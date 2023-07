Autofahrer crasht Motorradfahrer und flüchtet

Wedding: Autofahrer flüchtet nach Kreuzungscrash - Biker im Krankenhaus

Am Sonntagabend stoßen an der Kreuzung Schulstraße/Turiner Straße in Berlin-Wedding ein Auto und einen Motorradfahrer zusammen. Der Autofahrer flüchtete. Der Biker war verletzt wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Personen kamen nach ersten Informationen ebenfalls ins Krankenhaus. Ob sie durch den Unfall selbst verletzt wurden oder einen schweren Schock erlitten, ist noch unklar. Die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer läuft. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die B.Z. berichtete zuerst.

Mitte: Notarzteinsatz am Alexanderplatz

In der Nacht auf Montag um kurz vor 3 Uhr wurden zwei Rettungswagen, ein Notarzt und Polizei zum Alexanderplatz alarmiert. Nach ersten Informationen der B.Z. mussten zwei junge Männer versorgt werden. Beide sollen Körperverletzungen erlitten haben. Wie es zu den Verletzungen kam und zur Art und Schwere ist derzeit noch nichts bekannt.