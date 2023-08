Ex-Flughafen Tegel in Berlin: E-Roller und Elektrofahrräder brennen

Berlin. In der Nacht zu Samstag gab es einige Brände in Berlin. In Prenzlauer Berg wurde ein Auto angezündet, in Kreuzberg ein Obdachlosenzelt. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 19. August: E-Roller und Fahrräder brennen auf ehemaligem Flughafen Tegel

14.45 Uhr: Auf dem ehemaligen Flughafen Tegel haben nach Angaben der Berliner Feuerwehr 130 E-Roller und 60 Elektrofahrräder am Samstagmittag gebrannt. Menschen und Gebäude seien nicht zu Schaden gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Eine dunkle schwarze Rauchwolke war im Nordwesten der Stadt am Himmel zu sehen. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.

„Wir haben den Brand durch den Geruch selber bemerkt. Unsere Feuerwache ist nur etwa 100 Meter entfernt“, hieß es weiter. 50 Einsatzkräfte waren demnach vor Ort. Die Elektrofahrzeuge standen auf einer eingezäunten Fläche vor einer Lagerhalle und waren außer Betrieb. „Überall waren die Batterien ausgebaut.“ Das Feuer war den Angaben zufolge schnell gelöscht. Ein Übergreifen auf die Halle wurde verhindert. Die Brandursache war zunächst unklar.

Seniorin stirbt bei Brand in Wohnung

12.30 Uhr: Freitagvormittag ist eine Seniorin bei einem Brand in Westend ums Leben gekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach jetzigem Sachstand kam es gegen 11.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung an der Heerstraße, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Die 78-jährige Mieterin konnten die Brandbekämpfer jedoch nur noch tot bergen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Für die Löscharbeiten musste die nördliche Nebenfahrbahn der Heerstraße, zwischen Bayernallee und Württembergallee bis 12.40 Uhr komplett gesperrt werden.

Mann greift Russen im Bus an

12 Uhr: In der Nacht auf Samstag kam es in Neu-Hohenschönhausen zu einer Körperverletzung mit fremdenfeindlichem Hintergrund. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen unterhielt sich gegen 0.30 Uhr ein Ehepaar in einem Bus der BVG, der auf der Falkenberger Chaussee zur Haltestelle Prerower Platz unterwegs war, in russischer Sprache. Einem ebenfalls in diesem Bus sitzendem 59-Jährigen soll dies missfallen haben, sodass er dem Ehepaar Sympathien für den russischen Präsidenten unterstellte und sich anschließend fremdenfeindlich äußerte. Im Anschluss daran entwickelte sich ein Streit zwischen dem Tatverdächtigen und dem 38-jährigen Ehemann. Dabei soll der 59-Jährige den 38-Jährigen mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen haben, die dabei zu Bruch ging. Gegen den Angriff soll sich der 38-Jährige zur Wehr gesetzt und dem Angreifer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Polizisten nahmen den 59-Jährigen fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von rund zwei Promille. Durch die Auseinandersetzung erlitten der 38-Jährige eine Prellung und der 59-Jährige eine Platzwunde am Kopf. Hinzugerufene Sanitäter versorgten den 38-Jährigen am Ort. Den 59-Jährigen brachten sie hingegen in ein Krankenhaus, wo auch eine angeordnete Blutentnahme durchgeführt wurde. Anschließend durfte er seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der fremdenfeindlichen gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Brandstiftung: SUV in Prenzlauer Berg in Falmmen

5 Uhr: In der Hohenschönhauser Straße Ecke Herbert-Tschäpe-Straße in Prenzlauer Berg brannte gegen 1.30 Uhr auf einem Parkplatz ein Volkswagen-SUV im Frontbereich. Die Feuerwehr löschte das in Flammen stehende Fahrzeug, das im Frontbereich komplett ausbrannte. Ein daneben parkender Mercedes wurde durch die Hitze beschädigt. Die Berliner Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

In Prenzlauer Berg brannte ein SUV.

Foto: Morris Pudwell

Brandstiftung eines Obdachlosenzeltes

4.55 Uhr: An der Großbeerenbrücke in Kreuzberg brannte gegen 1.50 Uhr ein Zelt eines Obdachlosen. Die Reste des abgebrannten Zelts löschte die Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Ob das Zelt angezündet wurde, ist noch ungewiss.

