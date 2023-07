Heftiger Unfall in Berlin: Ferrari komplett zerstört

Der Rennwagen mit einer Motorleistung von 460 PS krachte am Sonntagabend in parkende Autos. Von dem Ferrari blieb nicht viel übrig.

Berlin. Bei einem Unfall in Berlin-Reinickendorf ist ein Ferrari komplett zerstört worden. Bilder des Crashs, der sich am Sonntagabend an der Holländerstraße in Höhe Belfaster Straße ereignete, zeigen, dass von dem Rennwagen wenig übriggeblieben ist. Entgegen erster Meldungen vom Unfallort wurde der 23 Jahre alter Fahrer des Luxusautos schwer verletzt. Er kam mit multiplen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Berliner Polizei am Montagvormittag mitteilte. Sein 19 Jahre alter Beifahrer musste nur ambulant versorgt werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.50 Uhr in einer Tempo-30-Zone, als der straßenzugelassene Ferrari California (460 PS) auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn abkam und in parkende Fahrzeuge krachte. Der Rennwagen schlug mit einer solchen Wucht ein, dass er einen Fiat Ducato auf einen Renault Kangoo mit Anhänger schob. Der Anhänger des Renault löste sich und beschädigte das Heck des Renault.

Der Ferrari prallte gegen parkende Autos.

Foto: Morris Pudwell

Der Ferrari mit Hamburger Kennzeichen wurde bei dem Aufprall komplett zerstört. Der Verkehrsermittlungsdienst der Berliner Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Unfallstelle war für eineinhalb Stunden gesperrt. Der Sportwagen kostet in der Regel deutlich über 100.000 Euro.

Ferrari-Unfall in Berlin-Reinickendorf: Ursache für Crash noch unklar

"In dieser Ecke der Stadt kommen solche Unfälle eher selten vor, aber grundsätzlich beobachten wir Unfälle mit Sportwagen in Berlin gar nicht so selten", sagt ein Polizeisprecher zur Morgenpost. "Oft sind es junge Menschen, denen vielleicht noch Fahrpraxis fehlt, die sich beim Fahren mit solchen Autos verschätzen."

Was der Unfallgrund in diesem konkreten Fall sei, könne man aber noch nicht sagen. "Es kann viele Gründe geben – überhöhte Geschwindigkeit, dass man einem Reh ausweichen muss oder vielleicht auch, dass man auf einem regennassen Gullydeckel die Kontrolle über das Fahrzeug verliert."

Ein Ferrari California (Archivbild).

Foto: Ferrari

Sobald Fahrer und Beifahrer vernehmungsfähig sind, würden sie zum Unfallhergang befragt, kündigt der Sprecher an. „Ich gehe davon aus, dass dass das noch in dieser Woche der Fall sein wird.“ Der Ferrari wurde gleich noch gleich nach dem Unfall abtransportiert und wird nun von Spezialisten auf technische Hinweise zur Unfallursache untersucht.

Unfall mit Luxuswagen in Neukölln – drei Personen verletzt

Erst am Freitagabend war es in Berlin zu einem schweren Unfall gekommen, an dem eine Luxuskarosse beteiligt war: An der Sonnenallee in Neukölln prallte eine Mercedes G-Klasse gegen einen Baum. Dabei wurden drei Personen verletzt.

