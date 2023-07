Neukölln: Jugendliche prügeln Mann krankenhausreif

Ein Mann ist am Sonntag in Neukölln von Jugendlichen verprügelt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 54-Jährige gegen 18.15 Uhr am Richardplatz Ecke Karl-Marx-Platz aus einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher im Alter von 14 bis 17 Jahren heraus attackiert. Ein 16-Jähriger schlug ihm mit der Faust nieder. Als er am Boden lag, trat ihm der 16-Jährige in den Bauch. Ein weiterer Jugendlicher trat dem Mann gegen und auf den Kopf. Die Verdächtigen flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Kirschstraße.

Der 54-Jährige war nicht ansprechbar und wurde mit einer Schädelfraktur und diversen Einblutungen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär versorgt wird. Die Gruppe Jugendlicher konnte von Polizisten an der Karl-Marx-Straße gestellt werden. Sie wurden in einen Polizeigewahrsam gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen wurden informiert. Die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).

Charlottenburg: Polizeibekannter Mann bedroht Reisende im Zug

Ein Mann hat am Freitag in einem Regionalexpress auf der Fahrt nach Frankfurt/Oder mehrere Frauen bedroht. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, sprach der Mann gegen 19.30 Uhr Todesdrohungen aus und äußerte sich volksverhetzend. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den 39-Jährigen am Bahnhof Charlottenburg vorläufig fest. "Während der Festnahme verhielt sich der alkoholisierte Mann (1,7 Promille Atemalkoholgehalt) äußerst aggressiv und schlug unvermittelt seinen Kopf gegen eine Glasscheibe", hieß es im Polizeibericht. Dabei habe er sich leicht an der Lippe verletzt, eine medizinische Versorgung jedoch abgelehnt. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und Volksverhetzung ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der bereits polizeibekannte Mann auf freien Fuß.

Guben: Bundespolizei beschlagnahmt rund 19.000 unversteuerte Zigaretten

Foto: Bundespolizei

Zwei Männer, die rund 19.000 unversteuerte Zigaretten dabei hatten, sind am Samstag in Guben festgenommen worden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 19.15 Uhr auf die zwei Fußgänger aufmerksam geworden. Der 42-Jährige und sein 17 Jahre alter Sohn waren mit mehreren Reisetaschen und Rucksäcken unterwegs. Bei der Kontrollen wurden in den Taschen 93 Stangen Zigaretten verschiedener Marken mit polnischer bzw. ohne Steuerbanderole entdeckt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Abgabenordnung gegen den 42-Jährigen ein.

Schöneberg: Schwerer Unfall nach Verfolgungsjagd

In Schöneberg hat es einen schweren Unfall gegeben. Foto: Pudwell

Ein Autofahrer war vor der Polizei geflüchtet. Foto: Pudwell

Während der Flucht war er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Foto: Pudwell

In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Auto. Foto: Pudwell

Der Autofahrer prallte gegen eine Leitplanke und einen Baum, der umfiel. Foto: Pudwell



Nach dem Unfall setzte er zu Fuß die Flucht fort. Foto: Pudwell

Die Polizei konnte den Autofahrer nicht ausfindig machen. Foto: Pudwell

Er hinterließ ein Trümmerfeld. Foto: Pudwell

Ein Autofahrer hat sich in der vergangenen Nacht eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und auf der Bülowstraße in Schöneberg einen schweren Unfall gebaut. Ersten Informationen von vor Ort zufolge verlor er gegen 2 Uhr in einer scharfen Kurve die Kontrolle über sein Auto - und traf die Leitplanke und einen Straßenbaum. Die Leitplanke wurde über mehrere Meter stark beschädigt. Der Baum kippte sogar um.

Der Fahrer konnte sich aus dem ramponierten Auto befreien und setzte seine Flucht zu Fuß fort - mit Erfolg. Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Das Fahrzeug wurde von der Polizei als Beweismittel sichergestellt. Es wurden Spuren gesichert. Warum der Fahrer vor den Polizisten geflüchtet war, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lichtenberg: 20-Jähriger attackiert Männer mit Reizgas und Messer

Zwei Männer sind am Sonntag bei einer Auseinandersetzung in der Nähe eines Einkaufszentrums in Lichtenberg verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 20-Jähriger gegen 16.20 Uhr mit zwei 29-Jährigen an der Herzbergstraße in Streit geraten. Im Verlauf des Konflikts besprühte der 20-Jährige die 29-Jährigen mit Reizgas, woraufhin die beiden flüchteten. Der 20-Jährige nahm die Verfolgung auf - und verletzte einen mit einem Messer am Oberschenkel.

Danach flüchtete der 20-Jährige mit einem Fahrrad in zunächst unbekannte Richtung. Durch intensive Ermittlungen konnte die Polizei den Angreifer in seiner Wohnung festnehmen. Er wurde in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und dann wieder entlassen. Die beiden 29-Jährigen wurden von Sanitätern ambulant behandelt. Ein zuständiges Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung übernommen.

Kreuzberg: Mann bei Auseinandersetzung im Prinzenbad verletzt

Im Prinzenbad in Kreuzberg ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, hatten sich am Sonntagabend zwei Jugendliche gestritten. Der Mann sei dazwischen gegangen, um die beiden Parteien zu trennen und sei dabei am Kopf- und Oberkörper verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus und wurde später entlassen. Ein Tatverdächtiger wurde demnach festgenommen, ein weiterer identifiziert. Ein Dritter habe unerkannt flüchten können. Laut Polizei sei es unklar, ob die Verdächtigen namentlich bekannt waren. Zuvor berichteten mehrere Medien. Nach wiederholter Gewalt ist der Eintritt in Berliner Freibäder seit dem vergangenen Samstag nur noch mit einem Ausweis möglich.

Neukölln: Mieter wehren sich gegen Verdrängung – Polizei räumt besetzte Wohnung

Foto: Pudwell

Laut Mitteilung der Polizei besetzten am Sonntagnachmittag mehrere Personen eine Wohnung in Neukölln. Demnach habe der Hauseigentümer der Hermannstraße 48 gegen 15.30 Uhr gemeldet, dass sich in seiner Wohnung mehrere Personen widerrechtlich aufhalten. Festgestellte Transparente und Redebeiträge deuteten auf eine tatsächliche Besetzung hin. Da die Personen in der Wohnung die Schlösser ausgetauscht hatten und die Wohnung nicht freiwillig verlassen wollten, wurde durch den Hauseigentümer gegen 20.30 Uhr ein Räumungsersuchen an die Polizei gestellt. Einsatzkräfte trafen dort auf zwei Frauen und einen Mann, die vorübergehend festgenommen wurden. Während der weiterführenden polizeilichen Maßnahmen versammelten sich bis zu 70 Personen vor dem Haus und äußerten ihre Solidarität mit den festgenommenen Personen. Gegen 22 Uhr wurden die drei Wohnungsbesetzenden wieder freigelassen. Die 70 Personen verließen daraufhin ebenfalls bis auf ein paar wenige Störenfriede, die noch ins Haus gelangen wollten, die Örtlichkeit.

Die Sicherung der Wohnung bzw. des Hauses übernahm anschließend ein private Sicherheitsdienst im Auftrag des Hauseigentümers. Durch die zuständige Direktion 5 (City) wird unter anderem wegen Hausfriedensbruch und Verstoßes gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz ermittelt. Die Besetzer hatten zuvor auf dem Twitter-Account "H48 bleibt" geschrieben: "Die Eigentümer*in will unsere Wohnungen als charmante Büroräume in ruhiger Lage vermieten. Aber die Nachbarschaft ist laut und solidarisch!"

Die Eigentümer*in will unsere Wohnungen als charmante Büroräume in ruhiger Lage vermieten. Aber die Nachbarschaft ist laut und solidarisch! #h48bleibt https://t.co/t0EJpQWLkA — H48bleibt (@h48bleibt) July 16, 2023

Nach der Anzeige des Eigentümers räumte die Polizei gegen 21 Uhr die besetzte Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich noch drei Aktivisten dort verbarrikadiert haben. Die Polizei war mit zahlreichen Beamten einer Einsatzhundertschaft vor Ort.

Oberhavel: Mann will Schulden eintreiben und bedroht 39-Jährigen mit Messer

Ein 34-Jähriger hat in Hennigsdorf im Landkreis Oberhavel einen 39-Jährigen mit einem Messer bedroht und wollte so Schulden eintreiben. Der 34-Jährige habe den Mann am frühen Sonntagabend draußen abgepasst und unter Vorhalten des Messers in dessen Wohnung begleitet, um Geld von ihm zu bekommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nach eigenen Angaben schuldet der Bedrohte dem 34-Jährigen tatsächlich Geld - allerdings nicht in der geforderten Höhe. Dem 39-Jährigen gelang es unter einem Vorwand, in die Nachbarwohnung zu fliehen. Von dort habe er die Polizei alarmiert. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Oberhavel: 13-Jähriger verschwindet mit Auto seines Opas

Ein 13-Jähriger hat am Sonntag in Glienicke im Landkreis Oberhavel das Auto seines Großvaters entwendet und ist seitdem verschwunden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, war der Junge zu Besuch bei seinem Opa gewesen und gegen Mittag mit dem Wagen weggefahren. Verschiedene Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des 13-Jährigen liefen ins Leere. Sowohl vom Jungen als auch vom Auto fehlt nach Angaben des Sprechers bisher jede Spur.

Elbe-Elster: Dachstuhlbrand in Herzberg - Kripo ermittelt

Nach einem Dachstuhlbrand in Herzberg im Landkreis Elbe-Elster ermittelt die Kriminalpolizei. Bereits in den frühen Morgenstunden am Sonntag wurde die Feuerwehr zu einem Wohnhaus alarmiert, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der ganze Dachstuhl des Hauses habe in Flammen gestanden und sei während der Löscharbeiten eingestürzt. Die darunterliegenden Wohnungen seien nicht vom Brand erfasst worden. Alle Bewohner seien unverletzt entkommen. Nach Angaben des Sprechers liegt der entstandene Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

In den Mittagsstunden sei die Feuerwehr wegen eines erneuten Aufflammens wieder vor Ort im Einsatz gewesen. Während des Brandes habe eine starke Rauchentwicklung für große Aufmerksamkeit im Stadtgebiet gesorgt. Am Montag wird nun die Kriminalpolizei auf Spurensuche gehen und zur Brandursache ermitteln.