Berliner Polizist schießt Bruder versehentlich in den Hals – Schwer verletzt

Berlin. Wegen einer Unachtsamkeit hätte ein Berliner Polizist beinahe seinen kleinen Bruder getötet. Mit seiner Dienstpistole schoss der 22-Jährige dem Jugendlichen am Montag aus Versehen in den Hals. Der Unfall ereignete sich, als der Nachwuchsbeamte seine Dienstwaffe in seiner Wohnung in Gropiusstadt vorführen wollte. Der Jugendliche wurde am Montagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Ein Polizei-Sprecher bestätigte mittlerweile, dass es sich beim Schussopfer um einen erst 15-jährigen Jungen handelt.

Nach Schuss in den Hals des Bruders: LKA ermittelt gegen Berliner Polizist

Die Kriminalpolizei im Landeskriminalamt (LKA) ermittelt nun gegen den Polizeibeamten wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Für den Umgang mit Dienstpistolen gelten bei der Polizei strenge Regeln. Die Waffen dürfen zwar unter bestimmten Umständen mit nach Hause genommen werden, müssen dort aber getrennt von der Munition in einem abgeschlossenem Behälter untergebracht werden. Zuerst hatte die "BZ" berichtet.

Aktuelle Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.