Tempelhof: Einbrecher kommt Polizisten mit Tresor entgegen

Wedding: Drei Verletzte nach Brand in Wohnung

Bei einem Brand in einer Wohnung an der Triftstraße in Wedding sind in der Nacht auf Samstag drei Menschen verletzt worden. Gegen Mitternacht brach in einem Hinterhaus ein Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Die Feuerwehr rettete nach eigenen Angaben einen Mann aus der Wohnung und brachte mehrere Bewohner in Sicherheit. Zehn Menschen wurden von Notärzten gesichtet und drei kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Wohnung ist ausgebrannt. Weitere wurden nicht betroffen. Die Berliner Feuerwehr war mit 86 Einsatzkräften mehrere Stunden vor Ort. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden, ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.