Neukölln: SUV rammt Straßenbaum - mehrere Verletzte

Bei einem schweren Unfall in Neukölln sind am Freitagabend ersten Angaben von vor Ort zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Wie Fotos von der Unfallstelle zeigen, rammte ein SUV der Mercedes-G-Klasse gegen 18.45 Uhr an der Sonnenallee einen Straßenbaum. Dabei durchschlug ein Parkverbotsschild die Frontscheibe und bohrte sich in den Innenraum. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen drei Menschen bei dem Unfall verletzt worden sein, zwei seien in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es. Die Unfallursache und die Umstände sind noch unklar.