fremdenfeindlichen gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Brandstiftung: SUV in Prenzlauer Berg in Flammen

5 Uhr: In der Hohenschönhauser Straße Ecke Herbert-Tschäpe-Straße in Prenzlauer Berg brannte gegen 1.30 Uhr auf einem Parkplatz ein Volkswagen-SUV im Frontbereich. Die Feuerwehr löschte das in Flammen stehende Fahrzeug, das im Frontbereich komplett ausbrannte. Ein daneben parkender Mercedes wurde durch die Hitze beschädigt. Die Berliner Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

Brandstiftung eines Obdachlosenzeltes

In Prenzlauer Berg brannte ein SUV.

Foto: Morris Pudwell

4.55 Uhr: An der Großbeerenbrücke in Kreuzberg brannte gegen 1.50 Uhr ein Zelt eines Obdachlosen. Die Reste des abgebrannten Zelts löschte die Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Ob das Zelt angezündet wurde, ist noch ungewiss.

Die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Vortag lesen Sie in diesem Blaulicht-Blog.