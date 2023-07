Köpenick: Radfahrerin wird von Lkw überrollt und stirbt

Eine Radfahrerin ist am Montag bei einem Unfall in Köpenick ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 51 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 10.40 Uhr von der Salvador-Allende-Straße nach rechts auf die Pablo-Neruda-Straße abgebogen - und hatte dabei eine 74 Jahre alte Radfahrerin übersehen, die auf dem Radweg der Salvador-Allende-Straße in Richtung Müggelheimer Damm fuhr. Die Radfahrerin geriet unter das Fahrzeug und wurde überrollt. Die 74-Jährige verstarb noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste ambulant behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden zur Unfallrekonstruktion sichergestellt. Das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen übernommen.

Neukölln: Autofahrer erfasst Fußgänger und flüchtet

Foto: Pudwell

Ein Fußgänger ist am Montag bei einem Unfall in Neukölln verletzt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge erfasste der Autofahrer oder die Autofahrerin die Person gegen 23.30 Uhr an der Kreuzung Sonnenallee / Hobrechtstraße. Danach ergriff der Fahrer oder die Fahrerin die Flucht. Zeugen verständigten die Polizei und Feuerwehr. Der Fußgänger wurde vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitätern erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Trotz eingeleiteter Nahbereichsfahndung konnte die Polizei den flüchtigen Autofahrer oder die flüchtige Autofahrerin nicht stellen. Wegen der Unfallaufnahme war der Verkehr für rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt.

Mitte: Mann bei Auseinandersetzung im James-Simon-Park verletzt

Foto: Pudwell

Bei einer Auseinandersetzung in der vergangenen Nacht im James-Simon-Park in Mitte ist ein Mann verletzt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge erhielt der Mann Schläge gegen den Kopf. Er wurde von Sanitätern vor Ort behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Streit kam, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Barnim: 20-Jähriger tot aus See geborgen

Ein 20-jähriger Mann ist bei Eberswalde im Landkreis Barnim tot aus dem See Klein Ahlbeck geborgen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann mit Angehörigen am See. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte er am Montag einen Ball aus dem Wasser holen und verschwand daraufhin aus noch ungeklärter Ursache von der Wasseroberfläche. Feuerwehr und Wasserrettung suchten nach dem 20-Jährigen. Mithilfe von Sonartechnik und Tauchern entdeckten und bargen sie den verstorbenen Mann. Die genaue Todesursache wird laut Polizei ermittelt.

Oberhavel: 80.000 Euro Schaden nach Dachstuhlbrand

Beim Brand eines Dachstuhls in Glienicke/Nordbahn im Landkreis Oberhavel ist ein Sachschaden von rund 80.000 Euro entstanden. Der Brand brach bei Reparaturarbeiten mit einem Lötbrenner an einem Dachstuhl eines Hauses aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Durch den Brand am Montag stürzte das Dach ein. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Haus ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Es wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Insgesamt waren 27 Feuerwehrleute im Einsatz. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt.