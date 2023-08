Berlin: Wohnhaus brennt in Lichtenrade - Feuerwehr im Einsatz

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Lichtenrade hat am Dienstagmorgen gebrannt. Die Blaulicht-News im Blog.

Die Feuerwehr löschte einen brennenden Dachstuhl in Lichtenrade

Berlin. Am frühen Dienstagmorgen ist ein Feuer in einem Haus in Lichtenrade ausgebrochen. Wichtige Blaulicht-News im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin vom 15. August: Wohnhaus brennt in Lichtenrade

6.10 Uhr: Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Lichtenrade im Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Die acht Bewohner konnten sich demnach selbst in Sicherheit bringen. Das Feuer in dem dreigeschossigen Gebäude an der Pechsteinstraße war aus noch ungeklärter Ursache am frühen Dienstagmorgen ausgebrochen. Der Dachstuhl des Hauses habe komplett in Flammen gestanden, hieß es. Die Feuerwehr löschte mit rund 90 Einsatzkräften.

Es brannte das Dach eines Mehrfamilienhauses auf 250 qm Fläche. 8 betroffene Personen vor Ankunft der Feuerwehr eigenständig in Sicherheit gebracht-unverletzt. Brandbekämpfung erfolgt mit 7 C-Rohren, 2 davon jeweils über Drehleiter. 85 Einsatzkräfte vor Ort. pic.twitter.com/S4V3LghEuw — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 15, 2023

