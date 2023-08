Salzburger Polizei stoppt Berliner mit Lämmchen im Auto

In Schöneberg wurde eine Frau – mutmaßlich durch Messerstiche – getötet

22.10 Uhr: Mit einem weit gereisten Lämmchen hat ein tierliebender Berliner Urlauber die Behörden in Salzburg auf den Plan gerufen. Wie die österreichische Polizei am Freitag berichtete, wurden Beamte am Vortag über das Tier informiert, das sich auf der Rückbank eines abgestellten Autos laut blökend bemerkbar machte. Der 49-jährige Besitzer des Wagens hatte das Schaf bei leicht geöffnetem Fenster mit einem Karton, einer Decke und etwas Heu zurückgelassen, während er eine Theatervorstellung besuchte. Zur Sicherheit hatte der Mann die Kellnerin eines nahe gelegenen Lokals gebeten, nach dem Lämmchen zu sehen.

Gegenüber der Polizei gab der Mann später an, dass er das Lamm namens „Chili“ während eines Urlaubs in Kroatien geschenkt bekommen habe, nachdem das Jungtier vom Mutterschaf verstoßen worden sei. Nach dem Zwischenstopp in Salzburg wolle er es auf seinem Bauernhof in Deutschland aufziehen. Während des Transports von Kroatien nach Österreich sei das Lamm zwischen seinen Kindern gesessen und von ihnen gehalten worden.

Eine Tierärztin und ein Tierarzt der Veterinärbehörden befanden jedoch, dass der Mann gegen Tiertransport- und Quarantänebestimmungen verstoßen habe. Das Lämmchen wurde einer Tierschutzorganisation übergeben. Laut Polizei darf der 49-Jährige „Chili“ voraussichtlich nach vierwöchiger Quarantäne abholen und fachgerecht nach Berlin transportieren.

Polizei nimmt brutalen Räuber fest

14.35 Uhr: Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag am Kottbusser Tor in Kreuzberg einen 30-Jährigen festgenommen. Beamte der "Kotti-Wache" hatten gegen 1.40 Uhr eine Auseinandersetzung vor einem Spätkauf in der Adalbertstraße bemerkt. Dort sollen ein 36- und 44-Jähriger einem 30-Jährigen eine Straßenzeitung angeboten haben. Der 30-Jährige soll die beiden beschuldigt haben, ihm das Handy gestohlen zu haben, was diese jedoch abstritten. Anschließend habe der Mann eine Glasflasche abgebrochen und sei auf die beiden losgegangen. Dem 44-Jährigen stahl er Medikamente aus dessen Taschen und verletzte den 36-Jährigen mit einer tiefen Schnittwunde am Arm.

Der 30-Jährige wehrte sich bei seiner Festnahme so heftig, dass die Polizisten Mühe hatten, ihn zu Boden zu bringen. Zwei Frauen und ein 37-Jähriger ergriffen dabei Partei für den Angreifer, der 37-Jährige versuchte, das 44 Jahre alte Opfer zu treten. Ein Beamter versprühte daraufhin Reizstoff, die Gruppe erhielt einen Platzverweis. Der 30-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam und wurde dann der Kriminalpolizei übergeben. Der polizeibekannte Mann sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 36-Jährige musste in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Polizei nimmt zwei Einbrecher fest

14.31 Uhr: Polizisten haben am Donnerstagvormittag in Gropiusstadt zwei Einbrecher im Alter von 24 und 33 Jahren festgenommen. ein Anwohner hatte gegen 10.50 Uhr lautes Gepolter in einem Mehrfamilienhaus am Theodor-Loss-Weg gehört und die Beamten gerufen. Als diese eintrafen, verließen gerade zwei Männer das Haus. Beim Anblick der Ordnungshüter ergriff einer der beiden die Flucht. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten beide stellen. In einem Rucksack befand sich das mutmaßliche Tatwerkzeug, an einer Wohnungstür fanden sich Einbruchsspuren.

Polizei schnappt Graffiti-Sprayer

14.02 Uhr: Die Bundespolizei hat am frühen Freitagmorgen zwei Graffiti-Sprayer festgenommen. Diese hatten mit zwei weiteren Tätern eine abgestellt S-Bahn auf einer Gesamtfläche von 37 Quadratmetern besprüht. Die Täter waren von zwei zivilen Einsatzkräften nahe dem Bahnhof Greifswalder Straße bemerkt worden. Sie konnten einen 18-Jährigen und einen 16-Jährigen vorläufig festnehmen. Der 16-Jährige hatte Faserstifte, eine Spraydose sowie Drogen dabei.

Drogenkurier rast ohne Papiere in Radarfalle

12.38 Uhr: Am Donnerstagnachmittag nahmen Polizisten in Friedrichsfelde im Bezirk Lichtenberg einen mutmaßlichen Drogenkurier fest. Gegen 16.30 Uhr führten die Kräfte eine Geschwindigkeitskontrolle in Alt-Friedrichsfelde durch und hielten einen Mercedes-Benz an, da er die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritt. Bei der Kontrolle des 43-jährigen Autofahrers konnte er weder seine Papiere noch seinen Führerschein vorzeigen. Ein freiwilliger Drogentest erwies sich als positiv, woraufhin ein Richter die Durchsuchung seines Wagens an ordnete. Bei der Durchsuchung konnten diverse abgepackte Drogen gefunden werden. Da sich der Verdacht des Drogenhandels erhärtete, ordnete die Staatsanwaltschaft die Durchsuchung seiner Wohnung an. Dort wurden weitere Beweismittel sichergestellt. Der 43-Jährige wurde zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme in einen Gewahrsam gebracht und anschließend für ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) eingeliefert. Er muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel, Trunkenheit im Straßenverkehr infolge des Genusses berauschender Mittel sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Mann randaliert, bedroht Passanten, gröhlt Nazi-Parolen und zeigt Hitlergruß in Niederschöneweide

12.04 Uhr: Am Donnerstagnachmittag randalierte ein Mann und gröhlte dabei Nazi-Parolen im Treptower Ortsteil Niederschöneweide. Gegen 14 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei in die Britzer Straße, weil ein 28-Jähriger an der dortigen Bushaltestelle ausfällig geworden war. Die beiden baten den mutmaßlichen Randalier, dies zu unterlassen, woraufhin dieser die beiden verbal bedroht, eine nationalsozialistische Parole gerufen sowie den Hitlergruß gezeigt haben soll. Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen in der Nähe vorläufig festnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von etwa einem Promille. Der Mann konnte im Anschluss seinen Weg fortsetzen. Die noch andauernden Ermittlungen leitet der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.

Brand in Wohnhaus in Lauchhammer – 74-Jähriger gestorben

10.38 Uhr: Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lauchhammer-Grünewalde (Oberspreewald-Lausitz) ist ein 74 Jahre alter Bewohner ums Leben gekommen. Bei dem Feuer, dessen Ursache zunächst unklar war, kam es zu einer starken Rauchentwicklung, wie die Polizeidirektion Süd am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr fand im Haus einen leblosen 74-Jährigen, der trotz Reanimationsversuchen starb. Kriminaltechniker suchten am Freitag nach Spuren, um den Auslöser des Brandes zu ermitteln Auto überschlägt sich und kracht gegen Hauswände - Fahrer betrunken

Auto überschlägt sich und kracht in Hauswand – Fahrer mit 3,1 Promille

10.28 Uhr: Ein Auto hat sich in Bärenklau bei Guben in der Lausitz überschlagen und ist gegen zwei Hauswände gekracht. Der 53 Fahrer alte Fahrer hatte 3,1 Promille Alkohol im Blut, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Süd am Freitag mitteilte. Der Mann war am Donnerstagabend mit seinem Auto von Cottbus nach Guben von der Straße abgekommen und gegen einen geparkten Wagen gestoßen. Dann überschlug sich das Auto und rutschte auf dem Dach rund 100 Meter weiter, wie die Polizei schilderte. Dabei beschädigte das Fahrzeug noch zwei Hauswände und eine Leitplanke. Der 53 Jahre alte Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Schaden wird laut Polizei auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Großbrand in Müllverwertungsanlage in Heinersdorf

6.24 Uhr: Ein Großbrand ist am frühen Morgen in einer Lagerhalle in Heinersdorf im Bezirk Pankow ausgebrochen. In einer Verwertunganlage in der Blankenburger Straße rückte die Feuerwehr gegen 4.30 Uhr morgens mit einem Groß-Aufgebot von 96 Einsatzkräften aus. Laut Feuerwehr-Informationen gingen rund 100 Kubikmeter Baustoffreste in Flammen auf. Mehr zum Brand erfahren sie hier.

Bluttat in Schöneberger Regenbogenkiez – Tote Frau im Hauseingang

6.00 Uhr: In der Nacht auf Freitag ist es in Schöneberg zu einem brutalen Tötungsdelikt gekommen. Gegen 0.45 Uhr wurde in der Fuggerstraße eine schwer verletzte Frau in einer Hofdurchfahrt zu einem Parkplatz gefunden. Für die Schwerverletzte kam jede Hilfe zu spät. Ein eintreffender Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Aufgrund der Auffindesituation und der Art der Verletzungen wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Neben der Frau lag noch eine blutverschmierte Tasche. Nach internen Informationen könnte es sich um eine oder mehrere Stichverletzungen im Bereich des Halses handeln, vermutlich mit einem scharfen Gegenstand. Wie die "B.Z." berichtet, wurde der Frau die Kehle durchgeschnitten. Der Täter soll nach ersten Erkenntnissen flüchtig sein. Der Tatort liegt mitten im "Regenbogenkiez" im Ortsteil Schöneberg, einem Zentrum der Berliner LGBTQ-Szene. Eine Mordkommission ermittelt.

Die Kriminaltechnik der Berliner Polizei sicherte als Beweismaterial neben der Handtasche auch das völlig blutverschmierte Smartphone des Opfers. Mehr zu dem Fall der getöteten Frau in Schöneberg lesen Sie hier

