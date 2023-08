Berlin: Duo raubt Supermarkt in Marzahn aus – Angestellter mit Messer verletzt

Duo raubt Supermarkt in Marzahn aus – Angestellter mit Messer verletzt

Berlin. In der Nacht auf Samstag begannen erste Ermittlungen im Fall eines toten Babys, das ein Mann am Freitag Abend vor ein Lichtenberger Krankenhaus gefahren hatte. In Marzahn wurde ein Supermarkt, in Kreuzberg eine Kneipe ausgeraubt. In beiden Fällen erbeuteten die Räuber Geld und verletzten Angestellte.

Blaulicht-News vom 12. August: Fahrradfahrer von Transporter erfasst – Kopf- und Rückenverletzungen

12.53 Uhr: Gestern Mittag wurde in Mariendorf ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 55-jährige Fahrer eines Transporters gegen 13.20 Uhr die Großbeerenstraße von der Friedenstraße kommend in Richtung Körtingstraße. Beim Abbiegen nach links in die Wilhelm-Pasewaldt-Straße stieß der Autofahrer mit dem ihm entgegenkommenden 56-jährigen Radfahrer, der den Radweg befuhr, zusammen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer mit Kopf- und Rückenverletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.

Duo raubt Supermarkt in Marzahn aus – Angestellter mit Messer verletzt

11.58 Uhr: Zwei junge Männer überfielen gestern Abend in Marzahn eine Filiale eines Supermarktes. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen betraten gegen 19.50 Uhr die beiden maskierten Männer das Geschäft am Helene-Weigel-Platz. Im Verkaufsraum soll dann einer der Männer einen 37-jährigen Angestellten festgehalten haben, während sein Komplize den Mitarbeiter mit einem Messer attackierte und an einem Finger verletzte. Anschließend drängten die Tatverdächtigen den 37-Jährigen sowie eine 76 Jahre alte Kundin in Richtung des Kassenbereiches und versprühten einen Reizstoff. Während einer der Angreifer den 37-Jährigen unter Vorhalten eines Messer dazu zwang, aus einem Geldschrank Geld herauszugeben, bedrohte der andere die 37-jährige Kassiererin mit dem Reizstoffspray und forderte sie auf, die Kassenlade zu öffnen, aus der der Maskierte Geld entwendete. Anschließend flüchtete das Duo mit der Beute aus dem Discounter in Richtung Springpfuhlpark.

Während die beiden Frauen unverletzt blieben, wurde der 37-jährige Angestellte durch alarmierte Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu dem schweren Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.

Kneipe mit Reizstoffspray überfallen – drei Personen verletzt

10.15 Uhr: In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines versuchten Raubüberfalls nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein unbekannter Tatverdächtiger gegen 1.10 Uhr die Kneipe in der Stresemannstraße betreten und die 66-jährige Angestellte unter Vorhalt eines Reizstoffsprühgeräts zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Dabei habe der Tatverdächtige Reizgas in den gesamten Barbereich sowie einem 38-jährigen Gast direkt ins Gesicht gesprüht. Als er im Kasseneinsatz das erhoffte Geld nicht gefunden habe, sei der Mann in unbekannte Richtung geflohen. Dabei soll ein 63-jähriger Lokalbesucher noch versucht haben, ihn am Arm festzuhalten, wurde jedoch durch den Unbekannten zu Boden gestoßen. Die Angestellte sowie die beiden Gäste erlitten Augen- und Hautreizungen. Der jüngere Gast wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).

Blaulicht-News vom 11. August: Frau nimmt Polizeiwagen die Vorfahrt - Unfall

14.10 Uhr: Eine 81 Jahre alte Autofahrerin hat am Donnerstagvormittag einem Einsatzfahrzeug der Polizei in Lichterfelde die Vorfahrt genommen. Die Polizei war auf der Drakestraße in Richtung Unter den Eichen mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz unterwegs, als die Frau mit ihrem Wagen von rechts auf die Drakestraße fuhr, ohne die Vorfahrt zu beachten. Es kam zu einem Unfall, wobei der Einsatzwagen nach links gegen einen geparkten Wagen geschoben wurde. Die 81-Jährige erlitt einen Schock, die 24 Jahre alte Beifahrerin des Einsatzfahrzeugs klagte über Schmerzen im Rumpf. Beide wurden vor Ort versorgt. Der Polizeiwagen wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr einsatzfähig ist.

Mann bedroht Lieferanten mit Waffe - SEK-Einsatz

14 Uhr: Ein Mann soll einen Essenslieferanten mit einer Waffe bedroht haben, weil er sich über eine unvollständige Lieferung geärgert haben soll. Der Polizei zufolge soll der 40 Jahre alte Lieferant gegen 20.15 Uhr die Bestellung von einem Imbiss zu dem 33-Jährigen in der Gensinger Straße in Friedrichsfelde geliefert haben. Der Mann sei erbost über die anfänglich unvollständige LIeferung gewesen und habe den Boten beleidigt sowie geschubst. Dann habe der 33-Jährige eine Langwaffe aus seiner Wohnung geholt, den 40-Jährigen damit bedroht und mit ihr geschubst.

Der Lieferant ergriff die Flucht und rief die Polizei. Ein SEK drang daraufhin mit einem Durchsuchungsbeschluss in die Wohnung ein und nahm ihn dort fest. Bei der Langwaffe handelte es sich um eine Softair-Waffe mit Munition, die beschlagnahmt werden. Der 33-Jährige pustete 2,3 Promille. Da der Mann bei der Festnahme im Gesicht verletzt wurde, kam er für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus.

Motorradfahrer prallt mit Auto zusammen und kommt verletzt ins Krankenhaus

10.30 Uhr: Donnerstagmittag soll ein 26-jähriger Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen 15.30 Uhr die Daumstraße in Haselhorst in Richtung Glindowseestraße befahren haben. Auf Höhe der Einmündung Beetzseeweg fuhr er laut Polizei aus bisher ungeklärten Gründen auf das vor ihm fahrende Auto einer 58-Jährigen auf. In Folge des Zusammenstoßes kam der Motorradfahrer zu Fall und zog sich dabei Verletzungen an der kompletten rechten Körperhälfte zu. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt

Mutmaßliche Bootsmotorendiebe mit Schlauchboot im Auto gefasst

9.15 Uhr: Die Bundespolizei hat in Vorpommern zwei mutmaßliche Bootsmotorendiebe aus Brandenburg gefasst. Der Wagen der Männer wurde am Donnerstag zwischen der Region Penkun und Tantow (Uckermarkkreis) gestoppt, wie ein Sprecher der Bundespolizei Pasewalk am Freitag sagte. Vermutlich hätten die 22 und 32 Jahre alten Männer einer Kontrolle auf der Autobahn 11 bei Pomellen aus dem Weg gehen wollen und seien nach Süden gefahren, wo sie aber einer Streife auffielen. Im Wagen der Männer wurden ein rund 20.000 Euro teurer Bootsmotor entdeckt, der im Juli am Werbellinsee nach Joachimsthal in Brandenburg gestohlen worden war.

Außerdem wurden eine Stehpaddel-Ausrüstung sowie ein noch feuchtes Schlauchboot mit E-Motor beschlagnahmt. Dies könne ein Tatwerkzeug gewesen sein, hieß es. In Vorpommern gab es seit Anfang August eine Serie von Bootsmotoren-Diebstählen, wobei oft Jachten mit Hilfe eines anderen Schleppbootes weggezogen und an einem ruhigen Ort der Motor und andere Teile demontiert und entwendet wurden.

Autos brennen auf Parkplatz in Berlin-Mitte - Brandstiftung vermutet

9.05 Uhr: Zwei Autos haben auf einem Parkplatz in Berlin-Mitte gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. Demnach alarmierten Anwohner am frühen Freitagmorgen die Feuerwehr, weil zwei Autos auf einem Parkplatz in der Alexandrinenstraße Ecke Sebastianstraße brannten. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen beide Autos in Vollbrand. Ein drittes Auto wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer in kurzer Zeit. Zuvor hatte die „B.Z.“ darüber berichtet. Hinweise auf einen technischen Defekt gebe es bislang nicht, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Raubüberfall an der Warschauer Brücke - 2 Verletzte

0.40 Uhr: In der Nacht auf Freitag kam es an der Warschauer Brücke in Friedrichshain-Kreuzberg zu einem versuchten Raubüberfall, der in einer Schlägerei mit zwei Verletzten endete. Ein Täter konnte nach ersten Erkenntnissen noch vor Ort von der Polizei festgenommen werden. Die Verletzten wurden vor Ort versorgt. Eine Person wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der Täter soll zu einer Bande gehören, die schon wegen mehrerer Überfälle bei der Polizei bekannt ist. Die Ermittlungen zu dem gescheiterten Raub und der Schlägerei laufen.

Bett in Flammen wegen Shisha-Kohle

1.45 Uhr: Shisha-Kohle entzündete in der Nacht auf Freitag nach ersten Erkenntnissen das Bett in einer Wohnung in der Fritz-Erler-Allee in Neukölln. Aus der 5. Etage des sieben geschossigen Wohnhauses drang Rauch aus dem Fenster, als die Feuerwehr eintraf. Die Feuerwehr war mit 26 Kräften vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Blaulicht-News vom 10. August:

Pflasterstein von Marzahner Hochhaus geworfen – Versuchter Mord vermutet

Zehlendorfer Nachbarn beobachten Einbrecher – Flucht und festnahme

Drogenhändler flüchten – Festnahme dank Polizeihubschrauber in Reinickendorf

Mann tankt Hunderte Liter Diesel in Regentonnen

Autofahrer fährt in Brunnen am Ernst-Reuter-Platz

Rollerfahrer fährt in Auto und wird schwer verletzt

41-Jähriger wird in Reinickendorf von Auto angefahren und erleidet Kopfverletzungen

Einbruch und Brandstiftung in Falkenhagener Schule

Berlinweite Razzien in EncroChat-Verfahren fördern Geld, Waffen und Drogen zutage

Zwei Lastwagen in Marzahn in Brand gesteckt

Unfall auf der A111: Flixbus kollidiert mit BMW – Autofahrer verletzt im Krankenhaus

Blaulicht-News vom 9. August:

Am Flughafen BER wurden zwei Einreisende mit falschen Dokumenten enttarnt.

Bei einem Brand in Trebbin (Landkreis Teltow-Fläming) sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden.

Polizisten haben am Dienstag vier männliche Personen im Alter von 15, 21 und 24 Jahren im Reinickendorfer Ortsteil Heiligensee festgenommen. Sie sollen versucht haben, eine Tankstelle zu überfallen.

Polizisten haben am Dienstag einen 25-Jährigen festgenommen, der in Neukölln auf eine Familie geschossen haben soll.

Eine 20 Jahre alte Fußgängerin ist im Ortsteil Lankwitz von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden.

Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall in Niederschöneweide im Krankenhaus gestorben

Im Spandauer Ortsteil Staaken hat die Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer in der Grundschule im Beerwinkel gelöscht.

Blaulicht-News vom 8. August:

In Moabit wurde eine Fußgängerin angefahren und verletzt

Ein 89-Jähriger erlag seinen Verletzungen, nachdem er in Moabit angefahren wurde

Ein Unbekannter warf in Marzahn einen Pflasterstein vom 25. Stock

In der Sonnenallee wurde ein 21-Jähriger von sechs Männern ausgeraubt und verprügelt

Ein psychichsch verwirrter Mann zielte im Monbijoupark mit einer selbstgebauten Waffe wahllos auf Passanten

In Adlershof brannten zwei Autos nach Brandstiftung aus

Ein Lkw krachte in eine Wilmersdorfer Hausfassade

In einem Lichtenberger Einkaufskomplex wurde ein Bankautomat gesprengt

Blaulicht-News vom 7. August:

In Prenzlauer Berg kollidierten zwei Autos – drei Personen teils schwer verletzt

Am Ostkreuz hat ein Dealer Drogen in einer Raviolidose versteckt

Ein Feuer in einem Kladower Einfamilienhaus hat einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst.

Bankräuber knacken Postbankfiliale in Gesundbrunnen

Spaziergänger entdecken Wasserleiche im Weißen See

Mitarbeiter des Maßregelvollzugs in Karow vor eigenem Haus brutal attackiert

Feier artet in Schlägerei aus und endet mit Messerstichen

Mann fuchtelt im Görlitzer Park mit Schreckschusspistolen

Drogenschmuggler am Ostkreuz enttarnt