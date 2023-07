Lichtenberg: Heftiger Kreuzungscrash - Unfallverursacher flüchtet

In Lichtenberg hat es am Dienstag einen schweren Unfall gegeben. Ersten Informationen von vor Ort zufolge war gegen 23 Uhr ein Autofahrer trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich Möllendorffstraße / Storkower Straße gefahren - und kollidierte mit einer Renault-Fahrerin. Nach dem Crash krachte die Renault-Fahrerin ins Tram-Gleisbett und rammte einen Oberleitungsmast. Statt der Autofahrerin zu helfen, ergriff der Unfallverursacher die Flucht. Die Renault-Fahrerin soll leicht verletzt worden sein. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die BVG barg den Renault mit Unterstützung der Berliner Feuerwehr. Die Polizei fahndet nach dem Unfallverursacher und dem Auto.

Schöneberg: Radfahrer erfasst Fußgänger

Foto: Pudwell

Bei einem Unfall am Dienstag in Schöneberg sind zwei Menschen verletzt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge war ein Fußgänger zwischen geparkten Autos auf die Akazienstraße gegangen. Ein Radfahrer bemerkte ihn zu spät und erfasste ihn. Die beiden Männer stürzten und erlitten schwere Kopfverletzungen. Ein Notarzt und Notfallsanitäter versorgten beide Personen zunächst vor Ort, bevor sie in Krankenhäuser gebracht wurden. Wegen der Polizeimaßnahmen war die Akazienstraße stundenlang einseitig gesperrt. Der Verkehr wurde am Unfallort vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt.

Reinickendorf: Mehrere Fahrzeuge brennen auf Gewerbehof

Foto: Pudwell

Mehrere Fahrzeuge haben in der vergangenen Nacht auf einem Gewerbehof an der Lübarser Straße in Reinickendorf gebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf eine Lagerhalle verhindern. Es entstand trotzdem ein hoher Sachschaden. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt zur Brandursache.