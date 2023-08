Kreuzberg: Schreckschusspistolen im Görli - Mann brüllt „Allahu akbar“

Im Weißen See wurde eine Wasserleiche gefunden, in Gesundbrunnen eine Bank überfallen. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin im Überblick.

Berlin. In der Nacht auf Montag kollidieren zwei Autos auf einer Kreuzung in Prenzlauer Berg. In den frühen Morgenstunden brannte ein Einfamilienhaus in Kladow ab. In beiden Fällen gab es Verletzte.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg finden Sie hier im Newsblog.

Blaulicht-News vom 7. August:

Kreuzberg: Schreckschusspistolen im Görlitzer Park - Mann brüllt „Allahu akbar“

16.08 Uhr: Ein junger Mann hat im Görlitzer Park in Kreuzberg mit Schreckschusspistolen herumgefuchtelt und herumgeschrien. Laut Polizei berichtete ein Zeuge, er habe den 26-jährigen Mann am Sonntagnachmittag beobachtet, wie er zwei Waffen in die Luft hielt und mehrfach „Allahu akbar“ (arabisch, „Gott ist größer) brüllte. Weitere Zeugen hätten dem Mann die Pistolen abgenommen.

Kurz darauf habe der Mann vor einem Café in der Nähe eine weitere Schreckschusswaffe aus einer Tüte gezogen, sie vermeintlich durchgeladen und gebrüllt, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handele. Konkret bedroht haben soll er in beiden Fällen niemanden. Polizisten nahmen den 26-Jährigen fest und stellten zwei weitere Schreckschusswaffen sicher. Nach Feststellung seiner Personalien wurde er wieder freigelassen.

Friedrichshain: Drogen in der Raviolidose versteckt

14.07 Uhr: Sonntagabend haben Polizisten am Ostkreuz einen Mann festgenommen, der Drogen in einer Raviolidose bei sich hatte. In dessen Reisetasche fanden die Beamten verschiedenste Drogen, die in einer Raviolidose und in zwei Getränkedosen versteckt waren. Die Behältnisse waren mit Schraubverschlüssen versehen und von innen zur Beschwerung mit Gips verstärkt. Darüber hinaus hatte der 34-Jährige szenetypische Tüten als Verkaufseinheiten und eine Feinwaage dabei. Gegen den polizeibekannten Mann wird ermittelt.

Feier eskaliert – 48-Jähriger sticht nach Faustschlägen zu

13.30 Uhr: Ein 48 Jahre alter Mann soll in einer Wohnung in Alt-Hohenschönhausen mit einem Küchenmesser auf einen 34-Jährigen eingestochen haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der jüngere Mann mit zwei Stichverletzungen im Rumpf in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei nach aktuellem Stand nicht.

Die beiden Männer hatten den Angaben zufolge am Sonntagabend gemeinsam in der Wohnung gefeiert, als sie in Streit gerieten. Der 34-Jährige soll den 48-Jährigen mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Als der Jüngere trotz Aufforderung nicht mit dem Schlagen aufhörte, habe der ältere Mann zum Küchenmesser gegriffen und auf den 34-Jährigen eingestochen, hieß es. Mit in der Wohnung war demnach der Vater des jüngeren Mannes, der seinen Sohn erstversorgte und Nachbarn zur Hilfe rief. Die Polizei nahm den 48-Jährigen fest. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mitarbeiter im Maßregelvollzug an eigener Wohnungstür brutal überfallen

10.50 Uhr: Ein Justizmitarbeiter ist in Pankow vor seinem Wohnhaus von drei Männern überfallen und verletzt worden. Die Polizei prüft nach eigenen Angaben, ob der Angriff mit einer Auseinandersetzung im Krankenhaus des Maßregelvollzuges im Zusammenhang steht. Dort sind Straftäter untergebracht, die suchtkrank oder psychiatrisch auffällig sind. Der Beamte habe dort vor etwa zwei Wochen eingreifen müssen, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage.

Der Angriff auf den Justizmitarbeiter im Ortsteil Karow sei am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr erfolgt. Drei Unbekannte hätten dem Mann zunächst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Dann hätten sie ihn geschlagen und getreten. Zudem habe ihm einer der Männer mit einem Werkzeug oder einer Stichwaffe in den Oberschenkel gestochen. Dann seien sie geflüchtet.

Zeugen riefen Polizei und Rettungskräfte. Die Verletzungen des Beamten an Kopf, Rumpf und Bein seien ambulant in einem Krankenhaus behandelt worden. Das Opfer habe keine weiteren Angaben zu den Angreifern machen können, hieß es. Lediglich, dass die drei Männer dunkel gekleidet gewesen seien.

Autodieb verletzt sich bei Flucht und stellt sich

10.15 Uhr: Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen vergangene Nacht einen Mann in Kreuzberg fest. Gegen 2.30 Uhr fiel den Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten auf dem Markgrafendamm ein Auto auf, bei dem die Alarmanlage auslöste. Kurz darauf stieg einen Mann aus dem Wagen aus und entfernte sich schnellen Schrittes. Einige Polizistinnen und Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung des Mannes auf, der schon einen mit Stacheldraht gesicherten Zaun eines Geländes der deutschen Bahn erreichte und ihn überstieg. Dabei verletzte sich der Flüchtige an Kopf und Händen. Als die Polizeikräfte das Gelände betraten, kam ihnen der 30-jährige Tatverdächtige entgegen. Sie nahmen ihn fest und überstellten ihn einer Funkwagenbesatzung der Polizei Berlin, die ihn in einen Polizeigewahrsam brachte. Dort wurde er einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übergeben. Der Wagen wurde zuvor in Tempelhof entwendet. Ob der festgenommene 30-Jährige den Wagen selbst stahl, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Wasserleiche im Weißen See entdeckt – 89-Jähriger wohl beim Baden ertrunken

10.05 Uhr: Spaziergänger haben am frühen Montagmorgen eine Wasserleiche im Weißen See im Bezirk Pankow entdeckt. Der Tote konnte als ein 89-jähriger Mann identifiziert werden. Angehörige hatten gestern bereits eine Vermisstenmeldung aufgegeben, nachdem er abends nicht in seine Wohnung zurückgekehrt war.

Ein Notarzt konnte lediglich den Tod feststellen. Wie eine Polizeisprecherin bekannt gab, wurden keine Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt. Näheres erfahren Sie hier.

Bankräuber erbeuten Bargeld bei Einbruch in Postbank in Gesundbrunnen

8.25 Uhr: In eine Postbank-Filiale in Gesundbrunnen ist in der Nacht zu Sonntag eingebrochen worden. Der oder die Täter brachen mehrere Türen und einen Geldschrank auf und stahlen Bargeld, wie die Polizei am Montag mitteilte. Über die Höhe der Beute gab die Polizei keine Auskunft.

Bei der Tat in der Badstraße sollen die Einbrecher laut einem Zeitungsbericht ein gestohlenes High-Tech-Spreizgerät der Feuerwehr eingesetzt haben. Das schrieb die „B.Z.“, die Polizei wollte den Bericht nicht bestätigen. Aus den vergangenen Jahren sind zahlreiche Fälle bekannt, bei denen diese Hydraulik-Spreiz- und Schneidegeräte gezielt von Kriminellen bei der Feuerwehr gestohlen wurden, um sie bei Einbrüchen einzusetzen. So gingen auch die Täter aus dem Berliner Clan bei dem Einbruch in das Dresdner Museum vor.

Der Filialleiter der Berliner Postbank erhielt in der Nacht zu Sonntag gegen 3.00 Uhr eine Mitteilung über eine technische Störung. Um 13.00 Uhr am Sonntag stellte er dann den Einbruch fest. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort zahlreiche Spuren.

Kladow: Feuerwehr-Großeinsatz bei Hausbrand in Kladow

7.15 Uhr: Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kladow sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Das Feuer brach in der Nacht zum Montag aus zunächst unbekannter Ursache aus, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Der Notruf sei gegen 3.00 Uhr eingegangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte das Haus in voller Ausdehnung. Zwei Menschen kamen ins Krankenhaus, einer davon wurde mit Brandverletzungen per Hubschrauber in die Klinik gebracht.

#Brand in #Kladow

Im #Sakrower_Kirchweg brannte ein #Einfamilienhaus in ganzer Ausdehnung. 65 Kräfte der @Berliner_Fw waren zur Brandbekämpfung im Einsatz, der noch bis in den Vormittag andauert. 2 Verletzte kamen in Kliniken, davon 1 Person mit #ITH in eine Spezialklinik.

Am frühen Montag brannte ein Einfamilienhaus in Kladow aus. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Foto: Morris Pudwell

Schwere Kollision an Kreuzung in Prenzlauer Berg

1.50 Uhr:In der Nach auf Montag ereignete sich in Prenzlauer Berg ein schwerer Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierten zwei Autos auf der Kreuzung Greifswalder Straße/ Marienburger Straße. Dabei wurden drei Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

