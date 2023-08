Brutale Attacke in S-Bahn: Syrer gegen Kopf getreten – Täter gefasst

In der Berliner Ringbahn ist ein 29-Jähriger angegriffen worden, in Wedding gab es eine Messerattacke. Die Blaulicht-News im Blog.

In der Berliner Ringbahn ist es zu einer brutalen Attacke gekommen

In Wedding wurden am Sonntagabend drei Männer bei einer Messerattacke verletzt

Auch in Brandenburg gab es einen Messerangriff. Eine Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen

Die Polizei nahm in Pankow zwei mutmaßliche Autodiebe fest

Mehrere Männer belästigten am Wochenende in Friedrichshain-Kreuzberg zwei Frauen. Zeugen, die einschritten, wurden attackiert

Berlin. In Berlin und Brandenburg hat es am Sonntagabend Messerattacken gegeben. Die Polizei konnte in beiden Fällen einen Verdächtigen festnehmen. In Pankow kamen Zivilkräfte zwei mutmaßlichen Autodieben auf die Schliche. Und in der Ringbahn kam es zu einem brutalen Übergriff. Wichtige Blaulicht-News im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin vom 14. August: Brandanschlag auf Verein lesbischer Frauen in Neukölln

16.40 Uhr: Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen Brandanschlag auf Räume eines Vereines lesbischer Frauen in Neukölln verübt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Passanten gegen 4 Uhr ein beschädigtes Schaufenster des Vereines und alarmierten die Polizei. Die Polizisten konnten neben der zerstörten Schaufensterscheibe auch verbrannte und verkohlte Flugblätter und Broschüren im Innenraum feststellen. Die Ermittlungen des Polizeilichen Staatschutzes beim Landeskriminalamt dauern an.

Brutale Attacke auf syrischen S-Bahn-Fahrgast

14.30 Uhr: Zwei Männer haben am Sonntag einen 29-Jährigen in einem Zug der Berliner Ringbahn attackiert. Wie die Bundespolizei mitteilte, forderten die beiden Männer im Alter von 35 und 46 Jahren den Syrer zunächst auf, seinen Sitzplatz zu verlassen. Dann schlugen und traten sie auf ihn ein. Sie ließen auch nicht von ihm ab, als der 29-Jährige am Boden lag. Dabei traten sie nach Bundespolizei-Angaben auch gegen seinen Kopf. Eine Zeugin alarmierte die Polizei und betätigte den Nothalt der S-Bahn. Die beiden Angreifer wurden am S-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln verläufig festgenommen. Der 29-Jährige lehnte eine Behandlung ab.

Videoaufzeichnungen aus der S-Bahn sollen nun ausgewertet werden. Die beiden mutmaßlichen Täter mit deutscher Staatsangehörigkeit seien wegen anderer Körperverletzungen bereits bekannt, so die Bundespolizei. Ob der Angriff rassistisch motiviert war, sei noch nicht klar, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Bisher gebe es dazu keine Hinweise. Die Frage sei aber Teil der Ermittlungen.

Lesen Sie auch: Das sind die gefährlichsten Bahnhöfe Deutschlands – Ranking überrascht

Tram-Fahrgast in Pankow attackiert - Polizei sucht diesen Mann

Dieser Mann soll einen Tram-Fahrgast attackiert haben. Foto: Polizei Berlin

Der Vorfall ereignete sich im April 2023. Foto: Polizei Berlin

Nun fahndet die Polizei Berlin nach dem Tatverdächtigen. Foto: Polizei Berlin

Dazu veröffentlichte die Polizei mehrere Bilder aus einer Überwachungskamera. Foto: Polizei Berlin

Der Tatverdächtige war in Begleitung einer Frau. Foto: Polizei Berlin



Die Frau wird als mögliche Zeugin gesucht. Foto: Polizei Berlin

Hinweise zu den beiden gesuchten Personen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Foto: Polizei Berlin

13.09 Uhr: Die Polizei fahndet nacht einem Mann, der einen Tram-Fahrgast in Pankow attackiert hat. Bei der Suche nach dem Tatverdächtigen bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe. Die Behörde veröffentlichte mehrere Bilder des Tatverdächtigen. Diese stammen von einer Überwachungskamera einer Straßenbahn.

Der Angriff hatte sich am Freitag, den 7. April 2023, in der Tram M4 in Weißensee ereignet. Der Unbekannte hatte dem 59-Jährigen kurz vor der Haltestelle Buschallee mehrfach mit der Hand auf ein Ohr geschlagen. Nachdem der Fahrgast an der Haltestelle ausgestiegen war, warf der Tatverdächtige mit einem Stein aus dem Gleisbett. Der Stein verfehlte den 59-Jährigen knapp. Der Gesuchte war in Begleitung einer Frau, die als mögliche Zeugin ebenfalls gesucht wird, hieß es in der Fahndung.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des abgebildeten Tatverdächtigen und/oder zu seiner Begleiterin machen?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 1 in der Pankstraße. 29 in 13357 Berlin-Gesundbrunnen unter der Rufnummer (030) 4664-173131, per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.

Männer zeigen in Friedrichshain-Kreuzberg Zivilcourage - und werden selbst angegriffen



>>> Grafik vergrößern <<<

12.50 Uhr: Zwei Frauen sind in der Nacht zu Sonntag auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Frankfurter Allee in Friedrichshain-Kreuzberg von mehreren Männern belästigt und beleidigt worden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, waren zwei 37 Jahre alte Zeugen auf die Situation aufmerksam geworden und schritten ein. Die achtköpfige Männergruppe sei dann auf sie losgegangen. Die Angreifer schlugen mit Fäusten auf die beiden Zeugen ein und sprühten mit Pfefferspray.

Anschließend flüchteten die Täter aus dem Bahnhof. Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg, hieß es von der Bundespolizei. Die beiden 37-Jährigen lehnten eine medizinische Versorgung ihrer Verletzungen ab. Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die bislang unbekannten Angreifer. Ein weiterer Zeuge hatte die Tat gefilmt und stellte den Beamten das Video bereit.

Die belästigten Frauen waren beim Eintreffen der Polizisten nicht mehr vor Ort. Sie werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder der Identität der unbekannten Angreifer machen können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Lesen Sie auch: In diesen Bezirken müssen Frauen besonders vorsichtig sein

Polizei nimmt Autodiebe in Pankow fest

10.51 Uhr: Zwei mutmaßliche Autodiebe sind in der vergangenen Nacht in Pankow festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren Zivilkräfte gegen 23 Uhr auf einen Mann aufmerksam geworden, der an der Kissingstraße aus einem Auto gestiegen war und die Straße auf und ab lief. Kurze Zeit später stieg der Mann über die Beifahrerseite in einen Transporter, der an der Kissingstraße / Neumannstraße geparkt war. Er hantierte zunächst im Inneren, rutschte dann auf die Fahrerseite, startete den Wagen und fuhr los, teilte die Polizei am Montag mit. In Höhe Prenzlauer Promenade / Rothenbachstraße stoppten die Polizisten den Transporter und nahmen den 25 Jahre alten Fahrer fest.

Bei der Durchsuchung wurden Gegenstände festgestellt, die auf einen Autodiebstahl hindeuteten. Sein Komplize konnte mit Unterstützung von Einsatzkräften aus Brandenburg im Landkreis Märkisch Oderland im Ortsteil Diedersdorf festgenommen werden. Der 25-Jährige wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam gebracht und anschließend für das Fachkommissariat eingeliefert. Sein Komplize wurde vor Ort entlassen. Der Transporter wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lesen Sie auch: Immer mehr Autodiebstähle: So schützen Sie Ihren Wagen

Drei Verletzte nach Messerattacke in Wedding

Bei einer Messerattacke in Wedding wurden mehrere Männer verletzt.

Foto: Pudwell

8.15 Uhr: Ein Mann hat am Sonntag in Wedding im Bezirk Mitte mehrere Männer mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei Berlin am Montag mitteilte, waren der 35 Jahre alte Tatverdächtige und ein 17-Jähriger gegen 21.30 auf der Groninger Straße in Streit geraten. Im Verlauf des Konflikts holte der Tatverdächtige ein Messer hervor, soll den Jugendlichen bedroht und mit dem Messer zugestochen haben. Dem 17-Jährigen eilten daraufhin zwei Männer zu Hilfe, die von dem Messerstecher ebenfalls angegriffen worden sein sollen. Dabei sollen der 29-Jährige und 40-Jährige Verletzungen an Rumpf und Arm erlitten haben. Ein 14 Jahre alter Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, soll von dem 35 Jahre alten Tatverdächtigen mit Faustschlägen angegriffen worden sein. Er erlitt Prellungen und Schürfungen. Weitere Zeugen konnten den Tatverdächtigen festhalten, bis Polizisten vor Ort waren und ihn festnahmen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Foto: Pudwell

Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen sowie den 29-Jährigen und 40-Jährigen in Krankenhäuser. Dort verblieben der 17-Jährige und der 29-Jährige zur stationären Behandlung, während der 40-Jährige das Krankenhaus eigenmächtig wieder verließ. Der 14-Jährige wurde ebenso wie der Tatverdächtige ambulant behandelt. Anschließend brachten Polizisten den 35-Jährigen in einen Polizeigewahrsam, in dem er dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt wurde. In der Nähe des Tatortes fanden die Einsatzkräfte ein Messer, welches als Beweismittel sichergestellt wurde.

Die Ermittlungen, insbesondere zum Hintergrund des Streites, dauern an. Ersten Informationen von vor Ort zufolge sollen die Beteiligten arabischen Großfamilien angehören. Die Polizei machte dazu keine Angaben.

Messerangriffe in Berlin - Lesen Sie dazu auch:

Nachbar verletzt Frau mit Messer in Brandenburg an der Havel schwer

6 Uhr: Eine Frau ist in Brandenburg an der Havel durch Messerstiche lebensbedrohlich verletzt worden - der mutmaßliche Täter ist laut Polizei ihr Nachbar. Er wurde festgenommen. Die 39-Jährige war am Sonntagabend von dem Mann aufgesucht worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als sie die Tür öffnete, habe der 40-Jährige ein Messer gezückt und auf sie eingestochen. Die Frau kam den Angaben nach mit vier Stichverletzungen ins Krankenhaus, mittlerweile schwebt sie nicht mehr in Lebensgefahr. Der Verdächtige sei festgenommen worden. Das Motiv ist laut Polizei noch unklar.

Die wichtigsten Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom Vortag lesen Sie hier.