Neukölln: Tesla-Fahrer kracht gegen Ampelmast und flüchtet

In Neukölln landete ein Tesla an einem Ampelmast.

Berlin.

In Neukölln bekam ein Tesla die Kurve nicht. Der Fahrer flüchtete.

In Charlottenburg wurde ein Radfahrer verletzt

In einer Bank in Reinickendorf wurden Schließfächer aufgebrochen

Neukölln: Tesla landet an Ampel - Fahrer flüchtet

In der Nacht zu Freitag ist ein Auto in Neukölln gegen einen Ampelmast gekracht. Danach beobachteten Zeugen, wie zwei Menschen aus dem Tesla ausstiegen und flüchteten, wie die Polizei in Berlin am Freitag mitteilte. Die Laterne wurde so heftig beschädigt, dass Einsatzkräfte sie absägen mussten. Der Unfall ereignete sich gegen 1.00 Uhr, als der Mietwagen mit erhöhter Geschwindigkeit von der Johannisthaler Chaussee in die Rudower Straße abbiegen wollte. Ob die beiden Insassen verletzt wurden, ist laut Polizei unklar - die Airbags des Autos hätten aber ausgelöst.

Charlottenburg: Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Bei einem Verkehrsunfall in Westend ist am Donnerstagnachmittag ein 87 jahre alter Radfahrer verletzt worden. Der Radfahrer war gegen 15 Uhr auf der Oldenburgallee in Richtung Olympische Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Bayernallee soll er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 18-jährigen Autofahrers missachtet haben und mit dem Auto zusammengestoßen sein. Dabei verletzte sich der Radfahrer am Kopf. Rettungskräfte brachten den 87-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Reinickendorf: Einbrecher brechen Wertfächer in Bank auf

Unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag in einer Bank in Reinickendorf Schließfächer aufgehebelt und den Inhalt gestohlen. Gegen 16 Uhr wurde in dem Geldinstitut in der Residenzstraße der Einbruchsalarm ausgelöst. Mitarbeiter und Kundden verließen daraufhin die Bank und alarmierten die Polizei.

Lankwitz: Polizisten nehmen Autodieb fest

Polizisten haben am Donnerstagmittag in Lankwitz einen Autodieb festgeenommen. Der 40-Jährige soll zuvor einen Wagen auf einem Parkplatz an der Alboinstraße gestohlen haben. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den entwendeten Wagen mit ebenfalls gestohlenen Kennzeichen in der Kaiser-Wilhelm- Ecke Seydlitzstraße feststellen und stoppen. Der Fahrer des entwendeten Wagens wurde festgenommen.