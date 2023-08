Stiche und Schläge an der Buckower Chaussee – Vier Männer verletzt

Aktivisten der Letzten Generation haben die Kreuzung am Kottbusser Tor blockiert

Berlin. In der Nacht auf Sonntag eskalierte in Lichtenrade eine Streitigkeit. Vier Verletzte, davon drei mit Messerstichen lautet die Bilanz der Konfrontation.

8.35 Uhr: Mehrere Ambulanzen wurden in der Nacht auf Sonntag an die Buckower Chaussee nach Lichtenrade gerufen. Gleich vier Männer mussten dort mit teils schweren Verletzungen behandelt werden. Eine eskalierte Streitigkeit endete für drei der jungen Männer mit Stichverletzungen, zugefügt mit einem Messer. Der vierte Beteiligten erlitt Schläge ins Gesicht. Mehrere Notärzte und ein Leitender Notarzt nahmen die Erstbehandlung vor Ort vor. Wie es zu der Gewalteskalation kam und wieviele Täter für die Verletzungen verantwortlich sind, ist unklar.

Blaulicht-News vom 12. August: Brand in Seniorenwohnhaus mit zwei Verletzten

20.50 Uhr: Am Samstagabend brach in einem Seniorenwohnhaus in Gesundbrunnen ein Feuerwehr aus. Das teilte die Feuerwehr auf dem Internet-Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) mit. Demnach seien Personen über eine tragbare Leiter und eine Drehleiter gerettet worden. Eine Person sei schwer und eine leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Weitere Menschen seien vor Ort betreut worden. Insgesamt waren demnach 60 Kräfte im Einsatz.

#Wohnungsbrand in einem Seniorenwohnhaus in der #Ackerstr. in #Gesundbrunnen. Personenrettung erfolgte über tragbare Leiter und eine #DLK. Eine schwer und eine leicht verletzte Person wurden in Krankenhäuser transportiert, weitere wurden vor Ort betreut. Im Einsatz: 60 Kräfte. pic.twitter.com/vujfsRZJfv — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 12, 2023

Bücherbox an "Gleis 17" in Grunewald in Flammen

Am frühen Samstagmorgen ist eine Bücherbox am historischen "Gleis 17" am Bahnhof Grunewald in Flammen aufgegangen. Zwei bislang unbekannte Zeugen hatten gegen 4.50 Uhr einen Mitarbeiter der benachbarten Bäckerei darauf aufmerksam gemacht. Sie wollten beobachtet haben, wie ein Mann eine Kiste in die ehemalige Telefonzelle gestellt und diese angezündet habe. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Bücher wurden jedoch fast vollständig vernichtet. Die Box und die Bücher stehen in Bezug zur Gedenkstätte "Gleis 17". Von hier wurden während der Nazizeit Tausende Juden unter anderem in die Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und Theresienstadt transportiert.

Die Bücherbox, eine umgebaute Telefonzelle, enthielt zwei themenbezogene Regale mit Büchern über die Schreckensherrschaft der Nazis.

Radfahrer stoßen frontal zusammen

15.15 Uhr: Zwei Fahrradfahrer haben bei einem Frontalzusammenstoß am Samstagmorgen Verletzungen erlitten. Der Polize zufolge war ein 36-Jähriger mit seinem Rad gegen 7.45 Uhr auf dem Radweg der Wernsdorfer Straße in Schmöckwitz Richtung Wernsdorf unterwegs, als ihm in einer Kurve ein 41 Jahre alter Fahrradfahrer entgegenkam. Die beiden Männer stießen frontal zusammen und stürzten. Der 41-Jährige erlitt Kopf- und Halsverletzungen, der ältere eine Fraktur im Gesicht. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.

Letzte Generation blockiert Kottbusser Tor

14.45 Uhr: Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ haben ab Sonnabendmittag das Kottbusser Tor in Kreuzberg blockiert. Die Polizei sei um kurz nach zwölf Uhr mittags alarmiert worden, sagte eine Sprecherin der Berliner Morgenpost. Insgesamt gab es demnach drei Blockaden an den Zu- und Abfahrten zum Platz.

So hatten sich laut der Sprecherin sechs Personen an der Ecke Skalitzer- und Adalbertstraße auf die Fahrbahn gesetzt, von denen vier angeklebt gewesen seien. An der Ecke Skalitzer- und Reichenberger Straße habe es sieben Blockierende gegeben, von denen sich sechs an der Fahrbahn befestigt hätten. Beide Blockaden seien gegen 14 Uhr aufgelöst worden.

Aktuell seien die Einsatzkräfte mit der dritten Blockade auf der Kottbusser Straße beschäftigt, so die Sprecherin gegen 14.30 Uhr weiter. Dort würden sich acht Personen aufhalten, von denen sieben festgeklebt seien.

Die dritte Blockade war kurz darauf auch aufgelöst.

Betrunkener schlägt Tram-Fahrer ins Gesicht

Am Morgen des Sonnabend wurde in Karlshorst der Fahrer einer Straßenbahn durch einen Fahrgast verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeugen soll kurz vor der Haltestelle der Tram der Linie 27 ein alkoholisiert wirkender Fahrgast gegen 7.45 Uhr während der Fahrt gegen die Tür des Fahrerstandes geschlagen haben. Beim Erreichen der Haltestelle Ehrlichstraße/Stühlinger Straße verließen der 54-jährige Straßenbahnfahrer und der 23-Jährige die Bahn und gerieten auf dem Gehweg in einen Streit, in dessen Verlauf der Jüngere den Älteren mit einer Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 34 machten den Tatverdächtigen in der Nähe aus und nahmen den 23-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest bei dem Festgenommenen ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Der junge Mann wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, das er nach einer Blutentnahme wieder verlassen konnte.

Der Tramfahrer erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde ambulant vor Ort behandelt.

Die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.

Seniorin ausgeraubt – Polizist außer Dienst überwältigt Straßenräuber

13.28 Uhr: Gestern Vormittag kam es im Ortsteil Wilhelmstadt zu einem Raub an einer unbekannt gebliebenen Seniorin. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 29-jähriger Mann gegen 10.20 Uhr einer älteren Frau, die mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Heerstraße unterwegs war, eine goldene Halskette sowie einen Ring entrissen haben und damit geflohen sein. Ein 41-jähriger Zeuge habe die Tat beobachtet und den Tatverdächtigen um Hilfe rufend mit seinem Fahrrad verfolgt. Dies bemerkte ein Polizeibeamter außer Dienst, der zufällig auf seinem Motorrad vorbeifuhr. Er stellte das Motorrad ab und verfolgte den Flüchtenden zu Fuß, bis er ihn in der Wilhelmstraße festnehmen konnte. Der Mann wurde für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) eingeliefert und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Seniorin hatte sich bereits vom Tatort entfernt und konnte nicht mehr angetroffen werden.

Fahrradfahrer von Transporter erfasst – Kopf- und Rückenverletzungen

12.53 Uhr: Gestern Mittag wurde in Mariendorf ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 55-jährige Fahrer eines Transporters gegen 13.20 Uhr die Großbeerenstraße von der Friedenstraße kommend in Richtung Körtingstraße. Beim Abbiegen nach links in die Wilhelm-Pasewaldt-Straße stieß der Autofahrer mit dem ihm entgegenkommenden 56-jährigen Radfahrer, der den Radweg befuhr, zusammen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer mit Kopf- und Rückenverletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.

11.58 Uhr: Zwei junge Männer überfielen gestern Abend in Marzahn eine Filiale eines Supermarktes. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen betraten gegen 19.50 Uhr die beiden maskierten Männer das Geschäft am Helene-Weigel-Platz. Im Verkaufsraum soll dann einer der Männer einen 37-jährigen Angestellten festgehalten haben, während sein Komplize den Mitarbeiter mit einem Messer attackierte und an einem Finger verletzte. Anschließend drängten die Tatverdächtigen den 37-Jährigen sowie eine 76 Jahre alte Kundin in Richtung des Kassenbereiches und versprühten einen Reizstoff. Während einer der Angreifer den 37-Jährigen unter Vorhalten eines Messer dazu zwang, aus einem Geldschrank Geld herauszugeben, bedrohte der andere die 37-jährige Kassiererin mit dem Reizstoffspray und forderte sie auf, die Kassenlade zu öffnen, aus der der Maskierte Geld entwendete. Anschließend flüchtete das Duo mit der Beute aus dem Discounter in Richtung Springpfuhlpark.

Während die beiden Frauen unverletzt blieben, wurde der 37-jährige Angestellte durch alarmierte Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu dem schweren Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.

10.15 Uhr: In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines versuchten Raubüberfalls nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein unbekannter Tatverdächtiger gegen 1.10 Uhr die Kneipe in der Stresemannstraße betreten und die 66-jährige Angestellte unter Vorhalt eines Reizstoffsprühgeräts zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Dabei habe der Tatverdächtige Reizgas in den gesamten Barbereich sowie einem 38-jährigen Gast direkt ins Gesicht gesprüht. Als er im Kasseneinsatz das erhoffte Geld nicht gefunden habe, sei der Mann in unbekannte Richtung geflohen. Dabei soll ein 63-jähriger Lokalbesucher noch versucht haben, ihn am Arm festzuhalten, wurde jedoch durch den Unbekannten zu Boden gestoßen. Die Angestellte sowie die beiden Gäste erlitten Augen- und Hautreizungen. Der jüngere Gast wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).

Blaulicht-News vom 11. August:

Eine 81-Jährige hat einem Einsatzfahrzeug der Polizei, das mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, in Lichterfelde die Vorfahrt genommen - es kam zum Unfall

Ein 33-Jähriger soll einen Essenslieferanten mit einer Langwaffe bedroht haben, weil die Lieferung unvollständig war. Es kam in Lichtenberg zu einem SEK-Einsatz. Bei der Waffe handelte es sich um eine Softair-Waffe.

In Haselhorst ist ein 26 Jahre alter Motorradfahrer aus noch ungeklärter Ursache auf den vor ihm fahrenden Wagen einer 58-Jährigen aufgefahren. Der Mann wurde schwer verletzt.

Auf einem Parkplatz in Mitte standen zwei Autos in Flammen. Ein drittes wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Hinweise auf einen technischen Defekt gab es nicht.

An der Warschauer Brücke in Friedrichshain artete ein Raubüberfall in eine Schlägerei mit zwei Verletzten aus. Ein Täter konnte festgenommen werden.

Shisha-Kohle entzündete in der Nacht auf Freitag nach ersten Erkenntnissen das Bett in einer Wohnung in der Fritz-Erler-Allee in Neukölln. Verletzt wurde niemand.

Blaulicht-News vom 10. August:

Pflasterstein von Marzahner Hochhaus geworfen – Versuchter Mord vermutet

Zehlendorfer Nachbarn beobachten Einbrecher – Flucht und festnahme

Drogenhändler flüchten – Festnahme dank Polizeihubschrauber in Reinickendorf

Mann tankt Hunderte Liter Diesel in Regentonnen

Autofahrer fährt in Brunnen am Ernst-Reuter-Platz

Rollerfahrer fährt in Auto und wird schwer verletzt

41-Jähriger wird in Reinickendorf von Auto angefahren und erleidet Kopfverletzungen

Einbruch und Brandstiftung in Falkenhagener Schule

Berlinweite Razzien in EncroChat-Verfahren fördern Geld, Waffen und Drogen zutage

Zwei Lastwagen in Marzahn in Brand gesteckt

Unfall auf der A111: Flixbus kollidiert mit BMW – Autofahrer verletzt im Krankenhaus

Blaulicht-News vom 9. August:

Am Flughafen BER wurden zwei Einreisende mit falschen Dokumenten enttarnt.

Bei einem Brand in Trebbin (Landkreis Teltow-Fläming) sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden.

Polizisten haben am Dienstag vier männliche Personen im Alter von 15, 21 und 24 Jahren im Reinickendorfer Ortsteil Heiligensee festgenommen. Sie sollen versucht haben, eine Tankstelle zu überfallen.

Polizisten haben am Dienstag einen 25-Jährigen festgenommen, der in Neukölln auf eine Familie geschossen haben soll.

Eine 20 Jahre alte Fußgängerin ist im Ortsteil Lankwitz von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden.

Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall in Niederschöneweide im Krankenhaus gestorben

Im Spandauer Ortsteil Staaken hat die Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer in der Grundschule im Beerwinkel gelöscht.

Blaulicht-News vom 8. August:

In Moabit wurde eine Fußgängerin angefahren und verletzt

Ein 89-Jähriger erlag seinen Verletzungen, nachdem er in Moabit angefahren wurde

Ein Unbekannter warf in Marzahn einen Pflasterstein vom 25. Stock

In der Sonnenallee wurde ein 21-Jähriger von sechs Männern ausgeraubt und verprügelt

Ein psychichsch verwirrter Mann zielte im Monbijoupark mit einer selbstgebauten Waffe wahllos auf Passanten

In Adlershof brannten zwei Autos nach Brandstiftung aus

Ein Lkw krachte in eine Wilmersdorfer Hausfassade

In einem Lichtenberger Einkaufskomplex wurde ein Bankautomat gesprengt

Blaulicht-News vom 7. August:

In Prenzlauer Berg kollidierten zwei Autos – drei Personen teils schwer verletzt

Am Ostkreuz hat ein Dealer Drogen in einer Raviolidose versteckt

Ein Feuer in einem Kladower Einfamilienhaus hat einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst.

Bankräuber knacken Postbankfiliale in Gesundbrunnen

Spaziergänger entdecken Wasserleiche im Weißen See

Mitarbeiter des Maßregelvollzugs in Karow vor eigenem Haus brutal attackiert

Feier artet in Schlägerei aus und endet mit Messerstichen

Mann fuchtelt im Görlitzer Park mit Schreckschusspistolen

Drogenschmuggler am Ostkreuz enttarnt