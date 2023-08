Berlin: Herrenloser Koffer in der City-West sorgt für Aufruhr

In Charlottenburg wurde ein herrenloser Koffer von besorgten Passanten gemeldet. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

8.55 Uhr: Auf der Budapester Straße Höhe Breitscheidplatz in Charlottenburg wurde am Samstagabend gegen 22.30 Uhr ein herrenloser Koffer am Europacenter von besorgten Passanten gemeldet. Daraufhin sperrte die Berliner Polizei das Gelände weiträumig ab. Entschärfer der Berliner Polizei gaben gegen 1 Uhr nachts Entwarnung. Der Rollkoffer stellte sich als harmlos heraus.

Feuerlöscher durch Schaufenster geworfen, 53 Kräfte der Berliner Feuerwehr im Einsatz

8.45 Uhr: Am Samstagabend gegen 21 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr mit einem Großaufgebot an die Ecke Hindenburgdamm / Stockweg wegen einer angeblichen Explosion nach Lichterfelde alarmiert. Beim Eintreffen jedoch Entwarnung: Es gab keine Explosion. Es wurde lediglich ein Feuerlöscher durch die Schaufensterscheibe eines arabischen Polstermöbel-Geschäfts geworfen. Der Feuerlöscher entleerte sich anschließend offenbar unkontrolliert im Geschäft.

Drei Verletzte nach Kollision von Taxi und Audi

8.30 Uhr: In der Nacht auf Sonntag gegen 4.20 Uhr krachten an der Kreuzung Dircksenstraße / Karl-Liebknecht-Straße in Berlin-Mitte ein Audi und ein Taxi zusammen. Dabei wurden nach ersten Informationen mindestens drei Menschen verletzt. Die Feuerwehr behandelte die Verletzten und räumte die Kreuzung. Die Unfallursache ist bislang noch unklar.

Randalierer schlägt gegen S-Bahn, pöbelt rum und flüchtet durchs Gleisbett

8.20 Uhr: Ein bisher unbekannter Mann soll in der Nacht auf Sonntag gegen 1.45 Uhr auf dem S-Bahnhof Adlershof gegen mehrere Türen einer S-Bahn getreten haben, darunter auch gegen die Tür des Triebfahrzeugführers. Die Tat konnte der Triebfahrzeugführer durch eine Kamera am Triebkopf beobachten. Auf dem Bahnsteig soll der Mann sich lautstark aufgeregt haben. Laut Zeugen soll der Mann ins Gleisbett gesprungen und geflüchtet sein. Dadurch setzte der S-Bahnfahrer seine Fahrt nicht Richtung Grünau fort, sondern verblieb mit dem Zug im Bahnhof. Bundespolizisten leiteten sofort eine Nahbereichsabsuche nach dem Flüchtigen ein, jedoch ohne Erfolg.

Technischer Defekt: Auto beginnt an Ampel plötzlich zu brennen

8.15 Uhr: In der Nacht auf Sonntag befuhr ein Mann gegen 1 Uhr mit seinem Renault Kangoo die Kiefholzstraße im Treptow-Köpenicker Ortsteil Plänterwald. Als er an der Kreuzung Dammweg / Kiefholzstraße bei roter Ampel halten musste, bemerkte er Rauch im Motorraum, der durch die Lüftung ins Innere des Fahrzeugs drang. Der Mann verließ daraufhin den Kleintransporter und brachte sich in Sicherheit. Feuewehrkräfte löschten das Feuer, konnten ein Ausbrennen jedoch nicht mehr verhindern. Die Kreuzung war für rund 45 Minuten teilweise vollständig gesperrt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

