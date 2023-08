Berlin: Raubüberfall an der Warschauer Brücke - zwei Verletzte nach Schlägerei

An der Warschauer Brücke kam es in der Nacht auf Freitag zu einem Raubüberfall.

Raubüberfall an der Warschauer Brücke endet in Schlägerei - zwei Menschen verletzt.

Shisha-Kohle entzündet Brand in Neuköllner Wohnung.

Berlin. In der Nacht auf Freitag endete in Friedrichshain Kreuzberg ein Raubüberfall in einer Schlägerei. Underdessen kam es in Neukölln zu einem Brand in einer Wohnung wegen Shisha-Kohle. Die wichtigsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg finden Sie hier im Newsblog.

Blaulicht-News vom 11. August:

Raubüberfall an der Warschauer Brücke - 2 Verletzte

0.40 Uhr: In der Nacht auf Freitag kam es an der Warschauer Brücke in Friedrichshain-Kreuzberg zu einem versuchten Raubüberfall, der in einer Schlägerei mit zwei Verletzten endete. Ein Täter konnte nach ersten Erkenntnissen noch vor Ort von der Polizei festgenommen werden. Die Verletzten wurden vor Ort versorgt. Eine Person wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der Täter soll zu einer Bande gehören, die schon wegen mehrerer Überfälle bei der Polizei bekannt ist. Die Ermittlungen zu dem gescheiterten Raub und der Schlägerei laufen.

Bett in Flammen wegen Shisha-Kohle

1.45 Uhr: Shisha-Kohle entzündete in der Nacht auf Freitag nach ersten Erkenntnissen das Bett in einer Wohnung in der Fritz-Erler-Allee in Neukölln. Aus der 5. Etage des sieben geschossigen Wohnhauses drang Rauch aus dem Fenster, als die Feuerwehr eintraf. Die Feuerwehr war mit 26 Kräften vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Blaulicht-News vom 10. August:

Wurf von Pflasterstein aus Hochhaus - Polizei sucht Zeugen

14.32 Uhr: Nachdem ein Unbekannter in Marzahn einen zwei Kilogramm schweren Pflasterstein aus einem Hochhaus auf das Glasdach der Springpfuhl-Passage geworfen hat, sucht die Polizei Zeugen. Der Stein sei am Montag aus dem 25-stöckigen Haus durch das Glasdach auf den Boden der Passage geschlagen, teilte die Polizei Berlin mit. Nur durch Glück sei niemand verletzt oder getötet worden, hieß es. Es seien mindestens fünf Menschen zu dem Zeitpunkt in der Passage gewesen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

14.03 Uhr: Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in Zehlendorf einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Ein 27-Jähriger und seine 67 Jahre alte Mutter hatten gegen 14.35 Uhr in der Straße Am Fischtal ungewöhnliche Geräusche auf einem Nachbargrundstück gehört. Als sie nachsahen, entdeckten sie einen Unbekannten, der behauptete, eine Toilette zu suchen. Herbeigerufene Polizisten konnten den Mann, in dessen Rucksack sich ein Brecheisen fand, trotz seiner Flucht zwei Stunden später festnehmen. An der Terrassentür fanden sich Hebelspuren. In dem Rucksack fand sich zudem Schmuck, der bei einem Einbruch in einer Wohnung in der Wilskistraße entwendet worden war.

Drogenhändler flüchten - Festnahme dank Polizeihubschrauber

13.40 Uhr: Mithilfe eines Polizeihubschraubers konnten zwei mutmaßliche Drogenhändler in Reinickendorf gefasst werden. Laut Polizei war einer Streifenbesatzung am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf der Residenzstraße ein Mercedes aufgefallen, der abrupt an einer roten Ampel bbremste. Die Beamten setzten sich daraufhin hinter den Mercedes, dessen Fahrer kurz darauf beschleunigte, wendete und über einen Parkplatz fuhr. Der Mann ignorierte auch Blaulicht sowie Martinshorn und die Ansage, anzuhalten, sondern ergriff mit hoher Geschwindigkeit die Flucht, wobei er auch teilweise über die Gegenfahrbahn fuhr, sehr stark beschleunigte und so die Beamten abschüttelte. Ein Polizeihubschrauber behielt die Flüchtenden allerdings im Blick und lotste die Beamten zu den Verrdächtigen. Schließlich wurde der Wagen auf einem Parkplatz der Wesendorfer Straße gestoppt, worauf Fahrer und Beifahrer zu Fuß über mehrere Hinterhöfe flüchteten.

Auch jetzt behielt die Hubschrauber-Besatzung die Fliehenden im Auge, sodass die Beamten den 17 Jahre alten Beifahrer, der noch eine Tasche wegwawrf sowie den 32 Jahre alten Fahrer, der keineni Führerschein besaß fest. In der Tasche fanden sich Drogen, ein Messer und Pefferspray. Der Wagen, aus dessen verschlossenem Kofferraum es nach Marihuana roch, wurde beschlagnahmt.

Mann tankt Hunderte Liter Diesel in Regentonnen

12.58 Uhr: Der Fahrer eines Kleintransporters soll im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg drei Regentonnen mit knapp 510 Liter Diesel betankt haben. Der Mann habe die Tonnen ungesichert und nur mit losen Deckeln und Frischhaltefolie bedeckt auf die Ladefläche gestellt, teilte die Polizei Berlin kürzlich auf Facebook mit. Ein Zeuge hatte die Beamten bereits Anfang August verständigt, die den Mann kurz nach seiner Anfahrt stoppten, hieß es. Beim Bremsen sei demnach Treibstoff auf die Straße geschwappt.

Die Beamten hätten festgestellt, dass der Mann die knapp 900 Euro für den Diesel mit der Tankkarte seiner Firma bezahlt haben soll - die aber nur für das Firmenfahrzeug gedacht war. Die Polizei habe zudem mit dem Firmeninhaber entdeckt, dass der Angestellte dieselbe Masche vor mehreren Wochen in Mannheim angewandt haben soll. Der Kleintransporter wies laut Polizei außerdem zahlreiche Mängel auf und wurde abgeschleppt.

Autofahrer fährt in Brunnen am Ernst-Reuter-Platz

12.36 Uhr: Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Donnerstag in Charlottenburg den Springbrunnen des Ernst-Reuter-Platzes gefahren. Der Polizei zufolge war einer Streifenwagen-Besatzung gegen 0.40 Uhr ein Audi in der Hardenbergstraße aufgefallen, dessen Fahrer mit auffälliger Fahrweise Richtung Ernst-Reuter-Platz unterwegs war. Die Polizisten wendeten daraufhin, um den Fahrer zu überprüfen, mussten aber feststellen, dass der Wagen bereits über die Mittelinsel in den Brunnen gefahren war. Der 22 Jahre alte Fahrer und der 23 Jahre alte Beifahrer blieben unverletzt. Ein Drogenvortest fiel beim Fahrer positiv aus. Er musste zu einer Blutprobe, Führerschein und Fahrzeug wurden beschlagnahmt.

Heute Nacht übersah ein 22-jähriger Audi-Fahrer einen Kreisverkehr in #Charlottenburg und landete mit seinem Auto im Brunnen:

➕Niemand wurde verletzt

➖Drogentest positiv

➖Audi weg

➖Führerschein weg



PM: https://t.co/SvN4oTk0wF

^tsm pic.twitter.com/TQxbYuQ1G6 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 10, 2023

Rollerfahrer fährt in Auto und wird schwer verletzt

12.25 Uhr: Ein Rollerfahrer hat bei einem Unfall in Rudow schwere Verletzungen erlitten. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der 66-Jährige am Mittwoch gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung Bildhauerweg Ecke Neuköllner Straße von einem 81-Jährigen angefahren worden. Demnach war der Autofahrer Richtung Alt-Rudow unterwegs, als er den Rollerfahrer übersah, der von rechts kam. Der 66-Jährige prallte gegen die Beifahrerseite des Wagens und schlug auf der Windschutzscheibe auf. Er brach sich dabei den Obwerschenkel und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

41-Jähriger wird von Auto angefahren und erleidet Kopfverletzungen

Am Mittwochabend kam es in Reinickendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei und Zeugenaussagen soll ein 41-jähriger Fußgänger gegen 21 Uhr auf der Mittelinsel Aroser Allee Ecke Zermatter Straße zunächst gestanden und dann die Kreuzung überquert haben. Ein 31-jähriger Smart-Fahrer befuhr in diesem Moment die Aroser Allee in Richtung Lindauer Allee, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Fußgänger an. Bei der Kollision stürzte der 41-Jährige auf die Motorhaube und dann auf den Boden. Er erlitt eine Kopfverletzung und kam zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der 31-Jährige blieb unverletzt.

Unbekannte brechen in Schule ein und legen Feuer

11.45 Uhr: In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte während der Sommerferien in eine Schule in Falkenhagener Feld eingebrochen und legten ein Feuer in der Schule. Gegen 1.40 Uhr alarmierte ein Anwohner die Feuerwehr nachdem er von seinem Balkon aus Feuerschein im Schulgebäude der Grundschule Im Spektefeld sah. Die Feuerwehr löschte den Brand im Sekretariat. Im weiteren Verlauf konnten gewaltsam geöffnete Schränke am Brandort festgestellt werden. Das Feuer verursachte einen hohen Sachschaden. Die Täter konnten sich unerkannt entfernen.

Mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in EncroChat-Verfahren vollstreckt

11 Uhr: Am Dienstag wurden in Berlin mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln vollstreckt. Ein 35-Jähriger soll gewerbsmäßig und teilweise gemeinschaftlich mit Marihuana, Haschisch und Kokain im mittleren dreistelligen Kilogramm-Bereich gehandelt haben. Das teilte die Polizei Berlin am Donnerstag mit. Zudem wird ihm vorgeworfen, in jedenfalls einem Fall eine Kriegswaffe zum Kauf angeboten zu haben.

Im Zusammenhang mit laufenden #EnchroChat-Verfahren vollstreckten unsere Kolleg. des #LKA am Dienstag zusammen mit der @GStABerlin, Spezialkräften und @zoll_info mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in verschiedenen Bezirken Berlins. Was sie fanden?⬇️

PM: https://t.co/Bh7IW8aVxO

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 10, 2023

Durchsucht wurden fünf Wohn- und zwei Geschäftsräume sowie fünf Bankschließfächer, die dem Beschuldigten, dessen Ehefrau oder weiteren Familienangehörigen laut Polizeiangaben zuzuordnen sein sollen. Weiter konnte die Polizei diverse Geschäftsunterlagen, Mobiltelefone sowie Geschäftsanteile an einer Holding GmbH und Vermögen im Wert von über einer Million Euro, darunter rund 500.000 Euro in bar, sechs scharfe Schusswaffen mitsamt 1000 Schuss Munition, nicht zugelassene Pyrotechnik, betäubungsmittelsuspekte Substanzen sowie unversteuerter Shisha-Tabak beschlagnahmt werden.

Erneuter Trickbetrug: Konto von 43-Jähriger geplündert

10.28 Uhr: Wieder ist es kriminellen Trickbetrügern in einem Fall in Brandenburg an der Havel gelungen, Tausende Euro von ihrem Opfer zu ergaunern. Ein vermeintlicher Bankangestellter gaukelte einer 43-Jährigen „durch eine geschickte Form der Gesprächsführung“ am Telefon vor, dass von außen auf ihr Konto zugegriffen wird, wie die Polizeidirektion West am Donnerstag mitteilte. Sie solle den Anweisungen des Bankmitarbeiters folgen, um Schaden zu vermeiden. Schließlich gab die Frau persönliche Kontoinformationen heraus. Der Betrüger konnte dreimal auf das Konto zugreifen und einen fünfstelligen Geldbetrag stehlen.

Der Sprecher der Polizeidirektion West, Daniel Keip, sagte, es gebe in den vergangenen Wochen wieder vermehrt Trickbetrügereien. Nicht immer fliegen die Kriminellen rechtzeitig auf. „Da ist keiner davor gefeit, es kann jedem passieren“, sagte der Sprecher. Die Betrüger sind laut Polizei oft rhetorisch geschult und erschleichen sich das Vertrauen ihrer Opfer, so dass sie über Sicherheitscodes am Ende Zugriff auf das Konto haben.

Dabei wechseln die Maschen der Trickbetrüger, die laut Polizei oft aus dem Ausland aktiv sind, häufig. Teils versuchen sie, mit einer Gewinnspiel-Masche an Geld zu kommen, oder täuschen Notlagen eines Familienmitgliedes vor. Die Polizei rät, niemals Geld an Unbekannte heraus zu geben und keine persönlichen Daten am Telefon preiszugeben.

Zwei LKW angezündet

7.30 Uhr: In der Nacht zu Donnerstag sind in Marzahn zwei LKW angezündet worden. Nach Polizeiangaben schlief in einem noch der Fahrer. Der rbb berichtete zuerst. Demnach habe zunächst der Sattelauflieger eines Lastwagens in der Raoul-Wallenberg-Straße gebrannt. Noch während der Löscharbeiten habe ein weiterer LKW in der selben Straße etwa 500 Meter entfernt gebrannt, in dem noch der Fahrer geschlafen habe. Die Feuerwehr habe ihn wecken können, sodass er das Fahrzeug unverletzt verlassen konnte. Die Suche nach dem oder den möglichen Brandstiftern blieb den Angaben zufolge bisher ohne Erfolg.

Letzte Nacht bemerkten Zeugen einen brennenden Lkw in #Marzahn. 20 Min. später brannte ein weiterer, indem sich noch ein schlafender 49-Jähriger befand. Er konnte durch die @Berliner_Fw rechtzeitig geweckt werden. Unser #LKA ermittelt.

PM: https://t.co/0bMrvwiFTk

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 10, 2023

Unfall auf der A111: Flixbus kollidiert mit BMW - Autofahrer verletzt im Krankenhaus

6.30 Uhr: Am Mittwochabend kam es auf der A111 unterhalb der Weltlingerbrücke in Charlottenburg-Nord zu einem schweren Unfall. Ein 27-jähriger Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Reisebus schwer verletzt worden. Die 26 Insassen des Flixbusses blieben unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Auto mit Anhänger, das am späten Mittwochabend vor dem Bus fuhr, zunächst stark abgebremst haben. Um einen Zusammenstoß mit dem Anhänger zu verhindern, soll der 24-jährige Fahrer des Reisebusses versucht haben, die Spur zu wechseln. Dabei stieß er mit dem Auto des 27-Jährigen zusammen, der auf der rechten Spur unterwegs war. Dieser erlitt den Angaben zufolge einen Knochenbruch, zudem klagte er über Nacken- und Rückenschmerzen. Rettungskräfte brachten den verletzten Autofahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Blaulicht-News vom 9. August:

Am Flughafen BER wurden zwei Einreisende mit falschen Dokumenten enttarnt.

Bei einem Brand in Trebbin (Landkreis Teltow-Fläming) sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden.

Polizisten haben am Dienstag vier männliche Personen im Alter von 15, 21 und 24 Jahren im Reinickendorfer Ortsteil Heiligensee festgenommen. Sie sollen versucht haben, eine Tankstelle zu überfallen.

festgenommen. Sie sollen versucht haben, eine Tankstelle zu überfallen. Polizisten haben am Dienstag einen 25-Jährigen festgenommen, der in Neukölln auf eine Familie geschossen haben soll.

auf eine Familie geschossen haben soll. Eine 20 Jahre alte Fußgängerin ist im Ortsteil Lankwitz von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden.

von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall in Niederschöneweide im Krankenhaus gestorben

im Krankenhaus gestorben Im Spandauer Ortsteil Staaken hat die Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer in der Grundschule im Beerwinkel gelöscht.

Blaulicht-News vom 8. August:

In Moabit wurde eine Fußgängerin angefahren und verletzt

Ein 89-Jähriger erlag seinen Verletzungen, nachdem er in Moabit angefahren wurde

Ein Unbekannter warf in Marzahn einen Pflasterstein vom 25. Stock

In der Sonnenallee wurde ein 21-Jähriger von sechs Männern ausgeraubt und verprügelt

Ein psychichsch verwirrter Mann zielte im Monbijoupark mit einer selbstgebauten Waffe wahllos auf Passanten

In Adlershof brannten zwei Autos nach Brandstiftung aus

Ein Lkw krachte in eine Wilmersdorfer Hausfassade

In einem Lichtenberger Einkaufskomplex wurde ein Bankautomat gesprengt

Blaulicht-News vom 7. August:

In Prenzlauer Berg kollidierten zwei Autos – drei Personen teils schwer verletzt

Am Ostkreuz hat ein Dealer Drogen in einer Raviolidose versteckt

Ein Feuer in einem Kladower Einfamilienhaus hat einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst.

Bankräuber knacken Postbankfiliale in Gesundbrunnen

Spaziergänger entdecken Wasserleiche im Weißen See

Mitarbeiter des Maßregelvollzugs in Karow vor eigenem Haus brutal attackiert

Feier artet in Schlägerei aus und endet mit Messerstichen

Mann fuchtelt im Görlitzer Park mit Schreckschusspistolen

Drogenschmuggler am Ostkreuz enttarnt