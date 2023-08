Schwerer Unfall am Berliner Tauentzien – Crash weckt Erinnerungen

Am Berliner Tauentzien ist es in der Nacht zu Donnerstag erneut zu einem schweren Unfall gekommen. War es wieder Raserei?

Eines der beiden Unfallfahrzeuge, die in der Nacht zu Donnerstag am Tauentzien aufeinanderprallten.

Berlin. Bei einem Unfall am Tauentzien in der Berliner City West sind mehrere Menschen verletzt worden. Laut ersten Angaben ereignete sich der Crash in der Nacht zu Donnerstag gegen 2 Uhr an der Kreuzung Tauentzien-/Nürnberger Straße. Dabei prallten zwei Autos mit großer Wucht aufeinander.

Zwei Menschen wurden bei der Kollision schwer verletzt, wie es vor Ort hieß. Sie wurden noch an der Unfallstelle von Notärzten versorgt und kamen anschließend in Kliniken. Zwei weitere Personen wurden laut unbestätigten Angaben leicht verletzt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Donnerstag an der Unfallstelle am Berliner Tauentzien.

Foto: Morris Pudwell

Unfall am Tauentzien: Autos prallen mit hoher Geschwinigkeit gegeneinander

Details zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor. Ersten Informationen von vor Ort zufolge kollidierten aus bislang unbekannten Gründen ein hochmotorisierter Audi A8 und ein Ford Focus. Der Focus schleuderte nach dem Aufprall noch etwa 35 Meter weiter über die Fahrbahn und krachte dann gegen die Fassade eines Handygeschäfts. Der Audi kam an einem Ampelmast zum Stehen.

Ein Ford Focus wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Fassade geschleudert.

Foto: Morris Pudwell

Bilder von der Unfallstelle lassen erahnen, dass die Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit unterwegs waren. Bei beiden Fahrzeugen öffneten sich die Airbags. Zum Zeitpunkt des Unfalls war es regnerisch. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, müssen nun Spezialisten eines Fachkommissariats für Verkehrsdelikte der Berliner Polizei ermitteln.

Unfall am Tauentzien weckt Erinnerungen an die sogenannten "Kudamm-Raser"

Auf dem Tauentzien verunglückte im Februar 2016 ein 69-Jähriger infolge eines illegalen Autorennens.

Foto: Foto: ABIX / ABIX

An gleicher Stelle ereignete sich vor etwa sechseinhalb Jahren ein tödlicher Unfall infolge eines Autorennens: Der 69 Jahre alte Michael Warshitsky kam ums Leben, weil sich zwei Männer (27 und 24 Jahre alt) auf Tauentzien und Kudamm in PS-starken Sportwagen ein sogenanntes "Stechen" lieferten. Der Fall der "Kudamm-Raser" beschäftigte Ermittlungsbehörden und Justiz über Jahre hinweg.

Die wichtigsten News von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.