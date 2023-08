Stiche und Schläge an der Buckower Chaussee – Vier Männer verletzt

Drei Männer wurden in der Nacht auf Sonntag während einer eskalierten Streiterei in Lichtenrade durch Messerstiche verletzt.

Berlin. In der Nacht auf Sonntag eskalierte in Lichtenrade eine Streitigkeit. Vier Verletzte, davon drei mit Messerstichen lautet die Bilanz der Konfrontation. Bei einem Auffahrunfall wurden zwei Frauen auf einem Motorroller verletzt. Eine 91-Jährige wurde am Sonnabend mit Verletzungen neben ihrem Fahrrad liegend aufgefunden.

Blaulicht-News vom 13. August: Akku soll Brand in Seniorenwohnheim ausgelöst haben

16.39 Uhr: Nach einem Brand in einem Seniorenwohnhaus in Gesundbrunnen ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Wie eine Sprecherin am Sonntag mitteilte, brach das Feuer in der Wohnung eines 75-Jährigen aus. Der Mann gab demnach an, dass ein Akku beim Aufladen in Flammen aufgegangen sei.

Bei dem Feuer am Samstag in der Ackerstraße wurden laut Polizei der 75-Jährige und ein 62 Jahre alter Mann verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus, wobei der jüngere der beiden nur ambulant behandelt wurde. Die Feuerwehr war bei dem Brand mit 60 Leuten im Einsatz. Die Feuerwehr rettete mehre Menschen mit Hilfe einer tragbaren Leiter.

Mann wird geschlagen, erkennt und überführt Täter

15.00 Uhr: Nach einem Raubüberfall auf einen Mann in Kreuzberg hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter festgenommen. Laut einer Mitteilung der Polizei vom Sonntag sollen die Verdächtigen im Alter von 24 und 30 Jahren ihr Opfer am frühen Morgen in der Skalitzer Straße überfallen haben: Einer schlug dem ebenfalls 24 Jahre alten Mann nach dessen Schilderung unvermittelt ins Gesicht und riss seine Halskette ab. Der andere stahl dem Opfer Geld.

Nach dem Überfall wandte sich der Beraubte an der Ecke Schlesische Straße/Falckensteinstraße an zwei Polizisten und zeigte die Tat an. Er klagte laut Polizei über Schmerzen im Gesicht, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Gemeinsam mit dem Mann suchten die Einsatzkräfte daraufhin die Gegend ab, und tatsächlich: Er erkannte die mutmaßlichen Täter in der Schlesischen Straße, und die Beamten nahmen sie fest.

Polizei schnappt Räuber-Duo kurz nach der Tat

12.35 Uhr: Polizeibeamte nahmen gestern Abend in Schlachtensee einen 18- und einen 20-Jährigen fest, die im Verdacht stehen, Raubüberfälle begangen zu haben. Gegen 21.15 Uhr sollen die beiden gemäß den bisherigen Ermittlungen in der Fischerhüttenstraße einen 32-Jährigen und seine 31-jährige Begleiterin zunächst nach Geld gefragt und sie anschließend mit einem Messer bedroht haben, als diese nicht auf die Forderung eingingen. Den Bedrohten gelang es, sich der Situation zu entziehen, indem sie weiterliefen. Gegen 21.30 Uhr soll dasselbe Duo den 18-jährigen Mitarbeiter eines Restaurants in der Fischerhüttenstraße, der für eine Pause vor dem Gasthof stand, an der Schulter gepackt, ihn verbal bedroht und ihm gegen den Kopf geschlagen haben. Auch hier sollen die Tatverdächtigen Geld verlangt und mit einem Messer gedroht haben. Der 18-Jährige versuchte wegzurennen, konnte aber nicht verhindern, dass die Räuber ihm seinen Rucksack entrissen und damit davonliefen. Zum Tatort alarmierte Einsatzkräfte konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsabsuche den 18- und 20-Jährigen, auf die die Beschreibungen der Geschädigten passten, in einem U-Bahn-Zug im Bahnhof Krumme Lanke festnehmen. Bei ihnen fanden sie ein Messer, das als mutmaßliches Tatmittel beschlagnahmt wurde, eine bei dem 18-Jährigen entwendete Geldkarte sowie weiteres Raubgut aus dem Rucksack. Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei dem 20- und 18-Jährigen Werte von etwa ein bzw. 0,7 Promille. Dem Älteren wurde auf staatsanwaltschaftliche Anordnung Blut entnommen. Beide Heranwachsenden kamen zur Feststellung ihrer Identitäten in einen Polizeigewahrsam und wurden anschließend der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) übergeben. Der 18-Jährige Geschädigte kam zur ambulanten Behandlung einer Platzwunde sowie weiterer Blessuren am Kopf ins Krankenhaus.

91 Jahre alte Fahrradfahrerin erleidet Verletzungen mutmaßlich bei Sturz

11.05 Uhr: Der Fahrer eines Krankentransportunternehmens bemerkte gestern Nachmittag in Siemensstadt eine verletzte Seniorin. Kurz vor 15 Uhr sah der Transportfahrer die 91-Jährige neben ihrem Fahrrad auf der Kreuzung Siemensdamm/Wohlrabedamm liegen und alarmierte die Feuerwehr. Rettungskräfte brachten die alte Dame in ein Krankenhaus, wo sie mit Kopf-, Rumpf- und Armverletzungen stationär aufgenommen wurde. Wie es zu dem Sturz der Seniorin gekommen war, ist nun Bestandteil der Ermittlungen eines Fachkommissariats der Direktion 2 (West), welches diese übernommen hat.

Auto fährt auf Motorroller auf – Fahrerin und Sozia am Kopf verletzt

10.48 Uhr: Nach einem Unfall, der sich gestern Abend in Prenzlauer Berg ereignete, mussten die 27-jährige Fahrerin eines Motorrollers sowie ihre 31-jährige Beifahrerin mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Dem bisherigen Ermittlungsstand und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen zufolge fuhren die beiden Frauen gegen 21 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Landsberger Allee stadtauswärts. Weil die Ampel an der Kreuzung mit der Storkower Straße auf Rot umschaltete, soll die 27-Jährige das Tempo verlangsamt haben. Ein mit seinem Mercedes hinter dem Roller fahrender 46-Jähriger soll seinen Wagen zeitgleich beschleunigt haben – offenbar, um den Kreuzungsbereich noch zu passieren. Der Mann fuhr auf den Roller auf, wodurch die Sozia nach hinten über den Mercedes und die Fahrerin nach vorn weggeschleudert worden sein sollen. Während der Autofahrer unverletzt blieb, brachten alarmierte Rettungskräfte die Fahrerin des Rollers mit inneren Kopfverletzungen und die 31-Jährige mit einem Schädel-Hirn-Trauma sowie Verletzungen an einem Arm zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da Einsatzkräfte bei der Zweiradfahrerin ein Gefäß mit Betäubungsmitteln fanden, wurde ihr im Krankenhaus Blut entnommen. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).

Bei einem Auffahrunfall in Prenzkauer Berg erlitten die Fahrerin und ihre Sozia schwere Verletzungen.

Foto: Morris Pudwell

Stiche und Schläge an der Buckower Chaussee – Mehrere Personen verletzt

8.35 Uhr: Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen in Lichtenrade am frühen Sonntagmorgen wurden zwei Männer mit einem Messer verletzt, ein 57-Jähriger davon schwer. Zwei weitere Männer im Alter von 45 und 23 Jahren und eine 44-jährige Frau wurden vermutlich durch Schläge leicht verletzt, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Demnach soll eine Gruppe von sechs Menschen, zu denen die Verletzten gehören, mit einer anderen Vierergruppe in Streit geraten sein. Bei der darauffolgenden Schlägerei habe ein Mann der kleineren Gruppe den Angaben zufolge ein Messer gezogen und den 57-Jährigen am Rücken und den zweiten Mann im Alter von 39 Jahren am Oberschenkel verletzt. Das gegnerische Quartett flüchtete laut Polizei in Richtung Trabrennbahn Mariendorf.

Foto: Morris Pudwell

19-Jähriger homophob beleidigt und ins Gesicht geschlagen

1.45 Uhr: Ein junger Mann rief in der vergangenen Nacht die Polizei nach Charlottenburg. Der 19-Jährige zeigte an, dass er kurz zuvor gegen 1.45 Uhr in der Budapester Straße zu Fuß unterwegs zu einer Kneipe war, als er in Höhe des Bikini-Hauses von einem unbekannt gebliebenen Mann auf Arabisch angesprochen, homophob beleidigt und ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend sei der Angreifer in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 19-Jährige wurde an der Wange verletzt und lehnte eine medizinische Versorgung ab. Die Ermittlungen zu der Beleidigung und der Körperverletzungen dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.

Blaulicht-News vom 12. August:

In einem Seniorenwohnhaus in Gesundbrunnen brach am Samstagabend ein Feuer aus. Eine Person wurde schwer, eine leicht verletzt.

Ein Unbekannter hat offenbar die Bücherbox an der Gedenkstätte "Gleis 17" in Grunewald angezündet. Dort wurden auch mehrere Bücher über die Schreckensherrschaft der Nazis aufbewahrt. Die Bücher wurden bei dem Feuer zerstört.

Zwei Fahrradfahrer sind in Schmöckwitz frontal zusammengestoßen, als sie sich in einer Kurve entgegenkamen. Beide wurden dabei verletzt.

Klimaaktivisten der sogenannten Letzten Generation haben eine Kreuzung am Kottbusser Tor blockiert. Insgesamt gab es drei Blockaden.

Ein Betrunkener hat in Karlshorst einem Tram-Fahrer ins Gesicht geschlagen. Der Fahrer und der Passagier waren zuvor in Streit geraten. Der 23 Jahre alte Tatverdächtige wurde festgenommen. Er pustete zwei Promille.

Ein Polizist außer Dienst hat in Wilhelmstadt einen Straßenräuber überwältigt. Dieser soll zuvor einer älteren Frau, die mit einem Rollator unterwegs war, eine Goldkette und einen Ring entrissen haben.

Der Fahrer eines Kleintransporters hat einen Fahradfahrer angefahren und schwer verletzt. Der 55-Jährige war mit seinem Transporter in Mariendorf links abgebogen und hatte dabei den 56-Jährigen angefahren, der ihm entgegenkam.

Zwei junge Männer haben in Marzahn einen Supermarkt überfallen. Einer der beiden Maskierten attackierte einen Mitarbeiter mit einem Messer und verletzte ihn an einem Finger. Die beiden stahlen Geld aus der Kasse und einem Geldschrank und flohen.

Ein Unbekannter hat eine Kneipe in Kreuzberg überfallen. Der Mann versprühte Reizgas in der Kneipe und floh, als er kein Geld in der Kasse fand.

Blaulicht-News vom 11. August:

Eine 81-Jährige hat einem Einsatzfahrzeug der Polizei, das mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, in Lichterfelde die Vorfahrt genommen - es kam zum Unfall

Ein 33-Jähriger soll einen Essenslieferanten mit einer Langwaffe bedroht haben, weil die Lieferung unvollständig war. Es kam in Lichtenberg zu einem SEK-Einsatz. Bei der Waffe handelte es sich um eine Softair-Waffe.

In Haselhorst ist ein 26 Jahre alter Motorradfahrer aus noch ungeklärter Ursache auf den vor ihm fahrenden Wagen einer 58-Jährigen aufgefahren. Der Mann wurde schwer verletzt.

Auf einem Parkplatz in Mitte standen zwei Autos in Flammen. Ein drittes wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Hinweise auf einen technischen Defekt gab es nicht.

An der Warschauer Brücke in Friedrichshain artete ein Raubüberfall in eine Schlägerei mit zwei Verletzten aus. Ein Täter konnte festgenommen werden.

Shisha-Kohle entzündete in der Nacht auf Freitag nach ersten Erkenntnissen das Bett in einer Wohnung in der Fritz-Erler-Allee in Neukölln. Verletzt wurde niemand.

Blaulicht-News vom 10. August:

Pflasterstein von Marzahner Hochhaus geworfen – Versuchter Mord vermutet

Zehlendorfer Nachbarn beobachten Einbrecher – Flucht und festnahme

Drogenhändler flüchten – Festnahme dank Polizeihubschrauber in Reinickendorf

Mann tankt Hunderte Liter Diesel in Regentonnen

Autofahrer fährt in Brunnen am Ernst-Reuter-Platz

Rollerfahrer fährt in Auto und wird schwer verletzt

41-Jähriger wird in Reinickendorf von Auto angefahren und erleidet Kopfverletzungen

Einbruch und Brandstiftung in Falkenhagener Schule

Berlinweite Razzien in EncroChat-Verfahren fördern Geld, Waffen und Drogen zutage

Zwei Lastwagen in Marzahn in Brand gesteckt

Unfall auf der A111: Flixbus kollidiert mit BMW – Autofahrer verletzt im Krankenhaus

Blaulicht-News vom 9. August:

Am Flughafen BER wurden zwei Einreisende mit falschen Dokumenten enttarnt.

Bei einem Brand in Trebbin (Landkreis Teltow-Fläming) sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden.

Polizisten haben am Dienstag vier männliche Personen im Alter von 15, 21 und 24 Jahren im Reinickendorfer Ortsteil Heiligensee festgenommen. Sie sollen versucht haben, eine Tankstelle zu überfallen.

Polizisten haben am Dienstag einen 25-Jährigen festgenommen, der in Neukölln auf eine Familie geschossen haben soll.

Eine 20 Jahre alte Fußgängerin ist im Ortsteil Lankwitz von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden.

Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall in Niederschöneweide im Krankenhaus gestorben

Im Spandauer Ortsteil Staaken hat die Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer in der Grundschule im Beerwinkel gelöscht.

Blaulicht-News vom 8. August:

In Moabit wurde eine Fußgängerin angefahren und verletzt

Ein 89-Jähriger erlag seinen Verletzungen, nachdem er in Moabit angefahren wurde

Ein Unbekannter warf in Marzahn einen Pflasterstein vom 25. Stock

In der Sonnenallee wurde ein 21-Jähriger von sechs Männern ausgeraubt und verprügelt

Ein psychichsch verwirrter Mann zielte im Monbijoupark mit einer selbstgebauten Waffe wahllos auf Passanten

In Adlershof brannten zwei Autos nach Brandstiftung aus

Ein Lkw krachte in eine Wilmersdorfer Hausfassade

In einem Lichtenberger Einkaufskomplex wurde ein Bankautomat gesprengt

Blaulicht-News vom 7. August:

In Prenzlauer Berg kollidierten zwei Autos – drei Personen teils schwer verletzt

Am Ostkreuz hat ein Dealer Drogen in einer Raviolidose versteckt

Ein Feuer in einem Kladower Einfamilienhaus hat einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst.

Bankräuber knacken Postbankfiliale in Gesundbrunnen

Spaziergänger entdecken Wasserleiche im Weißen See

Mitarbeiter des Maßregelvollzugs in Karow vor eigenem Haus brutal attackiert

Feier artet in Schlägerei aus und endet mit Messerstichen

Mann fuchtelt im Görlitzer Park mit Schreckschusspistolen

Drogenschmuggler am Ostkreuz enttarnt