Kreuzberg: Mutmaßlich antisemitischer Angriff auf Touristen

Mutmaßlich antisemitissche Attacke auf Touristen

Überholmanöver endet an Verkehrsschild

Berlin. In der Nacht zu Sonntag attackierten unbekannte Täter in Kreuzberg einen Touristen, in Schmöckwitz landete ein Auto an einem Verkehrsschild.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg finden Sie hier im Newsblog.

Blaulicht-News vom 6. August: Kreuzberg: Tourist antisemitisch beleidigt und geschlagen

10.40 Uhr: Ein Tourist ist am späten Samstagabend in Kreuzberg von drei Männern geschlagen worden, als er ein Telefonat auf Hebräisch führte. Der 19-Jährige war gegen 22.15 Uhr zusammen mit seiner 18 Jahre alten Begleiterin zu Fuß auf dem Gehweg der Hedemannstraße unterwegs. Plötzlich hielt ein Auto mit vier Insassen neben dem Paar. Einer der Männer soll den 19-Jährigen angesprochen haben, was dieser aufgrund seiner fehlenden Deutschkenntnisse nicht verstand. Unvermittelt soll einer aus dem Trio den Touristen geschlagen haben. Auf den am Boden liegenden jungen Mann sollen nun die drei Männer weiter eingeschlagen und eingetreten haben. Schließlich sollen die drei Unbekannten wieder in das Auto eingestiegen sein. Zusammen mit seiner Begleiterin, die unverletzt geblieben war, suchte der 19-Jährige wenig später die Rettungsstelle eines Krankenhauses auf, wo leichte Verletzungen am Arm und im Gesicht ambulant behandelt wurden.

Schmöckwitz: Überholmanöver endet an Verkehrsschild

10.50 Uhr: Ein 60-jähriger Mann ist mit einem Auto im Ortsteil Schmöckwitz in Treptow-Köpenick gegen ein Verkehrsschild geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor habe er versucht, das Auto vor ihm zu überholen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach versuchte der Mann am Samstagmittag, das Auto eines 27-Jährigen an einer Verengung der Straße Adlergestell zu überholen. Dabei stieß er mit dem Auto gegen das Verkehrsschild. Zeugen leisteten den Angaben zufolge Erste Hilfe und befreiten den 60-Jährigen aus seinem Auto. Er erlitt eine Kopfverletzung, Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde er notoperiert, es bestehe laut Polizei Lebensgefahr. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Blaulicht-News vom 5. August:

Großbrand im alten Brandenburger Landtag in Potsdam

Passant überwältigt flüchtigen Bankräuber in Bohnsdorf

Zahlreiche Fahrzeuge bei Brandstiftung in Gropiusstadt beschädigt

beschädigt Motorradfahrer kollidiert in Hellersdorf tödlich mit Kleintransporter

tödlich mit Kleintransporter Diebe sollen in die Wohnung von Rammstein-Sänger Till Lindemann eingebrochen sein

Blaulicht-News vom 4. August:

Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen in einer Bankfiliale im Posthausweg im Ortsteil Falkenhagener Feld einen Geldautomaten gesprengt.

einen Geldautomaten gesprengt. Polizisten haben am Donnerstagabend einen Trickbetrüger in Prenzlauer Berg festgenommen.

festgenommen. Ein Fahrradfahrer hat am Donnerstagabend in Moabit einen 74 Jahre alten Fußgänger verletzt.

einen 74 Jahre alten Fußgänger verletzt. Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Werder an der Havel sind in der Nacht zum Freitag zwei Bewohner aus dem Gebäude gerettet worden.

sind in der Nacht zum Freitag zwei Bewohner aus dem Gebäude gerettet worden. Polizisten haben am Donnerstagmittag in Lankwitz einen Autodieb festgeenommen.

einen Autodieb festgeenommen. Polizisten haben in der Nacht in Friedrichshain drei Jugendliche festgenommen. Sie stehen im Verdacht, gegen 23.50 Uhr in der Sonntag- Ecke Lenbachstraße zwei Polizisten in zivil homophob beleidigt und angegriffen zu haben.

drei Jugendliche festgenommen. Sie stehen im Verdacht, gegen 23.50 Uhr in der Sonntag- Ecke Lenbachstraße zwei Polizisten in zivil homophob beleidigt und angegriffen zu haben. Unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag in einer Bank in Reinickendorf Schließfächer aufgehebelt und den Inhalt gestohlen.

Schließfächer aufgehebelt und den Inhalt gestohlen. Bei einem Verkehrsunfall in Westend ist am Donnerstagnachmittag ein 87 Jahre alter Radfahrer verletzt worden.

ist am Donnerstagnachmittag ein 87 Jahre alter Radfahrer verletzt worden. Mehrere Jugendliche haben in der Nacht zu Freitag im Monbijourpark in Mitte einen obdachlosen Mann angegriffen und verletzt.

einen obdachlosen Mann angegriffen und verletzt. In der Nacht zu Freitag ist ein Auto in Neukölln gegen einen Ampelmast gekracht. Danach beobachteten Zeugen, wie zwei Menschen aus dem Tesla ausstiegen und flüchteten, wie die Polizei in Berlin am Freitag mitteilte.