Schüsse in Kreuzberg: Mehrere Verletzte und ein toter Hund

Blaulicht-News vom 2. August 2023

Am Erkelenzdamm in Berlin-Kreuzberg kam es kurz nach 23 Uhr zu einer folgenschweren Auseinandersetzung. Die Bilanz: ein Schwerverletzter, eine Verletzte und ein toter Hund.

Die Verletzten wurden vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitätern erstversorgt und anschließend in Krankenhäuser transportiert. Der Täter soll nach ersten Erkenntnissen flüchtig sein. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei hat die Ermittlungen noch am Tatort aufgenommen und bis zum frühen Morgen Spuren der Tat gesichert. Der Hund wurde offenbar erschossen.

Wilmersdorf: Smart kracht in Audi, hoher Sachschaden

Gegen 2.15 Uhr krachte am Mittwochmorgen der Fahrer eines Smart offenbar mit hoher Geschwindigkeit, nach einer leichten Rechtskurve auf der Nachodstraße, in eine ordentlich geparkte Audi Limousine.

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Audi in einen geparkten BMW geschoben wurde. Der Smart schleuderte in den Gegenverkehr und blieb dort um 90 Grad gedreht stehen.

Der völlig zerstörte Smart.

Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um den Fahrer. Er blieb unverletzt. Ob sich eine weitere Person im Smart befand, wird gegenwärtig ermittelt. Der Halter des Audi war beim Anblick seines Fahrzeugs entsetzt.

Kladow: Feuer in Einfamilienhaus, eine Person verletzt

Gegen 1.30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Kladower "Krampnitzer Weg". Die Feuerwehr war mit über 45 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Gebäude, welches vollständig ausbrannte.

Das Haus in Kladow brannte völlig aus.

Ein Bewohner wurde mit dem Verdacht auf einer Rauchgasintoxikation von der Berliner Feuerwehr behandelt. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Steglitz: Offenbar Motorradunfall auf der A103

Gegen 23.40 Uhr soll sich am späten Dienstagabend auf der Autobahnabfahrt "Saarstraße", der A103 in Steglitz, ein Motorradunfall ereignet haben. Eine unbekannte Anzahl von Personen wurde in einem Rettungswagen behandelt. Eine weitere Person mit einem Helm in der Hand stand am Fahrbahnrand im Gespräch mit Rettungskräften und der Berliner Polizei. Ein Motorrad befand sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf der Autobahnabfahrt.

Einsatzkräfte bei einem Unfall an der Saarstraße.

Blaulicht-News vom 1. August 2023

Hund und Anwohner ertappen Autodiebe in Dahme-Spreewald

13.25 Uhr: Ein Hund hat in Zeuthen (Dahme-Spreewald) durch sein Bellen einen Autodieb in die Flucht geschlagen. Nach Polizeiangaben wurde der Besitzer des Tieres bei einem Spaziergang am frühen Dienstagmorgen auf einen Transporter aufmerksam, der in der Gemeinde ohne Licht unterwegs war. Als der Hund anschlug, stoppte der Fahrer und flüchtete zu Fuß. Der Transporter blieb mit laufendem Motor stehen. Das Auto war zuvor im Landkreis Oder-Spree als gestohlen gemeldet worden, wie die Polizei weiter mitteilte. Bei der Suche nach dem unbekannten Dieb wurde auch ein Fährtenspürhund eingesetzt - zunächst ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauerten an.

Auch in Schulzendorf (Dahme-Spreewald) wurden Autodiebe am frühen Dienstagmorgen aufgeschreckt, als Anwohner sie bemerkten. Ersten Zeugenaussagen zufolge waren vier unbekannte Männer dabei beobachtet worden, wie sie an den Zäunen und auf einem Wohngrundstück entlangliefen und mit elektronischen Hilfsmitteln versuchten, Autos zu stehlen. Als die Kriminellen bemerkten, dass man sie entdeckt hatte, flüchteten sie. Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zum Erfolg.

Mann belästigt Kind sexuell – Widerstand bei Festnahme

11.40 Uhr: Ein Mann soll am Montagnachmittag in Kreuzberg ein Kind sexuell belästigt haben. Demnach soll der 38-Jährige in einem Hinterhof an der Kochstraße kurz vor 15 Uhr exhibitionistische Handlungen vor einem Fünfjährigen vorgenommen haben. Die Mutter des Kindes merkte das und schrie den Mann an, der daraufhin die Flucht ergriff. Polizisten konnten ihn kurz darauf in einem Bus der Linie M29 aufgreifen. Der Mann beleidigte die Beamten mehrfach und weigerte sich, den Bus zu verlassen. Ein Polizist versuchte, den Mann am Arm ins Freie zu führen, stürzte dabei jedoch und verletzte sich am Knie. Der Verdächtige versuchte, die Polizisten weiter mehrfach zu treten, so dass er schließlich gefesselt wurde, bevor man ihn in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses brachte. Der verletzte Polizist konnte seinen Dienst fortsetzen.

Betrunken beim Überholmanöver mit parkendem Lkw kollidiert

10:45 Uhr: 1,91 Promille ergab die Atemalkoholmessung bei einer Autofahrerin, die gestern Abend in Hellersdorf einen Verkehrsunfall verursachte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen war die alkoholisierte 36-Jährige gegen 22.10 Uhr mit ihrem VW in der Hellersdorfer Straße in Richtung Cecilienstraße unterwegs. Bei einem Überholvorgang prallte sie gegen einen geparkten Lastwagen. Durch die Wucht des Aufpralls entstand ein hoher Sachschaden an ihrem Auto. Die Fahrerin und ihre 42-jährige Beifahrerin verletzten sich durch den Unfall. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frauen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 36-Jährige habe sich nach der Blutentnahme entgegen des ärztlichen Rats selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Die Beifahrerin verblieb im Krankenhaus. Der Führerschein der 36-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Motorradfahrer stürzt bei Ausweichmanöver

10.15 Uhr: Heute früh wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg verletzt. Nach Angaben des 63-jährigen Unfallopfers befuhr er mit seiner Maschine gegen 5.15 Uhr den rechten Fahrstreifen des Halleschen Ufers von der Großbeerenstraße kommend in Richtung Möckernstraße. Im linken Streifen soll in gleicher Richtung der Fahrer eines Autos unterwegs gewesen sein, der plötzlich in den rechten Fahrstreifen wechselte, so dass der Yamaha-Fahrer nach rechts ausweichen musste und dadurch gegen eine Begrenzung des Fahrradweges stieß und stürzte. Der beteiligte Autofahrer hielt nicht an und entfernte sich vom Unfallort. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 63-jährigen mit Verletzungen am Rumpf und am Bein in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zu dem unbekannt gebliebenen Autofahrer dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.

Räuber räumt Kasse und Tresor bei Discounter aus

10.00 Uhr: Gestern Abend überfiel ein Mann einen Lebensmitteldiscounter in Kaulsdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen betrat der Maskierte gegen 20 Uhr die Filiale in der Heinrich-Grüber-Straße und forderte den 20-jährigen Auszubildenden unter Vorhalt eines Messer auf, die Kasse zu öffnen. Daraus entnahm er Geld und verlangte von dem Mitarbeiter, weiter unter Bedrohung mit dem Messer, ihn zum Tresor in einem der Nebenräume zu bringen. Dort hielt sich auch die 56-jährige stellvertretende Filialleiterin auf. Er ließ sich von ihr das Geld aus dem Tresor geben und entnahm danach weiteres Geld aus einer Kasse, die neben dem Tresor stand. Der mutmaßliche Räuber verstaute die Beute in einem Rucksack der 56-Jährigen, schloss die beiden Angestellten im Büro ein und floh über den Notausgang in unbekannte Richtung. Der 20-Jährige wählte anschließend den Notruf. Gemeinsam mit den alarmierten Einsatzkräften der Polizei befreite er die 56-Jährige, die deutlich unter dem Eindruck des Geschehens stand. Beide Überfallenen blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.

Autofahrer nimmt Moped auf die Hörner – Schädel-Hirn-Trauma

9.50 Uhr: In der vergangenen Nacht kollidierten ein Auto und ein Kleinkraftrad in Moabit. Gegen 23.15 Uhr befuhr ein 50-jähriger Autofahrer das Friedrich-List-Ufer in Richtung Hugo-Preuß-Brücke. Beim Linksabbiegen in die Rahel-Hirsch-Straße übersah der Autofahrer ersten Erkenntnissen nach einen 19-jährigen Kleinkraftradfahrer, der die Rahel-Hirsch-Straße geradeaus in Richtung Elisabeth-Abegg-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in Folge dessen der 19-Jährige stürzte und sich verletzte. Da der Verdacht eines Schädel-Hirn-Traumas bestand, kam der junge Mann in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein zuständiges Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).

Mutmaßlicher Drogendealer mit heißer Ware festgenommen

9.45 Uhr: Gestern Vormittag wurde ein mutmaßlicher Drogendealer in Westend festgenommen. Gegen 9.30 Uhr stoppten Einsatzkräfte am Spandauer Damm ein Fahrzeug, weil der Fahrer während der Fahrt telefoniert hatte. Bei der anschließenden Kontrolle flüchtete der 27-Jährige plötzlich zu Fuß in Richtung eines nahegelegenen Hundeauslaufgebiets. Hinterhereilende Polizeikräfte konnten den Flüchtenden kurze Zeit später in einem Gebüsch hockend feststellen und überprüfen. Bei dem Versuch den Einsatzkräften zu entkommen, hatte der Mann eine Plastiktüte weggeworfen, in der bei näherer Betrachtung rund 70 Verkaufseinheiten Drogen aufgefunden wurden. Bei einer anschließenden richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 27-Jährigen wurden weitere Betäubungsmittel sowie vermeintlicher Handelserlös gefunden und beschlagnahmt. Der Festgenommene wurde für das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes in einen Polizeigewahrsam eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Motorradfahrer hebt ab – Schwere Verletzungen

7.45 Uhr: Ein Motorradfahrer ist südlich von Pritzwalk (Prignitzkreis) mit seiner Maschine an einem Bahnübergang abgehoben, durch die Luft geschleudert und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Sonntag auf der Bundesstraße 103 bei Gantikow, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der 22-Jährige war vermutlich deutlich zu schnell Richtung Norden unterwegs, so dass eine kleine Anhöhe in der Fahrbahn wie eine Schanze wirkte. Das Motorrad wurde an die eine Straßenseite, der Fahrer auf die andere Seite der Straße geschleudert. Der Pritzwalker kam schwer verletzt in eine Klinik. Am Motorrad entstand hoher Schaden. Angehörige bargen das Krad. Unbeteiligte seien nicht zu Schaden gekommen.

Container im Kleinen Tiergarten brennt aus

6.00 Uhr: Ein Schifffahrtscontainer, der der Drogen- und Alkoholszene im Kleinen Tiergarten diente, ist in der Nacht zu Dienstag ausgebrannt. Die Feuerwehr löschte den brennenden Schifffahrtscontainer, der jedoch komplett ausbrannte. Warum der Container brannte muss nun ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermitteln.

Der Container, der im Kleinen Tiergarten oft von Obdachlosen über Nacht genutzt wurde, ist ausgebrannt.

Acht Autos auf Klinik-Parkplatz in Flammen

4.15 Uhr: Zwölf Fahrzeuge sind am frühen Dienstagmorgen auf dem Parkplatz des Helios-Klinikums in Berlin-Buch durch Brandanschläge beschädigt worden. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 4.10 Uhr am frühen Dienstagmorgen alarmiert. Vier Fahrzeuge, die an verschiedenen Stellen abgestellt waren, brannten vollständig, weitere wurden durch die Hitze beschädigt. Gegen 4.40 Uhr beobachtete eine Passantin zwei Personen, die versuchten, einen Wagen an der Karower Chaussee anzuzünden. Als die Verdächtigen die Frau sahen, flohen sie. Bei diesem und einem weiteren Fahrzeug war die Seitenscheibe eingeschlagen und brennbare Flüssigkeit ins Innere gekippt worden. Eine Fahndung verlief erfolglos. Die Polizei geht wegen der zeitlichen und örtlichen Nähe der Taten davon aus, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt.

Volvo rast auf der A100 in Leitplanke

2.30 Uhr: In der Nacht auf Dienstag kam es auf der A100, kurz nach dem Rathenau-Tunnel, zu einem Unfall, bei dem der Fahrer eines Volvo V50 mehrere Meter Leitplanke demolierte. Wie es zu dem Unfallkommen konnte ermittelt nun die Polizei. Beim Auslöser für den Unfall könnte es sich um überhöhte Geschwindigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen handeln.

Auf der A100 haben vermutliche schlechte Wetterbedingungen für eine Kollision eines Volvo mit der Leitplanke gesorgt.

Blaulicht-News vom 31. Juli 2023

Wegen eines vergessenen Wohnungsschlüssels ist ein 43-Jähriger in Guben im Krankenhaus gelandet. Bei dem Versuch, ohne Schlüssel in sein Zuhause zu gelangen, rutschte er ab und fiel zu Boden.

Betrunkener ohne Führerschein rast in Gebäude in Spandau. Dabei seien die Fassade, eine große Fensterfront, ein Schrank in dem Gebäude und ein geparktes Auto beschädigt worden. Der 20-Jährige blieb unverletzt und wurde zu einer Blutentnahme gebracht. Seine 19 Jahre alte Beifahrerin klagte über Kopf- und Nackenschmerzen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Berliner Polizei stoppt Kokstaxi in der Nähe vom Alexanderplatz. In dem Wagen und in der Wohnung des Fahrers fanden die Polizisten verkaufsfertiges Kokain, Bargeld, Waffen und Mobiltelefone.

Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park hat die Polizei nach Angaben vom Montag einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen.

Bei einem gewaltsamen Streit in einem Waschsalon an der Landsberger Allee in Lichtenberg sind am Sonntag mehrere Personen verletzt worden. Dabei setzte der 21-Jährige ein Tierabwehrspray ein, durch welches eine 80 Jahre alte Zeugin Augenreizungen und Kreislaufprobleme erlitt.

In Waßmannsdorf (Dahme-Spreewald) bei Berlin ist am Montagvormittag der Fahrer eines Kleinwagens tödlich verunglückt.

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr haben am Sonntagabend ein Feuer in einem Wohnhaus an der Karl-Elsasser-Straße im Neuköllner Ortsteil Britz gelöscht. Die Bewohnerin der Wohnung im vierten Stock hatte sich und ihre Katze selbst gerettet. Sie blieb unverletzt.

Bei einem Unfall in Reinickendorf ist ein Ferrari komplett zerstört worden.

Am Sonntagabend kam es auf dem Kurt-Schumacher-Damm zum Unfall. Beim Fahrstreifenwechsel kurz vor dem Charles-Corcelle-Ring übersah eine 25-Jährige einen in gleicher Richtung fahrenden 53-jährigen Autofahrer im mittleren Fahrstreifen. Der 53-Jährige kam in ein Krankenhaus.