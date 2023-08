Alexanderplatz: 25-Jähriger von Tram angefahren und schwer verletzt

Ein 25-Jähriger ist am Alexanderplatz von einer Tram angefahren worden

Blaulicht-News vom 3. August 2023: Lebensgefährten bei Streit mit Messer angegriffen

8.36 Uhr: Ein Mann soll in Gesundbrunnen seinen Lebensgefährten mit einem Messer angegriffen haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlitt dieser in der Nacht Schnittverletzungen an Kopf und Wange und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige hatte den Angaben zufolge selbst die Polizei alarmiert und von einem Streit mit seinem Lebensgefährten berichtet. Bei dem Angriff verletzte er sich auch selbst an der Hand. Die Kriminalpolizei ermittelt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Mit 2,6 Promille 300 Kilometer gefahren - vor Ziel eingeschlafen

8.31 Uhr: Ein Autofahrer aus Brandenburg ist betrunken fast 300 Kilometer an die Ostsee gefahren - aber kurz vor dem Ziel eingeschlafen und ertappt worden. Der 38-Jährige aus dem Dahme-Spreewald-Kreis war Zeugen am Dienstagabend im Rostocker Stadtteil Torfbrücke aufgefallen, da sein Wagen in Schlangenlinien fuhr, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Kurz danach stand der Wagen in der Bucht einer Bushaltestelle. Dort fanden erst Zeugen, die ein gesundheitliches Problem vermuteten, und dann die Beamten den Fahrer schlafend hinterm Steuer - der Motor des Wagens lief noch. Ein Atemalkoholtest ergab später 2,6 Promille. Der Mann musste den Führerschein abgeben. Nach eigenen Angaben wollte der 38-Jährige ins Ostseebad Graal-Müritz, dem Nachbarort, um da Urlaub zu machen. Die Polizei prüft nun auch noch, ob der Autofahrer unterwegs weiteren Schaden angerichtet hat.

Schwerer Unfall am Tauentzien – Crash weckt Erinnerungen

Eines der beiden Unfallfahrzeuge, die in der Nacht zu Donnerstag am Tauentzien aufeinanderprallten.

Foto: Morris Pudwell

7.50 Uhr: Bei einem Unfall am Tauentzien in der Berliner City West sind mehrere Menschen verletzt worden. Laut ersten Angaben ereignete sich der Crash in der Nacht zu Donnerstag gegen 2 Uhr an der Kreuzung Tauentzien-/Nürnberger Straße. Dabei prallten zwei Autos mit großer Wucht aufeinander. Alle Details zu dem Unfall am Tauentzien lesen Sie hier.

Blaulicht-News vom 2. August 2023: 25-Jähriger von Tram am Alexanderplatz angefahren

Am Alexanderplatz ereignete sich am Mittwochabend ein Tram-Unfall.

Foto: Morris Pudwell

20.30 Uhr: Am Mittwochabend ist am Alexanderplatz zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 25-Jähriger mit einer Tram zusammenprallte. Der Mann wurde nach Polizeiangaben dabei schwer verletzt und noch vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitätern erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Laut einem Polizeisprecher wird befinde sich der 25-Jährige nicht in Lebensgefahr. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang noch unklar. Die Tramhaltestelle wurde gesperrt und der Tramverkehr zwischen Mollstraße, Otto-Braun-Straße und Spandauer Straße und Marienkirche umgeleitet.

Frau umgebracht - Mann zeigt sich selbst an

13.41 Uhr: Ein 58 Jahre alter Mann hat sich am Mittwochvormittag in Schulzendorf (Dahme-Spreewald) bei seinen Nachbarn gemeldet, um ihnen ein Geständnis zu machen: Er habe seine Ehefrau getötet. Die Polizei, die gegen 11 Uhr verständigt wurde, fand in dem Wohnhaus die leblose 48-Jährige. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Friedrichshain-Kreuzberg: Festnahmen nach Raub im U-Bahnhof

11.31 Uhr: Am Dienstagabend konnten Polizeibeamte zwei Männer nach einem Raub in einem U-Bahnhof in Kreuzberg festnehmen. Laut Mitteilung der Polizei hielt sich ein 17-Jähriger kurz vor 20 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Kottbusser Tor auf, als ihn ein junger Mann mit Faustschlägen gegen den Kopf angriff. Anschließend riss er dem Jugendlichen dessen Kette vom Hals und nahm Geld aus seiner Umhängetasche an sich. Als ein 32-jähriger Sicherheitsmitarbeiter der BVG und seine drei Kolleginnen und Kollegen einschritten, kam ein mutmaßlicher Komplize des Angreifers dazu und schubste den Sicherheitsmitarbeiter in Richtung der Bahnsteigkante. Der Mitarbeiter konnte sich an einem Schild festhalten, um nicht gegen den einfahrenden Zug zu geraten. Er blieb unverletzt. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 25 und 23 Jahren konnten noch in der Nähe festgenommen werden. Das 17-jährige Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht, am Hals und an einem Bein. Der Jugendliche kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Frau fährt in Cottbus bei Rot über Ampel – Sieben Verletzte

11 Uhr: Ein schwerer Verkehrsunfall in Cottbus mit sieben Verletzten hat für ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungssanitätern und Polizei gesorgt. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch fuhr eine 60-Jährige am Dienstag im Stadtteil Schmellwitz bei Rot über eine Ampel. Anschließend geriet die Frau in den Gegenverkehr, touchierte dabei vier Autos, stieß danach gegen ein vor ihr fahrendes Fahrzeug und kam schließlich auf einer Straßenbahnschiene zum Stehen. Zunächst hatte die „Lausitzer Rundschau“ berichtet.

Ein Mensch wurde durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wirde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Vier weitere Verletzte wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Zwei Menschen konnten nach einer Behandlung durch Sanitäter vor Ort den Unfallort wieder verlassen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung waren insgesamt 26 Einsatzkräfte der Feuerwehr, 14 Rettungssanitäter und 13 Polizisten im Einsatz. Unterstützt wurden sie von Rettungskräften aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz.

Radfahrer bei Unfall verletzt

9.35 Uhr: Ein Radfahrer hat am Dienstagabend in Mariendorf Verletzungen erlitten. Der 63-Jährige war gegen 18.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg des Mariendorfer Damms zwischen Prinzenstraße und Prühßstraße unterwegs. Laut Polizei war das Fahrrad rechts und links mit Holzbalken beladen. Kurz vor der Prühßstraße soll der Mann ohne Fremdeinwirkung gestürzt sein, wobei er Kopfverletzungen erlitt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall mit zwei Verletzten in Prenzlauer Berg

9.07 Uhr: Bei einem Unfall sind am Dienstagmittag zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei soll eine 33-Jährige mit ihrem Auto gegen 12 Uhr von der Danziger Straße nach links in die Prenzlauer Allee eingebogen sein. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Wagen eines 32-Jährigen. Beide Fahrer klagten über Nackenschmerzen und kamen in ein Krankenhaus. Während der Mann ambulant behandelt wurde, musste die Frau stationär aufgenommen werden. Die Feuerwehr räumte die Fahrzeuge von der Straße.

Schüsse in Kreuzberger Grünanlage, mehrere Verletzte und ein toter Hund

7.10 Uhr: Am Erkelenzdamm in Berlin-Kreuzberg kam es kurz nach 23 Uhr zu einer folgenschweren Auseinandersetzung. Die Bilanz: zwei Verletzte und ein toter Hund. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Berliner Polizei und Zeugenaussagen gerieten eine 52-jährige Hundebesitzerin und ein 40-jähriger Passant gegen 23 Uhr in Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll der Hund den Mann angegriffen und durch Bisse am Arm verletzt haben. Als die 52-Jährige versuchte den Hund zurückzuhalten, wurde sie ebenfalls gebissen. Plötzlich soll eine unbekannt gebliebene Person hinzugekommen sein und den Hund gezielt erschossen haben. Diese sei dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Alarmierte Einsatzkräfte versorgten die beiden Verletzten, die anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus mussten. Der Hund war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Die Ermittlungen dauern an.

Wilmersdorf: Smart kracht in Audi, hoher Sachschaden

Der völlig zerstörte Smart.

Foto: Morris Pudwell

6.44 Uhr: Gegen 2.15 Uhr krachte am Mittwochmorgen der Fahrer eines Smart offenbar mit hoher Geschwindigkeit, nach einer leichten Rechtskurve auf der Nachodstraße, in eine ordentlich geparkte Audi Limousine. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Audi in einen geparkten BMW geschoben wurde. Der Smart schleuderte in den Gegenverkehr und blieb dort um 90 Grad gedreht stehen. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um den Fahrer. Er blieb unverletzt. Ob sich eine weitere Person im Smart befand, wird gegenwärtig ermittelt. Der Halter des Audi war beim Anblick seines Fahrzeugs entsetzt.

Kladow: Feuer in Einfamilienhaus, eine Person verletzt

Das Haus in Kladow brannte völlig aus.

Foto: Morris Pudwell

6.24 Uhr: Gegen 1.30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Kladower "Krampnitzer Weg". Die Feuerwehr löschte das Gebäude, welches vollständig ausbrannte. In dem zweigeschossigen Gebäude befanden sich laut Feuerwehr zwei Menschen, die sich selbst in Sicherheit bringen konnten. Eine Person musste wegen einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Dem Sprecher zufolge brannten alle Etagen, 70 Einsatzkräfte waren vor Ort. Gegen 5 Uhr morgens waren die Löscharbeiten beendet. Die Polizei geht derzeit von fahrlässiger Brandstiftung aus. Zum Schaden konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Steglitz: Offenbar Motorradunfall auf der A103

Einsatzkräfte bei einem Unfall an der Saarstraße.

Foto: Morris Pudwell

6.03 Uhr: Gegen 23.40 Uhr soll sich am späten Dienstagabend auf der Autobahnabfahrt Saarstraße, der A103 in Steglitz, ein Motorradunfall ereignet haben. Eine unbekannte Anzahl von Personen wurde in einem Rettungswagen behandelt. Eine weitere Person mit einem Helm in der Hand stand am Fahrbahnrand im Gespräch mit Rettungskräften und der Berliner Polizei. Ein Motorrad befand sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf der Autobahnabfahrt.

Blaulicht-News vom 1. August 2023

Ein Hund hat in Zeuthen durch sein Bellen einen Autodieb in die Flucht geschlagen.

Ein Mann soll am Montagnachmittag in Kreuzberg ein Kind sexuell belästigt haben.

Betrunkener kollidiert beim Überholmanöver mit parkendem Lkw.

Montag früh wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg verletzt, als er einem auf seiner Fahrsur entgegenkommenden Auto ausweichen wollte.

Montagabend überfiel ein Mann einen Lebensmitteldiscounter in Kaulsdorf.

In der Nacht auf Montag kollidierten ein Auto und ein Kleinkraftrad in Moabit.

Montagvormittag wurde ein mutmaßlicher Drogendealer in Westend festgenommen.

Ein Motorradfahrer am Sonntag ist südlich von Pritzwalk mit seiner Maschine an einem Bahnübergang abgehoben, durch die Luft geschleudert und schwer verletzt worden.

Ein Schifffahrtscontainer, der der Drogen- und Alkoholszene im Kleinen Tiergarten diente, ist in der Nacht zu Dienstag ausgebrannt.

Zwölf Fahrzeuge sind am frühen Dienstagmorgen auf dem Parkplatz des Helios-Klinikums in Berlin-Buch durch Brandanschläge beschädigt worden.

In der Nacht auf Dienstag kam es auf der A100, kurz nach dem Rathenau-Tunnel, zu einem Unfall.

Blaulicht-News vom 31. Juli 2023

Wegen eines vergessenen Wohnungsschlüssels ist ein 43-Jähriger in Guben im Krankenhaus gelandet.

Betrunkener ohne Führerschein rast in Gebäude in Spandau.

Berliner Polizei stoppt Kokstaxi in der Nähe vom Alexanderplatz.

Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park hat die Polizei nach Angaben vom Montag einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen.

Bei einem gewaltsamen Streit in einem Waschsalon an der Landsberger Allee in Lichtenberg sind am Sonntag mehrere Personen verletzt worden.

In Waßmannsdorf (Dahme-Spreewald) bei Berlin ist am Montagvormittag der Fahrer eines Kleinwagens tödlich verunglückt.

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr haben am Sonntagabend ein Feuer in einem Wohnhaus an der Karl-Elsasser-Straße im Neuköllner Ortsteil Britz gelöscht.

Bei einem Unfall in Reinickendorf ist ein Ferrari komplett zerstört worden.

Am Sonntagabend kam es auf dem Kurt-Schumacher-Damm zum Unfall.