Berlin: Mann von Regionalzug angefahren — lebensgefährlich verletzt

In Wilmersdorf brennt eine Wohnung vollständig aus

In Köpenick wird ein Mann von einem Regionalzug angefahren

In Charlottenburg werden mehrere Menschen bei einem Autounfall verletzt

In Grünau wird ein Fahrradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Blaulicht-News aus Berlin vom 21. August: Wohnung brennt vollständig aus

5.35 Uhr: In einer Wohnung an der Rankestraße in Wilmersdorf brach kurz vor Mitternacht ein Feuer aus. Nach ersten Informationen sei eine Ein-Zimmer-Wohnung in einem Wohnheim vollständig ausgebrannt. Verletzt sei nach Angaben der Feuerwehr niemand.

In einer Wohnung an der Rankestraße in Wilmersdorf brach kurz vor Mitternacht ein Feuer aus.

Foto: Morris Pudwell

Mehrere Menschen nach Autounfall verletzt

5.30 Uhr: Auf der Kreuzung Marchstraße / Einsteinufer in Charlottenburg ist ein BMW mit einem VW-Polo zusammengestoßen. Der BMW sei daraufhin nach ersten Informationen weiter geschleudert und habe mehrere Fahrradständer auf einem Gehweg umgefahren. Der Wagen sei auf dem Gehweg vor der Technischen Universität zum Stillstand gekommen sein. Bei dem Unfall seien mehrere Personen verletzt worden. Die Polizei ermittelt jetzt den genauen Unfallhergang.

Auf der Kreuzung Marchstraße / Einsteinufer in Charlottenburg ist ein BMW mit einem VW-Polo zusammengestoßen.

Foto: Morris Pudwell

Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

5.15 Uhr: Gegen 2.15 Uhr wurden Rettungkräfte der Berliner Feuerwehr in die Regattastraße in Grünau zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein Radfahrer war gestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Die Regattastraße war für über 60 Minuten in beide Richtungen vollständig gesperrt.

Mann von Regionalzug angefahren und lebensgefährlich verletzt

4.55 Uhr: Auf der Brücke an der Oberspreestraße in Köpenick für ein Regionalzug einen Mann an. Feuerwehr, Polizei und Bundespolizei rückten mit einem Großaufgebot an. Der Mann wurde nach ersten Informationen lebensgefährlich verletzt im Gleisbett gefunden, über 45 Minuten behandelt und stabilisiert, bis er transportiert werden konnte. Zu dem Zeitpunkt sei der Mann nicht mehr ansprechbar gewesen sein. Vorher soll er aber im Gleisbett der Fernbahn mit "Klopfen" auf sich aufmerksam gemacht haben.

Wie und warum der Mann sich im Gleisbereich aufgehalten hat, ermittelt die Bundespolizei. Der Zug setzte die Fahrt nach 60 Minuten fort. Der Zustand des Mannes ist bislang noch ungewiss.

