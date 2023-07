Tempelhof: Einbrecher kommt Polizisten mit Tresor entgegen

Polizisten nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Lokaleinbrecher in Tempelhof fest. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte gegen 2.30 Uhr eine Person, die sich am Seiteneingang der Kneipe in der Boelckestraße zu schaffen machte und alarmierte die Polizei. Wenig später eintreffenden Einsatzkräfte des örtlichen Polizeiabschnitts trafen in den Räumlichkeiten auf den Tatverdächtigen, der ihnen mit einem Möbeltresor entgegenkam und nahmen den 39-Jährigen fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten verschiedene Werkzeuge und beschlagnahmten diese. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei übergeben.

Reinickendorf: Fahrradfahrer stößt mit Polizeiwagen zusammen

Gestern Nachmittag kam es in Konradshöhe zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen soll ein Einsatzwagen der Polizei Berlin ohne Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten gegen 14.35 Uhr den Falkenplatz in Richtung Falkenhorststraße befahren haben, als ein 17-jähriger Radfahrer unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren sein soll. Es kam zur Kollision. Der Jugendliche erlitt Verletzungen am Kopf sowie am Oberkörper und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein 56-jähriger Polizeibeamter zog sich ebenfalls Verletzungen zu und trat vom Dienst ab.

Hellersdorf: Mädchen läuft auf Straße und wird von Auto erfasst

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Hellersdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll die 56-jährige Fahrerin einer Kombilimousine gegen 18.30 Uhr die Quedlinburger Straße in Fahrtrichtung Zerbster Straße befahren haben, als unmittelbar hinter der dortigen Bushaltestelle ein siebenjähriges Mädchen die Fahrbahn betrat. Das Kind wurde durch den Außenspiegel des Wagens getroffen und prallte auf dem Bordstein auf. Es erlitt schwere Verletzungen am Kopf sowie einen Unterarmbruch und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Quedlinburger Straße war zwischen Louis-Lewin-Straße und Schönburger Straße bis etwa 21.45 Uhr voll gesperrt.