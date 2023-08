Kreuzberg: Schreckschusspistolen im Görli - Mann brüllt „Allahu akbar“

Der Dienstag begann mit der Sprengung eines Bankautomaten in einem Einkaufszentrum. Wichtige Blaulicht-News aus Berlin im Überblick.

Bankräuber sprengen Geldautomat in Lichtenberger Einkaufzentrum

Berlin. In den frühen Morgenstunden erschütterte einen Explosion das Tierpark-Center in der Otto-Schmirgal-Straße in Lichtenberg. Bankräuber hatten einen Geldautomaten gesprengt.

Blaulicht-News vom 8. August:

Bankautomat in Lichtenberger Einkaufszentrum gesprengt

4.00 Uhr: Am frühen Morgen sprengten Bankräuber einen Geldautomaten im Tierpark-Center in Lichtenberg. Wie die "BZ" zuerst berichtete erbeuteten die Kriminellen eine Geldkassette, wurden womöglich aber von auslösenden Farbpatronen erwischt. Ziel des Einbruchs war eine Postbankfiliale. Bereits im März sei dieselbe Banke laut dem Bericht von Bankräubern gesprengt worden.

Blaulicht-News vom 7. August:

Blaulicht-News vom 6. August:

