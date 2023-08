Unfall in Berlin: 20-Jährige von Lkw erfasst – Splitter im Gesicht

Eine 20 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Lkw-Unfall in Lankwitz schwer verletzt worden.

Berlin. Schwere Verletzungen hat in Berlin-Lankwitz eine 20-Jährige erlitten, die an der Malteserstraße von einem Lkw erfasst worden ist. An der Neuköllner Sonnenallee hat eine sechsköpfige Gruppe einen 21-Jährigen brutal ausgeraubt. Im Fall eines antisemitischen Angriffs hofft die Berliner Polizei auf die Hilfe von Zeugen – und in Spandau hat es in der Nacht in einer Schule gebrannt. Die wichtigsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg finden Sie hier im Newsblog.

Blaulicht-News vom 9. August: Fußgängerin von Lkw erfasst und schwer verletzt

9.45 Uhr: Eine 20 Jahre alte Fußgängerin ist im Ortsteil Lankwitz in Steglitz-Zehlendorf von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau am Dienstagmorgen aus einem Bus an der Malteserstraße gestiegen und auf die Straße gelaufen sein. Der 50 Jahre alte Fahrer des Lkw bremste den Angaben zufolge noch, erfasste dann aber die Fußgängerin. Rettungskräfte brachten die 20-Jährige in ein Krankenhaus. Nach Angaben einer Sprecherin wurde sie dort wegen eines Splitters im Gesicht operiert, die Verletzungen seien jedoch nicht lebensgefährlich. Ein Passant wurde laut Polizei beim Anblick der Verletzungen ohnmächtig, Rettungskräfte versorgten ihn ambulant. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Feuerwehr löscht Feuer in Grundschule

7.40 Uhr: Im Spandauer Ortsteil Staaken hat die Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer in der Grundschule im Beerwinkel gelöscht. Laut Feuerwehr stand das Sekretariat im Erdgeschoss der Schule an der Straße Im Spektefeld im Vollbrand. Zudem war das Gebäude voller Rauch. Die 58 Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen, die Arbeiten dauerten rund drei Stunden an. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Blaulicht-News vom 8. August: Fußgängerin bei Unfall verletzt

16.14 Uhr: Eine Fußgängerin ist am Dienstagmorgen in Moabit angefahren und verletzt worden. Laut Polizei war eine 56 Jahre alte Autofahrerin gegen 7.30 Uhr vom Tiergartentunnel kommend nach links in die Invalidenstraße Richtung Lehrter Straße abgebogen. Dabei fuhr sie mit ihrem Auto die 25 Jahre alte Fußgängerin an, die gerade den Fußgängerübergang überqueren sollte. Die Frau stürzte und muss in einem Krankenhaus wegen ihrer Verletzungen an Kopf, Arm und Rumpf behandlet werden.

89-Jähriger stirbt nach Unfall in Krankenhaus

16.08 Uhr: Ein 89 Jahre alter Mann ist am Montagabend nach einem Unfall im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann war am 26. Juli in Moabit von einem Auto erfasst worden. Ein 25 Jahre alter Autofahrer war laut Polizeiangaben mit einem Kleintransporter rückwärts auf der Stromstraße gefahren und hatte den 89-Jährigen angefahren. Der Mann war mit Verletzungen an Arm und Hüfte ins Krankenhaus gekommen.

Stein aus Hochhaus geworfen

15.54 Uhr: Ein Unbekannter hat in Marzahn einen Pflasterstein aus einem 25-stöckigen Hochhaus auf das Glasdach der Springpfuhl-Passage geworfen. Der Stein sei am Montag durch das Glasdach auf den Boden der Passage geschlagen, teilte die Polizei mit. Niemand wurde dabei verletzt. Es seien aber mindestens fünf Menschen zu dem Zeitpunkt in der Passage gewesen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

In Reinickendorf hatte 2018 ein Holzklotz, der aus einem 15-stöckigen Hochhaus gefallen war, einen achtjährigen Jungen erschlagen. Ein zehnjähriger Junge war damals dringend tatverdächtig, konnte aber wegen seines jungen Alters nicht bestraft werden. Kinder sind nicht strafmündig.

Angriff auf Touristen, Polizei bittet um Mithilfe

13.08 Uhr: Nach einem Angriff auf einen Touristen in Kreuzberg sucht die Polizei nach Hinweisen. Am 5. August, dem Sonnabend, war der 19-Jährige mit seiner Begleiterin an der Hedemann-/Wilhelmstraße unterwegs, als drei Männer aus einem roten Auto ausstiegen und den Mann unvermittelt mit Schlägen und Tritten angriffen. Danach flohen die Täter mit dem Auto.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

20 bis 30 Jahre alt

etwa 180 cm groß

möglicherweise arabischstämmig

dunkle Haare

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer hat die Tat am 5. August 2023 beobachtet oder hat anderweitig sachrelevante Wahrnehmungen gemacht?

Wer hat zur Tatzeit einen roten Pkw im Bereich Hedemannstraße/ Wilhelmstraße gesehen und kann hierzu nähere Angaben (Kennzeichen, Kennzeichenfragmente) machen?

Wer kann sachdienliche Hinweise zu Tat, Tatverdächtigen oder Zeuginnen und Zeugen geben?

Das Fachkommissariat ist unter der Rufnummer (030) 4664 – 953528 und per E-Mail unter LKA535-Hinweis@polizei.berlin erreichbar. Natürlich kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

59-Jähriger pöbelt fremdenfeindlich vor den Augen einer Polizeistreife

12.10 Uhr: In Moabit ereignete sich am Montag gegen 17 Uhr ein verbaler fremdenfeindlicher Übergriff. Ein 59-Jähriger Mann pöbelte an der Kreuzung Turmstraße Ecke Lübecker Straße zwei Frauen im Alter von 37 und 42 Jahren fremdenfeindlich an. Die beiden Frauen waren mit vier Kindern unterwegs. Auch eine Polizeistreife befand sich zur selben Zeit an der Kreuzung. Die Polizeibeamten griffen daraufhin ein und nahmen den Mann fest. Gegen ihn ermittelt nun das Landeskriminalamt.

Sechsköpfige Gruppe raubt 21-Jährigen auf Sonnenallee brutal aus

12 Uhr: Zu einem gewalttätigen Straßenraub kam es am frühen Montag Abend in Neukölln. In der Sonnenallee/ Ecke Reuterstraße wurde ein 21-jähriger Mann von einer sechsköpfigen Gruppe teils flüchtig Bekannter zunächst gestellt, dann an der Kapuze zu Boden gezerrt und mit Fußtritten gegen Kopf und Rumpf malträtiert und von hinten gewürgt. Als einige Passanten sich einmischten, rappelte sich der 21-Jährige zur Flucht auf, wurde jedoch dabei von einem 20-Jährigen oberflächlich mit einem Messer verletzt. Alle sechs Beteiligten flüchteten anschließend. Der 20-Jährige Räuber wurde allerdings von Polizeibeamten wenig später mit einem geraubten Handy und der Tatwaffe erwischt und festgenommen.

Die Polizeibeamten übergaben ihn der Kriminalpolizei, die die weiteren Ermittlungen übernimmt. Der Überfallene erlitt durch den Angriff Schürfwunden an Kopf und Rumpf sowie die leichte Schnittwunden, lehnte eine ärztliche Behandlung allerdings ab.

36-Jähriger zielt mit selbstgebauter Waffe auf Menschen

11.05 Uhr: Polizisten haben am Montagmittag in Mitte einen 36-jährigen Mann festgenommen, der mit einer selbst gebauten Anscheinswaffe gesehen worden war. Der Mann fiel mehreren Personen gegen 13.10 Uhr auf einem Spielplatz im Monbijoupark auf, als er mit einer vermeintlichen Langwaffe hantierte, durch ein Visier sah und auf umstehende Menschen zielte. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich etwa 20 Personen, die Hälfte davon Kinder, auf dem Spielplatz aufgehalten haben. Ein Zeuge wählte den Polizeinotruf, teilte seine Beobachtungen mit und dass er sich nicht sicher sei, ob es sich bei der gesehenen um eine echte Waffe handele. Einsatzkräfte umstellten kurz darauf den Park und nahmen den 36-Jährigen fest. Wie sich herausstellte, war die vermeintliche Waffe aus diversen Utensilien zusammengebaut und nicht schießfähig. Sie wurde beschlagnahmt. Auf Hüfthöhe trug der Mann einen selbst gebauten Gürtel, an dem sich ein leeres Softairmagazin befand. Der 36-Jährige kam nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam in ein Krankenhaus, wo er einem Psychiater vorgestellt und anschließend entlassen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Zwei Autos in Adlershof mutmaßlich durch Brandstiftung zerstört

10.20 Uhr: In der vergangenen Nacht brannten in Adlershof zwei Fahrzeuge aus. Gegen 0.45 Uhr bemerkte ein Passant Flammen an zwei in der Hermann-Dorner-Straße geparkten Pkw und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen an dem BMW und dem Fiat, konnten aber nicht verhindern, dass beide Fahrzeuge ausbrannten. Ein hinter dem Fiat stehender Fahrzeuganhänger wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Lkw-Fahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Hauswand

8.25 Uhr: In Wilmersdorf ist es am frühen Morgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Lastwagenfahrer verlor gegen 6.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in eine Hausfassade in der Rudolstädter Straße. Durch die Wucht des Aufpralls verformte sich das Führerhaus so stark, dass Fahrer und Beifahrer von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden mussten. Während der Beifahrer unverletzt blieb, musste der Fahrer ärztlich behandelt werden. Welche Ursache der Unfall hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Lkw krachte an der Rudolstädter Straße in eine Hausfassade.

Foto: Morris Pudwell

Wie die "B.Z." berichtet, pflügte der Lkw dabei einen Telekommunikationskasten um. Dadurch könnte es in der Umgebung zu Problemen beim Telefon- und Internatanschluss kommen.

Vier Autos bei Parkhaus-Feuer komplett ausgebrannt

8.10 Uhr: Vier Autos sind bei einem Brand in einem Parkhaus in Velten (Landkreis Oberhavel) vollständig zerstört worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 1.30 Uhr in der Nacht auf Dienstag wegen eines brennenden Autos alarmiert. Neben den abgebrannten Autos soll zudem ein Teil der Elektronik des Parkhauses beschädigt worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Die genaue Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern den Angaben zufolge an.

Bankautomat in Lichtenberger Einkaufszentrum gesprengt

4 Uhr: Am frühen Morgen sprengten Unbekannte einen Geldautomaten im Tierpark-Center in Lichtenberg. Wie die "B.Z." zuerst berichtete, erbeuteten die Kriminellen eine Geldkassette, wurden womöglich aber von auslösenden Farbpatronen getroffen. Ziel des Einbruchs war eine Postbankfiliale. Bereits im März sei ein Geldautomat in derselben Bank laut dem Bericht von Unbekannten gesprengt worden.

