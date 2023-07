Schöneberg: Schwerer Unfall mit vier Verletzten

Schöneberg: Verkehrsunfall - Vier Menschen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Schöneberg haben in der Nacht zu Sonntag vier Menschen Verletzungen erlitten. Der Polizei zufolge war ein 33-Jähriger gegen 0.20 Uhr auf der Kleiststraße aus Richtung Wittenbergplatz kommend unterwegs. Als er nach links in die Straße An der Urania abbog, stieß er mit dem Wagen eines 27-Jährigen zusammen, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Der Wagen des 33-Jährigen prallte dabei gegen ein Verkehrsschild. Der Aufprall war so heftig, dass an beiden Autos Totalschaden entstand. Die Fahrer blieben unverletzt, zwei 22- und 32-jährige Frauen im Wagen des 33-Jährigen mussten, unter anderem mit einem Nasenbeinbruch in Krankenhäuser gebracht werden. Die 22 und 26 Jahre alten Mitfahrer des 27-Jährigen wurden ambulant behandelt. Der Unfallort blieb bis 4 Uhr für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten gesperrt.

Wedding: Mann mit Schusswaffe überfällt Geschäftsinhaber

Einen schweren Raub gab es in der Nacht zu Sonntag in Wedding. Dort war laut Polizei der Inhaber eines Lottogeschäfts gegen 2 Uhr mit den Tageseinnahmen auf dem Heimweg. In der Exerzierstraße wurde er aus einer Gruppe von vier Tätern mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Die Männer sollen anschließend ein Mietfahrzeug bestiegen und davon gefahren sein. Zusammen mit einem Zeugen konnte der 48 Jahre alte Bestohlene den Tätern folgen, während er zugleich die Polizei verständigte. Diese konnte den Fluchtwagen auf der A100 Höhe Siemensdamm stopopen. Zwei der Männer im Alter von 20 und 22 Jahren wurden festgenommen, den anderen beiden gelang die Flucht.

Brandenburg: Feuerwehr wegen Gewitter im Einsatz

Zahlreiche Bäume sind in einigen Regionen Brandenburgs während der Gewitter mit Sturmböen und Starkregen am Samstag umgestürzt. Die Feuerwehr sei in Potsdam zu 20 Einsatzstellen ausgerückt, teilte die Feuerwehr via Twitter mit und zeigte Bilder unter anderem von einem umgekrachten Baum vor dem Eingang eines großen Wohngebäudes im Ortsteil Schlaatz. Auch im Landkreis Barnim hielten einige Bäume dem Wind nicht Stand, Keller liefen voll.

Die Regionalleitstelle Nordwest in Potsdam, die neben der Landeshauptstadt auch für die Kreise Havelland, Prignitz und Ostprignitz-Ruppin zuständig ist, sprach am Sonntag von 39 witterungsbedingten Einsätzen. Schwerpunkt sei der Potsdamer Süden gewesen, auch im Havelland sei die Feuerwehr im Einsatz gewesen, hieß es. Die Regionalleitstelle Nordost in Eberswalde berichtete am Samstag, es habe 13 Einsätze gegeben. Für die Lausitz meldete die Leitstelle eine ruhige Lage.