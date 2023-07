Schlachtensee in Berlin: Polizei rettet bewusstlosen Stand-up-Paddler

Ein Mann ist am Sonntag auf seinem SUP im Schlachtensee zusammengebrochen. So lief der Rettungseinsatz.

Berlin. Die Polizei Berlin hat am Sonntag einen bewusstlosen Mann, der auf einem Stand Up Paddle trieb, aus dem Schlachtensee in Steglitz-Zehlendorf gerettet.

#Wasserrettung am #Schlachtensee

Notruf über regungslose Person mitten auf dem See. Einsatzkräfte der @polizeiberlin waren zuerst am Ort, retteten die Person aus dem Wasser und begannen Wiederbelebung. Rettungsteam mit #Notärztin haben übernommen, Person kam in Klinik. #GoodJob pic.twitter.com/PVrI4fGKnL — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 16, 2023

Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll der Mann gegen 19 Uhr auf dem SUP zusammengebrochen sein. Mehrere Personen hatten den Vorfall der Polizei und Feuerwehr gemeldet. Ersteintreffende Einsatzkräfte der Polizei sprangen sofort ins Wasser und zogen den Mann ans Ufer. Dort begannen sie mit der Reanimation. Der Mann wurde dann vor Ort von einer Notärztin und Notfallsanitätern weiter reanimiert und unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht.

Auch das Deutsche Rote Kreuz war mit Tauchern vor Ort.

Foto: Pudwell

Warum der Mann auf dem Stand Up-Paddle zusammengebrochen war, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Toter Mann aus Weißem See geborgen

Zuletzt war am Samstag ein junger Mann bei einem Badeunfall im Weißen See in Pankow ums Leben gekommen. Wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte, bemerkte eine Schwimmerin am Samstagabend einen untergehenden Mann im See. Die Frau habe umgehend auf sich aufmerksam gemacht und die Rettungsschwimmer alarmiert. Nach rund dreistündiger Suche zogen Rettungskräfte einen leblosen 27-Jährigen aus dem See. Sämtliche Reanimationsversuche blieben laut Polizei erfolglos. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden gebe es aktuell nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

