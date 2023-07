Autoanzünder verrät sich durch elektronische Fußfessel

Berlin. Weil er eine elektronische Fußfessel trug, sind die Ermittler in Berlin einem 44-jährigen Autoanzünder auf die Schliche gekommen. Die Staatsanwaltschaft der Hauptstadt erhob nach Angaben vom Donnerstag nun Anklage wegen Brandstiftung. Der Mann soll - teilweise mit noch unbekannten Mittätern - zwischen Dezember 2020 und Februar 2021 insgesamt zwölf Fahrzeuge angezündet haben, aus noch unbekannten Gründen.

Die Autos standen überwiegend im Bezirk Neukölln, aber auch in den Stadtteilen Kreuzberg, Lankwitz, Mariendorf und Treptow. Nach einer Haftverbüßung in anderer Sache musste der 44-Jährige im Rahmen der sich anschließenden Führungsaufsicht eine elektronische Fußfessel tragen. Diese übermittelte regelmäßig Standortdaten, wodurch überwacht werden konnte, wo er sich befand.

So konnten die Ermittler demnach auch sehen, dass er sich an den jeweiligen Brandorten aufgehalten hatte. Als er dann in anderer Sache festgenommen wurde, schien die Brandstiftungsserie jäh abzureißen. Dies soll laut Staatsanwaltschaft ebenfalls den Verdacht gegen ihn erhärtet haben.

Zwischenzeitlich wurde der Mann bereits in anderen Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren sowie wegen Drogenhandels zu einer Geldstrafe verurteilt. Eine weitere Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft ist noch nicht rechtskräftig. Über die Zulassung der neuen Anklage muss das Berliner Landgericht entscheiden.