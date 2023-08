Großbrand in Verwertungsanlage in Heinersdorf ausgebrochen

In Schöneberg wurde eine Frau – mutmaßlich durch Messerstiche – getötet

In Hellersdorf geriet das Lager einer Müllverbrennungsanlage in Brand

Autofahrer überschlägt sich und kracht in Hauswand – Polizei misst 3,1 Promille.

Berlin. Ein brutaler Mord ereignete sich kurz nach Mitternacht im Schöneberger Regenbogenkiez. Eine Frau wurde vermutlich durch Messerstiche getötet. In Heinersdorf gerieten rund 100 Kubikmeter Baustoffmüll in einer Verwertungsanlage in Brand. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 18. August: Brand in Wohnhaus in Lauchhammer - 74-Jähriger gestorben

10.38 Uhr: Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lauchhammer-Grünewalde (Oberspreewald-Lausitz) ist ein 74 Jahre alter Bewohner ums Leben gekommen. Bei dem Feuer, dessen Ursache zunächst unklar war, kam es zu einer starken Rauchentwicklung, wie die Polizeidirektion Süd am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr fand im Haus einen leblosen 74-Jährigen, der trotz Reanimationsversuchen starb. Kriminaltechniker suchten am Freitag nach Spuren, um den Auslöser des Brandes zu ermitteln Auto überschlägt sich und kracht gegen Hauswände - Fahrer betrunken

Auto überschlägt sich und kracht in Hauswand - Fahrer mit 3,1 Promille

10.28 Uhr: Ein Auto hat sich in Bärenklau bei Guben in der Lausitz überschlagen und ist gegen zwei Hauswände gekracht. Der 53 Fahrer alte Fahrer hatte 3,1 Promille Alkohol im Blut, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Süd am Freitag mitteilte. Der Mann war am Donnerstagabend mit seinem Auto von Cottbus nach Guben von der Straße abgekommen und gegen einen geparkten Wagen gestoßen. Dann überschlug sich das Auto und rutschte auf dem Dach rund 100 Meter weiter, wie die Polizei schilderte. Dabei beschädigte das Fahrzeug noch zwei Hauswände und eine Leitplanke. Der 53 Jahre alte Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Schaden wird laut Polizei auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Großbrand in Müllverwertungsanlage in Heinersdorf

6.24 Uhr: Ein Großbrand ist am frühen Morgen in einer Lagerhalle in Heinersdorf im Bezirk Pankow ausgebrochen. In einer Verwertunganlage in der Blankenburger Straße rückte die Feuerwehr gegen 4.30 Uhr morgens mit einem Groß-Aufgebot von 96 Einsatzkräften aus. Laut Feuerwehr-Informationen gingen rund 100 Kubikmeter Baustoffreste in Flammen auf. Mehr zum Brand erfahren sie hier.

Bluttat in Schöneberger Regenbogenkiez – Tote Frau im Hauseingang

6.00 Uhr: In der Nacht auf Freitag ist es in Schöneberg zu einem brutalen Tötungsdelikt gekommen. Gegen 0.45 Uhr wurde in der Fuggerstraße eine schwer verletzte Frau in einer Hofdurchfahrt zu einem Parkplatz gefunden. Für die Schwerverletzte kam jede Hilfe zu spät. Ein eintreffender Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Aufgrund der Auffindesituation und der Art der Verletzungen wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Neben der Frau lag noch eine blutverschmierte Tasche. Nach internen Informationen könnte es sich um eine oder mehrere Stichverletzungen im Bereich des Halses handeln, vermutlich mit einem scharfen Gegenstand. Wie die "B.Z." berichtet, wurde der Frau die Kehle durchgeschnitten. Der Täter soll nach ersten Erkenntnissen flüchtig sein. Der Tatort liegt mitten im "Regenbogenkiez" im Ortsteil Schöneberg, einem Zentrum der Berliner LGBTQ-Szene. Eine Mordkommission ermittelt.

Die Mordkommission nahm in der Nacht zu Freitag die Ermittlungen in einem Tötungsdelikt in Schöneberg auf.

Foto: Morris Pudwell

Die Kriminaltechnik der Berliner Polizei sicherte als Beweismaterial neben der Handtasche auch das völlig blutverschmierte Smartphone des Opfers.

Mehr zu dem Fall der getöteten Frau in Schöneberg lesen Sie hier

Die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Vortag lesen Sie in diesem Blaulicht-Blog.