Berlin: Raser (15) liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 16. August: Polnischer Mann mit Haftbefehl in Frankfurter Taxi festgenommen

17.43 Uhr: Am Dienstagvormittag nahm die Bundespolizei einen Mann in Frankfurt/Oder fest, gegen den ein Haftbefehl vorlag.

Gegen 11:25 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen Reisenden in einem Taxi mit polnischem Kennzeichen an der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder). Bei der Prüfung seiner Personalien kam heraus, dass gegen den 47-jährigen polnischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Oldenburg vorliegt. Der Mann war wegen illegalem Anbau, Herstellung und Handel mit Betäubungsmitteln in drei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Der Gesuchte hat noch eine Restfreiheitsstrafe von rund einem Jahr und sechs Monaten (535 Tage) zu verbüßen.

Die Beamtinnen und Beamten verhafteten den 47-jährigen Polen und brachten ihn in eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt.

Fahrerflucht nach Kollison mit Linienbus – Busfahrer verletzt

17.03 Uhr: In der vergangenen Nacht beging ein bisher unbekannter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall mit einem Bus in Marzahn Fahrerflucht. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 57 Jahre alter Busfahrer den Blumberger Damm in Richtung Landsberger Allee, als ihm ein bislang unbekannter Fahrer eines Audis entgegenkam. Aus ungeklärten Gründen kam dieser von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Bus zusammen. Aus dem Audi stiegen zwei Personen und flohen zu Fuß in Richtung Landsberger Allee. Der Busfahrer verletzte sich durch die Kollision an seiner Schulter und wurde durch alarmierte Rettungskräfte für eine Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In dem Bus befanden sich zwei Fahrgäste. Einer von ihnen blieb unverletzt. Der andere, ein 31-jähriger Mann, erlitt Prellungen im Bereich des Brustkorbes und am Knie. Rettungskräfte brachten auch ihn in ein Krankenhaus. Der Bus war nach dem Verkehrsunfall fahruntüchtig und musste abgeschleppt werden. Der ebenfalls stark beschädigte Audi wurde beschlagnahmt. Des Weiteren wurde ein Verkehrsschild in Folge des Unfalls herausgerissen. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.

Quartett prügelt auf Obdachlosen ein und beraubt ihn bis auf die Schuhe

16.49 Uhr: Ein Zeuge rief heute früh die Polizei zu einem Lokal in Mitte. Nach Angaben des 41-Jährigen bemerkte er kurz vor 7 Uhr in der Nähe eines Beetes vor der Bar in der Panoramastraße fünf Männer, die gemeinsam Alkohol konsumierten. Vier Männer aus dieser Runde sollen in der Folge einen 44-Jährigen festgehalten und auf ihn eingeschlagen haben. Schließlich soll die Vierergruppe dem Angegriffenen die Schuhe entwendet haben und in Richtung Bahnhof Alexanderplatz geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den wohnungslosen Mann mit Kopf- und Halswirbelsäulenverletzungen in ein Krankenhaus, wo dieser stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zu dem gemeinschaftlichen Straßenraub hat ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.

Raser (15) liefert sich in Wilmersdorf Verfolgungsjagd mit der Polizei

Polizeikontrolle mit Kelle (Symbolbild).

Foto: picture alliance / Bildagentur-online/McPhoto

14.17 Uhr: Ein jugendlicher Raser hat sich in der vergangenen Nacht in Wilmersdorf eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Zuvor hatten Polizisten gegen 1 Uhr an der Kreuzung Martin-Luther-Straße Ecke Hauptstraße einen jugendlich aussehenden Audi-Fahrer mit Beifahrerin beobachtet. Daraufhin wollten sie den Fahrer anhalten. Auf der A100 in Fahrtrichtung Nord forderte das Einsatzteam den jugendlichen Fahrer mittels Anhaltesignal "Stop Polizei" und Lichthupe auf, stehen zu bleiben. Doch der Audi-Fahrer gab Gas. Mit Blaulicht und Martinshorn fuhren die Beamten ihm hinterher.

Im Kreuzungsbereich Kaubstraße Ecke Hohenzollerndamm konnten Fahnder der Polizei den Audi zum Anhalten bringen. Als die Einsatzkräfte sich als Polizisten zu erkennen gaben, versuchte der 15-Jährige zu flüchten. Dabei schlug er mit der Fahrertür mehrmals gegen das Zivilfahrzeug. Bei beiden Fahrzeugen entstanden dadurch Schäden.

Mit richterlichem Beschluss beschlagnahmten die Einsatzkräfte das Mietfahrzeug. Der Jugendliche wurde wegen fehlender Ausweisdokumente zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung zu einem Polizeigewahrsam gebracht und im Anschluss in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die 23 Jahre alte Beifahrerin wurde vor Ort entlassen. Der 15-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie einer Sachbeschädigung verantworten. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weiteren Ermittlungen

Wieder Missbrauchsvorwürfe an einer Berliner Kita

13.41 Uhr: Die Berliner Polizei ermittelt wegen Missbrauchsverdachts an einer Kita im Bezirk Spandau. Wie eine Polizeisprecherin der Berliner Morgenpost auf Anfrage bestätigte, handelt es sich bei der betroffenen Einrichtung um den Fröbel-Kindergarten in der Daumstraße in Haselhorst. Mehr über die Missbrauchsvorwürfe lesen Sie hier.

Mann nach queerfeindlichen und antisemitischen Taten in Treptow-Köpenick festgenommen

Die beschädigte Fensterfront des Vereins "RuT - Rad und Tat - Offene Initiative Lesbischer Frauen" in Berlin-Neukölln. Nach einem homofeindlichen Angriff auf einen Verein lesbischer Frauen in Berlin-Neukölln ermittelt der Staatsschutz wegen versuchter schwerer Brandstiftung.

Foto: Christoph Soeder/dpa

13.22 Uhr: Ein 63-Jähriger soll für queerfeindliche und antisemitisch motivierte Taten in Berlin verantwortlich sein. Der Mann wurde am Dienstagnachmittag wegen politisch motivierter Brandstiftungen festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Der Beschuldigte habe die Taten im Zeitraum von 12. bis 14. August in vollem Umfang eingeräumt, hieß es von den Behörden.

Verbrannte Bücher liegen in der ausgebrannten Bücherbox in der Nähe des Mahnmals "Gleis 17".

Foto: Fabian Sommer/dpa

Der 63-Jährige sollte noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die genaue Tatmotivation des Deutschen sei noch nicht klar, sagte der Sprecher der Staatsanwalt. Wie der Verdächtige ins Visier der Ermittler geriet, lesen Sie hier.

Mann zündet seine frühere Wohnung in Gesundbrunnen an - Festnahme

12.47 Uhr: Polizisten nahmen am Dienstagnachmittag einen mutmaßlichen Brandstifter in Gesundbrunnen fest. Mitarbeitende eines Geschäfts in der Bastianstraße bemerkten kurz vor 17 Uhr Brandgeruch aus einer benachbarten Wohnung im Erdgeschoss und alarmierten die Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Polizisten sahen im Nahbereich einen 30-jährigen ehemaligen Bewohner der betroffenen Wohnung und nahmen ihn fest. Dabei leistete der 30-Jährige Widerstand, wodurch ein Polizist am Bein verletzt wurde und nach dem Einsatz seinen Dienst beenden musste. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Räuber bedroht Ladendetektiv in Kreuzberg mit Messer

11.00 Uhr: Am Dienstagabend wurde ein mutmaßlicher Räuber in Kreuzberg festgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Mann, deren Identität noch ungeklärt ist, gegen 19.25 Uhr gemeinsam mit einem anderen unbekannten Mann in einem Geschäft am Hermannplatz einen 32-jährigen Ladendetektiv mit einem Messer bedroht und verletzt haben. Zuvor habe der Ladendetektiv das Duo dabei beobachtet, wie sie Parfüms gestohlen haben sollen. Als das Duo das Geschäft verlassen wollte, ohne für die Parfüms zu zahlen, habe der Ladendetektiv die beiden angesprochen. Der später festgenommene Mann zog daraufhin ein Messer und bedrohte den Ladendetektiv. Dem Ladendetektiv gelang es, den Mann zu Boden zu bringen und verletzte sich dabei am Bein. Sein Komplize habe das Messer vom Boden aufgehoben und sei ohne Beute geflüchtet. Einsatzkräfte nahmen den festgehaltenen Mann fest, sein Komplize ist weiterhin flüchtig. Die mutmaßliche Beute hatte der Festgenommene noch bei sich. Rettungskräfte versorgten die Verletzungen des Ladendetektives am Ort.

Jugendliche überfallen Wagen von Fahrdienstleister in Neukölln - Festnahmen

10.55 Uhr: Eine Bande von 13- und 14-Jährigen Kindern und Jugendlichen hat in Neukölln eine Serie von Raubüberfällen auf Fahrer von Bestell-Mietwagen verübt. Die Polizei nahm am vergangenen Freitag zwei Jungen im Alter von 13 und zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren im Stadtteil Rudow fest.

Die vier Kinder und Jugendlichen sollen in der Nacht zu Freitag um 4 Uhr ein Auto eines sogenannten Fahrdienstleisters in den Efeuweg bestellt haben. Als die 48-jährige Fahrerin ankam, standen dort zunächst nur zwei 14-Jährige und ein 13-Jähriger. Die beiden Älteren stiegen ein, der 13-Jährige stand an der Fahrertür und fragte, ob die 48-Jährige Geld wechseln könne. Als sie ihr Portemonnaie zückte, soll der zweite 13-jährige mit einem Schlagstock hinzugekommen sein und der Frau ins Gesicht geschlagen haben. Der andere 13-Jährige soll der Frau dann die Geldbörse entrissen haben. Alle vier flüchteten.

Die jungen mutmaßlichen Täter wurden noch am selben Tag gefasst und die Beute sichergestellt. Die Kinder und Jugendlichen stehen im Verdacht, in den vergangenen zwei Monaten mehrere ähnliche Überfälle begangen zu haben. Die 13-jährigen Jungen wurden an ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die beiden 14-jährigen Verdächtigen wurden Haftbefehle erlassen.

Einbrecher in Lichtenrade gestellt

10.22 Uhr: Am Dienstagnachmittag haben Polizisten in Lichtenrade in Tempelhof-Schöneberg einen Tatverdächtigen nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus festgenommen. Gegen 14.30 Uhr wurden Nachbarn auf den 23-jährigen Mann im Garten des Nachbargrundstücks aufmerksam und alarmierten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es, den Mann aufzuhalten. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den mutmaßlichen Einbrecher fest. Bei seiner Durchsuchung konnten unter anderem eine PTB-Waffe gefunden werden und ein Handy, das als gestohlen gemeldet worden war. Ermittlungen zufolge soll der 23-Jährige mit Gartenwerkzeugen versucht haben, die Terrassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Mann wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam der Kriminalpolizei überstellt.

Familie am Weißen See in Pankow rassistisch beleidigt

10.15 Uhr: Eine 37-Jährige soll auf einer Grünfläche am Weißen See in Pankow eine Familie mehrfach rassistisch beleidigt haben. Dies sagten Zeugen gegenüber der alarmierten Polizei am Dienstagabend aus, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Demnach hatte sich die Familie beim Eintreffen der Polizisten bereits vom Tatort entfernt. Jedoch gab eine 36-Jährige an, ebenfalls von der Frau rassistisch beleidigt worden zu sein und beobachtet zu haben, wie die 37-Jährige die Familie rassistisch angefeindet habe.

Die Polizei konnte die mutmaßliche Täterin noch vor Ort festnehmen. Die Frau kam auf eigenen Wunsch in ein Krankenhaus, wo ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 1,2 Promille ergab. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen gegen die 37-Jährige aufgenommen, wie in solchen Fällen üblich.

Audi rammt Nachtbus in Marzahn von der Straße

Foto: Pudwell

7.04 Uhr: In der vergangenen Nacht hat es einen schweren Unfall in Marzahn gegeben. Ersten Informationen von vor Ort zufolge verlor gegen 3 Uhr ein Audi-Fahrer auf dem Blumberger Damm die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Bürgersteig. Dabei begrub er ein Halteverbotschild unter seinem Audi und krachte mit voller Wucht in einen entgegenkommenden Nachtbus der Linie N96. Der Aufprall war so heftig, dass der Bus auf den Bürgersteig geschleudert wurde und der Audi mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Ob und wie viele verletzte Personen es gab, ist bislang unklar.

Der Blumberger Damm war zwischen Landsberger Allee und der Hohensaatener Straße für rund zwei Stunden in beiden Richtungen vollständig gesperrt. Die Buslinine N96 wurde umgeleitet.

Mehrere Autos brennen in Pankow

Foto: Pudwell

6.41 Uhr: In der vergangenen Nacht haben in Wilhelmsruh im Bezirk Pankow mehrere Fahrzeuge gebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte eine Anwohnerin gegen 2 Uhr Knallgeräusche gehört und dann einen brennenden Pkw an der Lessingstraße gesehen. Das Feuer griff auf zwei weitere Autos über. Alle drei Pkws brannten vollständig aus. Ein weiterer Pkw wurde durch die Hitzeeinwirkung stark beschädigt. Die durch die Anwohnerin alarmierte Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Das Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Keller brennt in Oberschöneweide

Foto: Pudwell

6.35 Uhr: In der vergangenen Nacht hat ein Keller an der Fuststraße in Oberschöneweide im Bezirk Treptow-Köpenick gebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten mehrere Hausaufgänge belüftet werden. Anwohner wurden durch Rettungkräfte gesichtet und untersucht, konnten aber am Ort bleiben. Die Berliner Feuerwehr war mit über 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.