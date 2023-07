Heftiger Unfall in Berlin: Ferrari komplett zerstört

Der Rennwagen mit einer Motorleistung von 460 PS krachte am Sonntagabend in parkende Autos. Von dem Ferrari blieb nicht viel übrig.

Berlin. Bei einem Unfall in Berlin-Reinickendorf ist ein Ferrari komplett zerstört worden. Bilder des Crashs, der sich am Sonntagabend an der Holländerstraße in Höhe Belfaster Straße ereignete, zeigen, dass von dem Rennwagen wenig übriggeblieben ist. Angesichts der Fotos kaum vorstellbar: Die beiden Insassen des Sportautos sollen nur leicht verletzt worden sein, wie es vor Ort hieß.

Der Unfall ereignete sich laut ersten Angaben gegen 22 Uhr in einer Tempo-30-Zone, als der straßenzugelassene Ferrari California (460 PS) auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn abkam und in parkende Fahrzeuge krachte. Der Rennwagen schlug mit einer solchen Wucht ein, dass er einen Fiat Ducato auf einen Renault Kangoo mit Anhänger schob. Der Anhänger des Renault löste sich und beschädigte das Heck des Renault.

Unfall in Berlin: Insassen des Ferrari offenbar nur leicht verletzt

Der Ferrari prallte gegen parkende Autos.

Der Ferrari mit Hamburger Kennzeichen wurde bei dem Aufprall komplett zerstört, zwei Insassen sollen nach ersten Informationen leicht verletzt worden sein. Der Verkehrsermittlungsdienst der Berliner Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Unfallstelle war stundenlang gesperrt. Der Sportwagen kostet in der Regel deutlich über 100.000 Euro.

Ein Ferrari California (Archivbild).

