Neukölln: Autofahrer erfasst Fußgänger und flüchtet

Ein Fußgänger ist am Montag bei einem Unfall in Neukölln verletzt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge erfasste der Autofahrer oder die Autofahrerin die Person gegen 23.30 Uhr an der Kreuzung Sonnenallee / Hobrechtstraße. Danach ergriff der Fahrer oder die Fahrerin die Flucht. Zeugen verständigten die Polizei und Feuerwehr. Der Fußgänger wurde vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitätern erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Trotz eingeleiteter Nahbereichsfahndung konnte die Polizei den flüchtigen Autofahrer oder die flüchtige Autofahrerin nicht stellen. Wegen der Unfallaufnahme war der Verkehr für rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt.

Mitte: Mann bei Auseinandersetzung im James-Simon-Park verletzt

Foto: Pudwell

Bei einer Auseinandersetzung in der vergangenen Nacht im James-Simon-Park in Mitte ist ein Mann verletzt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge erhielt der Mann Schläge gegen den Kopf. Er wurde von Sanitätern vor Ort behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Streit kam, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.