Feuer in Berlin-Britz: Bewohnerin rettet sich und Katze aus Wohnung

Die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr am Sonntagabend bei dem Brand in Britz.

Feuer in Britz: Bewohnerin rettet sich und Katze aus Wohnung

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr haben am Sonntagabend ein Feuer in einem Wohnhaus an der Karl-Elsasser-Straße im Neuköllner Ortsteil Britz gelöscht. Die Bewohnerin der Wohnung im vierten Stock hatte sich und ihre Katze selbst gerettet. Sie blieb unverletzt. Der Wohungsbrand schlug trotz des schnellen Einsatzes ins Dach über. Das Dach wurde durch die Wehr aufgenommen, Glutnester gelöscht. Auch eine Drohne der Berliner Feuerwehr kam zum Einsatz. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. In Folge der Löscharbeiten ist wegen eines Wasserschadens neben der Brandwohnung eine weitere Wohnung nicht mehr bewohnbar.

Heftiger Unfall in Reinickendorf: Ferrari komplett zerstört

Der Ferrari California wurde bei dem Unfall in Berlin-Reinickendorf komplett zerstört.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Unfall in Reinickendorf ist ein Ferrari komplett zerstört worden. Bilder des Crashs, der sich am Sonntagabend an der Holländerstraße in Höhe Belfaster Straße ereignete, zeigen, dass von dem Rennwagen wenig übriggeblieben ist. Angesichts der Fotos kaum vorstellbar: Die beiden Insassen des Sportautos sollen nur leicht verletzt worden sein, wie es vor Ort hieß. Alle Details zu dem Ferrari-Crash in Berlin-Reinickendorf lesen Sie hier.