Berlin-Reinickendorf: Feuer bricht auf einem Firmengelände aus

Firmengelände in Reinickendorf steht in Flammen.

Reinickendorf: Feuer bricht auf Firmengelände aus

Gegen 2.30 Uhr brannten zahlreiche Container und Mülltonnen auf einem großen Firmengelände an der Gotthardstraße / Teichstraße in Berlin-Reinickendorf. Das Feuer hatte auch auf Bäume übergeschlagen. Ein Gebäude auf dem Gelände wurde durch die starke Hitze beschädigt. Die Polizei sperrte die Gegend um Gotthardstraße / Teichstraße in Berlin-Reinickendorf. Die Feuerwehr konnte die Flammen nach einer Dreiviertelstunde unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist noch unbekannt, ein Brandkommissariat ermittelt.

Mitte: Ausschreitungen am Rande des CSD

Auf dem Bürgersteig vor dem Adlon in Mitte kam es gegen 1:50 Uhr am Rande des CSD zu einer Auseinandersetzung. Die Feuerwehr rückte mit einem Notarzt und Notfallsanitätern an, diese wurden jedoch nicht benötigt. Die Polizeibeamten kontrollierten mindestens eine Person am Adlon. Was genau passiert ist, konnte die Polizei am Morgen nicht sagen und wird derzeit ermittelt. Die B.Z. berichtete zuerst. Am Rande des CSD soll es immer wieder zu Körperverletzungen gekommen sein. Die Polizei ermittelt.