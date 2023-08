Berlin: Drei verletzte Männer nach Messerattacke in Wedding

In Wedding gab es am Sonntagabend eine Messerattacke. Auch in Brandenburg wurde eine Frau mit einem Messer angegriffen. News im Blog.

In Wedding wurden am Sonntagabend drei Männer bei einer Messerattacke verletzt

Auch in Brandenburg gab es einen Messerangriff. Eine Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen

Berlin. In Berlin und Brandenburg hat es am Sonntagabend Messerattacken gegeben. Die Polizei konnte in beiden Fällen einen Verdächtigen festnehmen. Wichtige Blaulicht-News im Überblick.

Blaulicht-News vom 14. August: Drei Verletzte nach Messerattacke in Wedding

8.15 Uhr: Bei einer Messerattacke in Wedding im Bezirk Mitte sind drei Männer verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 17-Jähriger und ein 29-Jähriger wurden im Krankenhaus umgehend operiert, wie die Polizei Berlin am Montag mitteilte. Ein weiterer 40-Jähriger wurde ambulant behandelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die drei Männer am Sonntagabend auf der Groninger Straße unterwegs, als der 17-Jährige an der Ecke Maxstraße von einem 35-Jährigen angegriffen wurde. Die zwei Begleiter des 17-Jährigen wollten dazwischen gehen. Vor der Tat soll es einen Streit zwischen den Männern gegeben haben. Der Tatverdächtige konnte in der Nähe festgenommen werden.

Nachbar verletzt Frau mit Messer in Brandenburg an der Havel schwer

6 Uhr: Eine Frau ist in Brandenburg an der Havel durch Messerstiche lebensbedrohlich verletzt worden - der mutmaßliche Täter ist laut Polizei ihr Nachbar. Er wurde festgenommen. Die 39-Jährige war am Sonntagabend von dem Mann aufgesucht worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als sie die Tür öffnete, habe der 40-Jährige ein Messer gezückt und auf sie eingestochen. Die Frau kam den Angaben nach mit vier Stichverletzungen ins Krankenhaus, mittlerweile schwebt sie nicht mehr in Lebensgefahr. Der Verdächtige sei festgenommen worden. Das Motiv ist laut Polizei noch unklar.

