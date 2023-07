Hasenheide: Männer schlagen bei Festnahme Polizisten

Gestern Nachmittag kam es in Neukölln zu Körperverletzungen und Widerstandshandlungen, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Gegen 17.45 Uhr wurden Einsatzkräfte auf eine Schlägerei zwischen drei 20-Jährigen vor einem Casino auf dem Gehweg der Straße Hasenheide aufmerksam. Beim Erblicken der Polizeikräfte flüchtete eine der Personen, die anderen beiden schlugen unvermittelt in Richtung der Beamten. Bei der anschließenden Festnahme der beiden 20-Jährigen wurde eine Polizistin an der Hand verletzt, konnte aber im Dienst verbleiben. Einsatzkräfte in zivil verfolgten den dritten Beteiligten der Schlägerei, der bei seiner Flucht einen unbeteiligten Radfahrer umstieß. Der 43-Jährige wurde bei dem Sturz verletzt, lehnte aber eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Im weiteren Verlauf der Flucht, stürzte der 20-jährige Flüchtende, blieb auf der Fahrbahn liegen und leistete dann erneut Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Bei der anschließenden Festnahme wurden zwei Polizeibeamte verletzt und mussten von Dienst abtreten. Der 20-jährige Angreifer kam in einen Polizeigewahrsam, wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach einer Blutentnahme für das zuständige Kommissariat eingeliefert.

Baumschulenweg: Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen

Gestern Abend wurde ein Motorradfahrer im Ortsteil Baumschulenweg bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto verletzt. Gegen 18.15 Uhr befuhr der 51-jährige Motorradfahrer die Neue Späthstraße in Richtung Baumschulenstraße. Auf der Anna-Nemitz-Brücke kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Wagen eines 22-jährigen Fahrzeugführers, der von der BAB 113 kommend nach links in die Neue Späthstraße in Richtung Blaschkoallee abbog. Der 51-Jährige stürzte in Folge des Aufpralls und rutschte mit seinem Motorrad mehrere Meter über die Straße, bevor er auf der Fahrbahn liegen blieb. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Zeugenaussagen soll der Motorradfahrer die Brücke regulär bei grünem Ampellicht überquert haben.

Prenzlauer Berg: Fußgängerin von Tram erfasst

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Prenzlauer Berg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 53-Jährige gegen 13.45 Uhr versucht haben, den Fußgängerübergang der Straßenbahnlinie M4 an der Otto-Braun- Ecke Barnimstraße zu passieren, ohne dabei die herannahende Tram zu bemerken. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der 41-jährige Straßenbahnfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau. Die Fußgängerin erlitt Verletzungen am Kopf und Oberkörper sowie an den Armen und Beinen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Bohnsdorf: Polizisten nehmen Autodieb fest

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeikräfte einen mutmaßlichen Autodieb fest. Laut Zeugenaussagen sei der Festgenommene gemeinsam mit zwei weiteren Männern gegen 0.30 Uhr im Kablower Weg in Bohnsdorf auf das Grundstück eines Einfamilienhauses über den Zaun geklettert. Das Trio habe sich für den auf dem Grundstück geparkten Wagen interessiert. Plötzlich haben sie mit einem eigenen Fahrzeug die Flucht ergriffen. Alarmierte Polizeikräfte folgten dem Trio. Bei ihrer Flucht touchierten sie mit ihrem Auto einen Einsatzwagen der Polizei und setzten ihre Fahrt fort. Hierbei wurde ein weiteres Polizeifahrzeug beschädigt. In Höhe Adlergestell stoppten Polizeikräfte das flüchtige Fahrzeug. Alle drei Insassen rannten dann in ein Waldstück, in dem ein 35-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden konnte. Seine beiden Komplizen entkamen unerkannt. Der 35-Jährige wurde für ein Fachkommissariat für Kfz-Delikte eingeliefert.

Spandau: Autos durch Feuer beschädigt

Im Ortsteil Falkenhagener Feld wurden in der vergangenen Nacht drei geparkte Autos durch ein Feuer beschädigt. Gegen 1.15 Uhr hörte ein Anwohner der Stadtrandstraße Knallgeräusche und bemerkte wenig später Flammen an einem am Straßenrand stehenden Mercedes. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, konnten jedoch nicht verhindern, dass das Fahrzeug vollständig ausbrannte. Zwei vor und hinter dem Wagen geparkte Pkw wurden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.