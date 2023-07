Berliner Polizei stoppt Kokstaxi am Alexanderplatz – und macht dicken Fang

Die Polizei hat nahe des Alexanderplatz ein Kokstaxi gestoppt

Der Fahrer eines Kleinwagens ist in Waßmannsdorf südlich von Berlin bei einem Unfall tödlich verunglückt

Nach der Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen

In Reinickendorf wurde ein Ferrari bei einer Kollision mit parkenden Autos komplett zerstört

Bei einem Feuer in Britz konnte sich eine Bewohnerin aus ihrer brennenden Wohnung retten

Der anhaltende Regen sorgt in Berlin für rutschige Straßen – und könnte für mehrere schwere Unfälle verantwortlich sein: In Waßmannsdorf bei Berlin verunglückte ein Kleinwagenfahrer tödlich, in Reinickendorf knallte ein hochmotorisierter Ferrari in geparkte Autos. Die Feuerwehr hatte hingegen bei einem Brand in Britz zu tun, während die Polizei im Fall der Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park einen weiteren Ermittlungserfolg vermeldet. Die wichtigsten Blaulicht-Nachrichten aus Berlin und Brandenburg lesen Sie hier in unserem Newsblog.

Berliner Polizei stoppt Kokstaxi – und macht dicken Fang

13.25 Uhr: Ermittler der Berliner Polizei haben am Sonntagmorgen ein Kokstaxi in der Nähe des Alexanderplatzes gestoppt. Der Fahrer verkaufte aus seinem Auto heraus Drogen. In dem Wagen und in der Wohnung des Fahrers fanden die Polizisten verkaufsfertiges Kokain, Bargeld, Waffen und Mobiltelefone. Der 42-Jährige wurde festgenommen, das Landeskriminalamt ermittelt. Die Polizei veröffentlichte bei Twitter ein Bild der Drogen.

Sonntagmorgen beobachteten Kolleg. unserer #BPE, wie nahe #Alexanderplatz aus einem Auto heraus mit Drogen gehandelt wurde.

Im #Kokstaxi und in der Wohnung des 42-j. Fahrers wurden u.a. reichlich verkaufsfertiges #Kokain und Bargeld beschlagnahmt.#Festnahme, #LKA ermittelt.

^tsm pic.twitter.com/NuBdk6lXqF — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 31, 2023

Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park: Weitere Festnahme

Polizisten im Görlitzer Park. Die Grünanlage in Kreuzberg gilt als Kriminalitätsschwerpunkt.

Foto: Paul Zinken/dpa

12.05 Uhr: Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park hat die Polizei nach Angaben vom Montag einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Der per Haftbefehl gesuchte 22-Jährige sei am Sonntagabend in der Skalitzer Straße Ecke Görlitzer Straße durch Polizeikräfte bemerkt und nach seiner Identifizierung in Polizeigewahrsam genommen worden. Er befinde sich aktuell in Untersuchungshaft. Alle Details zu der Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park und die Ermittlungen lesen Sie hier.

Görlitzer Park: Vergewaltigung mit mehreren Tätern Görlitzer Park: Vergewaltigung mit mehreren Tätern

Streit im Waschsalon eskaliert – 80-Jährige verletzt

10.40 Uhr: Bei einem gewaltsamen Streit in einem Waschsalon an der Landsberger Allee in Lichtenberg sind am Sonntag mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll es in dem Salon gegen 15.30 Uhr zu einem Streit zwischen einem 21-jährigen Mann und einer vierköpfigen, ihm flüchtig bekannten Gruppe im Alter von 26, 29, 30 und 35 Jahren gekommen sein. Dabei setzte der 21-Jährige ein Tierabwehrspray ein, durch welches eine 80 Jahre alte Zeugin Augenreizungen und Kreislaufprobleme erlitt. Im weiteren Verlauf zog der Mann ein Klappmesser heraus, klappte dieses aber nicht auf. Anschließend versuchte er gemeinsam mit seiner 20 Jahre alte Begleiterin, die Tür des Waschsalons von innen zuzuhalten. Durch die Einwirkung der Personen von außen ging die Scheibe zu Bruch. Die beiden Personen im Salon erlitten Verletzungen an den Armen. Die Ermittlungen dauern an.

Tödlicher Verkehrsunfall in Waßmannsdorf: Kleinwagen prallt gegen Baum

Der Kleinwagen prallte am Montagvormittag gegen einen Straßenbaum.

Foto: Morris Pudwell

9.10 Uhr: In Waßmannsdorf (Dahme-Spreewald) bei Berlin ist am Montagvormittag der Fahrer eines Kleinwagens tödlich verunglückt. Laut ersten Informationen kam der Wagen auf der Rudower Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Die Kopfsteinpflaster-Fahrbahn war zum Unfallzeitpunkt regennass. Der Fahrer war offenbar sofort tot. Die Feuerwehr der Gemeinde Schönefeld befreite die Leiche aus dem Fahrzeug.

Feuer in Britz: Bewohnerin rettet sich und Katze aus Wohnung

Die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr am Sonntagabend bei dem Brand in Britz.

Foto: Morris Pudwell

7.55 Uhr: Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr haben am Sonntagabend ein Feuer in einem Wohnhaus an der Karl-Elsasser-Straße im Neuköllner Ortsteil Britz gelöscht. Die Bewohnerin der Wohnung im vierten Stock hatte sich und ihre Katze selbst gerettet. Sie blieb unverletzt. Der Wohungsbrand schlug trotz des schnellen Einsatzes ins Dach über. Das Dach wurde durch die Wehr aufgenommen, Glutnester gelöscht. Auch eine Drohne der Berliner Feuerwehr kam zum Einsatz. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. In Folge der Löscharbeiten ist wegen eines Wasserschadens neben der Brandwohnung eine weitere Wohnung nicht mehr bewohnbar.

Heftiger Unfall in Reinickendorf: Ferrari komplett zerstört

Der Ferrari California wurde bei dem Unfall in Berlin-Reinickendorf komplett zerstört.

Foto: Morris Pudwell

7.30 Uhr: Bei einem Unfall in Reinickendorf ist ein Ferrari komplett zerstört worden. Bilder des Crashs, der sich am Sonntagabend an der Holländerstraße in Höhe Belfaster Straße ereignete, zeigen, dass von dem Rennwagen wenig übriggeblieben ist. Alle Details zu dem Ferrari-Crash in Berlin-Reinickendorf lesen Sie hier.

Ein weiterer Unfall in Reinickendorf ereignete sich am Sonntagabend auf dem Kurt-Schumacher-Damm. Dort war laut Polizei gegen 22.40 Uhr eine 25-Jährige mit ihrem Auto unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel kurz vor dem Charles-Corcelle-Ring übersah die junge Frau einen in gleicher Richtung fahrenden 53-jährigen Autofahrer im mittleren Fahrstreifen. In Folge des Zusammenstoßes kam dessen Auto von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenschild und kam an der Mauer der Julius-Leber-Kaserne zum Stehen. Der 53-Jährige kam in ein Krankenhaus, die Ermittlungen dauern an.