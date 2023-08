Berlin: Mensch unter Tram eingeklemmt

In Wilmersdorf brannte eine Wohnung vollständig aus

In Moabit gingen etwa 30 bis 40 Personen auf zwei Männer los

In Weißensee starb ein Motorradfahrer bei einem Unfall

In Köpenick wurde ein Mann von einem Regionalzug angefahren

In Charlottenburg wurden mehrere Menschen bei einem Autounfall verletzt

In Grünau und Marzahn wurden Fahrradfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Blaulicht-News aus Berlin vom 21. August: Mensch unter Tram eingeklemmt

12.45 Uhr: Am späten Montagvormittag ist ein Mensch in Friedrichshain an der Scharnweberstraße unter eine Tram geraten und eingeklemmt worden. Dabei wurde die Person schwer verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr konnte sie schnell befreit werden. Es seien eine Vielzahl von Rettungskräften im Einsatz gewesen, hieß es weiter.

30 bis 40 Personen gehen auf zwei Männer los

11.08 Uhr: Im Anschluss an ein Fußballspiel in der Kreisliga ist es in Moabit zu einer Schlägerei gekommen. Bereits in den Nachmittagsstunden gerieten ein 43-jähriger Mann und ein 18-jähriger Heranwachsender nach dem Spiel in Reinickendorf in Streit. Obwohl sich die Situation scheinbar vor Ort geklärt hatte, wurde telefonisch ein Treffen ausgemacht. Gegen 18.20 Uhr erschien der 43-Jährige mit einem 35-jährigen Begleiter wie vereinbart in der Birkenstraße. Der 18-Jährige wartete dort mit einer Personengruppe von 30 bis 40 Männern. Darunter waren auch mehrere Angehörige des Heranwachsenden. Die beiden Männer wurden von der Gruppe umringt und unvermittelt mit diversen gefährlichen Gegenständen angegriffen. Zum Ort alarmierte Polizeikräfte konnten die Auseinandersetzung kurze Zeit später auflösen. Der 43-jährige Mann, sein 35-jähriger Begleiter sowie ein 17- und 26-jähriger Angreifer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Andere Beteiligte lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung wurden unter anderem ein Teleskopschlagstock, ein Elektroschocker und mehrere Baseballschläger als mutmaßliche Tatmittel beschlagnahmt. Ein 28-jähriger Beteiligter wurde im Anschluss an die Maßnahmen einem Polizeigewahrsam zugeführt, da er nach derzeitigem Erkenntnisstand zwei Personen bei der Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt haben soll.

Weißensee: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

9.30 Uhr: Ein Motorradfahrer verunglückte am Sonntagvormittag in Weißensee tödlich. Nach Polizeiangaben war der 53-Jährige gegen 9.30 Uhr mit seinem Motorrad auf dem rechten Fahrstreifen der Berliner Allee in Richtung Bernkasteler Straße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Falkenberger Straße wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Dabei stieß er gegen den linken Bordstein der dortigen Tramhaltestelle, prallte gegen die Informationssäule der Haltestelle und stürzte. Das Motorrad schleuderte bis in den Einmündungsbereich und kam dort zum Liegen. Der 53-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort.

Wilmersdorf: Wohnung brennt vollständig aus

5.35 Uhr: In einer Wohnung an der Rankestraße in Wilmersdorf brach kurz vor Mitternacht ein Feuer aus. Nach ersten Informationen sei eine Ein-Raum-Wohnung in einem Wohnheim vollständig ausgebrannt. Verletzt sei nach Angaben der Feuerwehr niemand.

Charlottenburg: Mehrere Menschen nach Autounfall verletzt

5.30 Uhr: Drei Männer sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Charlottenburg verletzt worden. Ein 24-Jähriger kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach stieß der 24-jährige Fahrer mit seinem Auto am späten Sonntagabend an der Kreuzung zwischen Einsteinufer und Marchbrücke mit dem Auto eines 29-Jährigen zusammen. Der 24-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sein Beifahrer sowie der 29-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant behandelt. Es bestehe laut Polizei der Verdacht, dass der 24-jährige Fahrer alkoholisiert war. Daher wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Grünau und Marzahn: Mehrere Unfälle mit Radfahrern

5.15 Uhr: Gegen 2.15 Uhr wurden Rettungkräfte der Berliner Feuerwehr in die Regattastraße in Grünau zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein Radfahrer war gestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Die Regattastraße war für über 60 Minuten in beide Richtungen vollständig gesperrt.

Auch in Marzahn gab es einen Unfall. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 39-jähriger Autofahrer gegen 20 Uhr die Havemannstraße befahren und versucht haben, nach rechts in die Rabensteiner Straße abzubiegen. Dabei habe er nach eigenen Angaben sowie Zeugenberichten den hinter ihm fahrenden, 44-jährigen Radfahrer bemerkt und den Radschutzstreifen nicht überfahren. Der Radfahrer sei nach links ausgewichen und dadurch mit der Heckscheibe des Wagens kollidiert, die vollständig zu Bruch ging. Der Radfahrer erlitt Verletzungen im Bereich des Kopfes und der Extremitäten.

Köpenick: Mann von Regionalzug angefahren und lebensgefährlich verletzt

4.55 Uhr: Auf der Brücke an der Oberspreestraße in Köpenick fuhr ein Regionalzug einen Mann an. Feuerwehr, Polizei und Bundespolizei rückten mit einem Großaufgebot an. Der Mann wurde nach ersten Informationen lebensgefährlich verletzt im Gleisbett gefunden, über 45 Minuten behandelt und stabilisiert, bis er transportiert werden konnte. Zu dem Zeitpunkt sei der Mann nicht mehr ansprechbar gewesen sein. Vorher soll er aber im Gleisbett der Fernbahn mit "Klopfen" auf sich aufmerksam gemacht haben.

Wie und warum der Mann sich im Gleisbereich aufgehalten hat, ermittelt die Bundespolizei. Der Zug setzte die Fahrt nach 60 Minuten fort. Der Zustand des Mannes ist bislang noch ungewiss.

