Blaulicht-News aus Berlin Frau am Weißen See rassistisch beleidigt - Festnahme

Am Weißen See ist eine Frau rassistisch beleidigt worden

In Lichtenrade hat die Polizei einen Einbrecher festgenommen

Berlin. In Weißensee ist eine Frau rassistisch beleidigt worden. Die Polizei Berlin ermittelt, Wichtige Blaulicht-News im Überblick. Die Meldungen vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 16. August: Einbrecher in Lichtenrade gestellt

10.22 Uhr: Am Dienstagnachmittag haben Polizisten in Lichtenrade einen Tatverdächtigen nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus festgenommen. Gegen 14.30 Uhr wurden Nachbarn auf den 23-jährigen Mann im Garten des Nachbargrundstücks aufmerksam und alarmierten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es, den Mann aufzuhalten. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den mutmaßlichen Einbrecher fest. Bei seiner Durchsuchung konnten unter anderem eine PTB-Waffe gefunden werden und ein Handy, das als gestohlen gemeldet worden war. Ermittlungen zufolge soll der 23-Jährige mit Gartenwerkzeugen versucht haben, die Terrassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Mann wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam der Kriminalpolizei überstellt.

Frau in Weißensee rassistisch beleidigt

10.15 Uhr: Zu einer Beleidigung mit rassistischem Hintergrund in Weißensee ermittelt seit Dienstagabend der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Den Ermittlungen und Aussagen von Zeugen zufolge sollen sich auf einer Grünfläche am Weißen See kurz nach 18 Uhr zwei Familien aufgehalten haben, von denen eine durch eine 37 Jahre alte Frau mehrfach rassistisch beleidigt worden sei. Als die hinzualarmierte Polizei eintraf, hatten sich die Familien bereits entfernt. Eine 36 Jahre alte Frau, die die fremdenfeindlichen Beleidigungen gehört hatte, gab an, durch dieselbe Frau ebenfalls beleidigt worden zu sein. Einsatzkräfte nahmen die 37-jährige Tatverdächtige noch am Ort fest. Sie kam auf eigenen Wunsch in ein Krankenhaus, wo eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt wurde. Diese ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Da aus ärztlicher Sicht kein Grund für eine stationäre Aufnahme bestand, wurde die Frau von dort aus auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.