Kreuzberg: Einsatzfahrzeug der Polizei mit Steinen beworfen

In Kreuzberg gab es Steinwürfe auf ein Polizeiauto, in Mitte waren Messer im Einsatz. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin im Überblick.

Berlin. In der Nacht zu Sonnabend attackierten unbekannte Täter in Kreuzberg einen Funkwagen der Polizei, in Mitte wurde ein Paar homophob beleidigt und mit Böllern attackiert. In Wilmersdorf fuhr ein Biker eine Fußgängerin an.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg finden Sie hier im Newsblog.

Blaulicht-News vom 5. August: Kreuzberg: Funkwagen der Polizei mit Steinen beworfen

10.15 Uhr: Unbekannte Täter haben in der Nacht gegen 23 Uhr an der Möckernstraße in Kreuzberg einen Funkwagen der Polizei mit Steinen beworfen. Mehrere Scheiben gingen zu Bruch, ein Beamter wurde durch Splitter verletzt. Auch ein geparktes Taxi wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mitte: Heranwachsende mit Böllern beworfen

10.26 Uhr: In der Schillingstraße in Mittte wurden am Freitagabend eine 15-Jährige und ein 18-Jähriger aus einer Gruppe heraus homophob beleidigt und tätlich angegriffen. Um einer weiteren Auseinandersetzung zu entgehen, sollen die beiden in die Holzmarktstraße weitergelaufen sein. Dorthin soll sie die Gruppe verfolgt und plötzlich mit Feuerwerkskörpern beworfen haben. Der 18-Jährige soll zudem mit einem Faustschlag attackiert worden sein, konnte diesem jedoch ausweichen. Als die 15-Jährige und ihr Begleiter in einem Wohnhaus Schutz suchten, flüchtete die Gruppe.

Blaulicht-News vom 4. August:

Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen in einer Bankfiliale im Posthausweg im Ortsteil Falkenhagener Feld einen Geldautomaten gesprengt.

einen Geldautomaten gesprengt. Polizisten haben am Donnerstagabend einen Trickbetrüger in Prenzlauer Berg festgenommen.

festgenommen. Ein Fahrradfahrer hat am Donnerstagabend in Moabit einen 74 Jahre alten Fußgänger verletzt.

einen 74 Jahre alten Fußgänger verletzt. Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Werder an der Havel sind in der Nacht zum Freitag zwei Bewohner aus dem Gebäude gerettet worden.

sind in der Nacht zum Freitag zwei Bewohner aus dem Gebäude gerettet worden. Polizisten haben am Donnerstagmittag in Lankwitz einen Autodieb festgeenommen.

einen Autodieb festgeenommen. Polizisten haben in der Nacht in Friedrichshain drei Jugendliche festgenommen. Sie stehen im Verdacht, gegen 23.50 Uhr in der Sonntag- Ecke Lenbachstraße zwei Polizisten in zivil homophob beleidigt und angegriffen zu haben.

drei Jugendliche festgenommen. Sie stehen im Verdacht, gegen 23.50 Uhr in der Sonntag- Ecke Lenbachstraße zwei Polizisten in zivil homophob beleidigt und angegriffen zu haben. Unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag in einer Bank in Reinickendorf Schließfächer aufgehebelt und den Inhalt gestohlen.

Schließfächer aufgehebelt und den Inhalt gestohlen. Bei einem Verkehrsunfall in Westend ist am Donnerstagnachmittag ein 87 Jahre alter Radfahrer verletzt worden.

ist am Donnerstagnachmittag ein 87 Jahre alter Radfahrer verletzt worden. Mehrere Jugendliche haben in der Nacht zu Freitag im Monbijourpark in Mitte einen obdachlosen Mann angegriffen und verletzt.

einen obdachlosen Mann angegriffen und verletzt. In der Nacht zu Freitag ist ein Auto in Neukölln gegen einen Ampelmast gekracht. Danach beobachteten Zeugen, wie zwei Menschen aus dem Tesla ausstiegen und flüchteten, wie die Polizei in Berlin am Freitag mitteilte.