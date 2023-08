Berlin: Zahlreiche Brände in der Nacht auf Samstag

Berlin. In der Nacht zu Samstag gab es einige Brände in Berlin. In Prenzlauer Berg wurde ein Auto angezündet, in Kreuzberg ein Obdachlosenzelt. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 19. August: Brandstiftung: SUV in Prenzlauer Berg in Falmmen

5 Uhr: In der Hohenschönhauser Straße Ecke Herbert-Tschäpe-Straße in Prenzlauer Berg brannte gegen 1.30 Uhr auf einem Parkplatz ein Volkswagen-SUV im Frontbereich. Die Feuerwehr löschte das in Flammen stehende Fahrzeug, das im Frontbereich komplett ausbrannte. Ein daneben parkender Mercedes wurde durch die Hitze beschädigt. Die Berliner Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

In Prenzlauer Berg brannte ein SUV.

Foto: Morris Pudwell

Brandstiftung eines Obdachlosenzeltes

4.55 Uhr: An der Großbeerenbrücke in Kreuzberg brannte gegen 1.50 Uhr ein Zelt eines Obdachlosen. Die Reste des abgebrannten Zelts löschte die Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Ob das Zelt angezündet wurde, ist noch ungewiss.

