Schöneberg: Schwerer Unfall nach Verfolgungsjagd

Ein Autofahrer hat sich in der vergangenen Nacht eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und auf der Bülowstraße in Schöneberg einen schweren Unfall gebaut. Ersten Informationen von vor Ort zufolge verlor er gegen 2 Uhr in einer scharfen Kurve die Kontrolle über sein Auto - und traf die Leitplanke und einen Straßenbaum. Die Leitplanke wurde über mehrere Meter stark beschädigt. Der Baum kippte sogar um.

Der Fahrer konnte sich aus dem ramponierten Auto befreien und setzte seine Flucht zu Fuß fort - mit Erfolg. Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Das Fahrzeug wurde von der Polizei als Beweismittel sichergestellt. Es wurden Spuren gesichert. Warum der Fahrer vor den Polizisten geflüchtet war, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neukölln: Polizei räumt besetzte Wohnung

Die Polizei hat am Sonntagabend eine Wohnung an der Hermannstraße 48 in Neukölln geräumt, die Aktivisten am Nachmittag besetzt hatten. Auf dem Twitter-Account "H48 bleibt" hieß es: "Die Eigentümer*in will unsere Wohnungen als charmante Büroräume in ruhiger Lage vermieten. Aber die Nachbarschaft ist laut und solidarisch!" Vor dem Haus hatten sich laut Polizei rund 80 Sympathisanten versammelt.

Nach der Anzeige des Eigentümers räumte die Polizei gegen 21 Uhr die besetzte Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich noch drei Aktivisten dort verbarrikadiert haben. Die Polizei war mit zahlreichen Beamten einer Einsatzhundertschaft vor Ort.