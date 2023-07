Blick auf das Strandbad am Weißen See in Pankow. (Archivbild)

Pankow: Person im Weißen See ertrunken

Eine Person ist am Samstag im Weißen See in Pankow als vermisst gemeldet worden. Wie die BZ berichtete, waren die Berliner Feuerwehr und die Wasserwacht am frühen Abend mit Rettern auf Booten und Tauchern im Einsatz, währenddessen war der Badebetrieb eingestellt. Die Person konnte geborgen werden. Die Reanimation blieb jedoch erfolglos, teilte ein Sprecher der Feuerwehr der Berliner Morgenpost mit.

Auch im Plötzensee in Wedding (Mitte) wurde eine Person vermisst. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchte laut BZ mit Tauchern nach dem Vermissten. Nach über einer Stunde stellte sich heraus, dass sich die Person nicht im Wasser befunden hatte. Ein Feuerwehrsprecher bestätigte der Berliner Morgenpost, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte.

Neukölln: Mann in U-Bahnhof überfallen und gegen Zug geschubst

Ein Mann ist am Samstag in einem U-Bahnhof in Neukölln überfallen worden. Der 36-Jährige hatte gegen 14.45 Uhr auf dem Bahnsteig gewartet, als er plötzlich von zwei Unbekannten angetanzt wurde. Dabei wurden ihm zwei Ketten vom Hals gerissen. Daraufhin kam es zu einem Gerangel, bei dem er gegen einen einfahrenden Zug geschubst wurde. Außerdem wurde ihm gegen den Rücken getreten.

Mit den Ketten und einer Mütze des Mannes flüchtete das Duo in Richtung Ausgang Leinestraße. Der 36-Jährige lehnte eine medizinische Versorgung ab. Der Zugverkehr war für wenige Minuten unterbrochen. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) führt die weiteren Ermittlungen.

Hellersdorf: Bewaffnete Männer überfallen Späti

Zwei bewaffnete Männer haben in der vergangenen Nacht einen Späti am Cecilienplatz in Hellersdorf überfallen. Der 27 Jahre alte Angestellte hatte sich gegen 0.20 Uhr vor dem Laden aufgehalten, als das Duo plötzlich auftauchte. Die Männer bedrohten den Angestellten mit einer Schusswaffe und griffen ihn mit einem Schlagstock an. Unter Schlägen schubsten sie den Mann in das Geschäft und forderten die Öffnung der Kasse. Mit den Tageseinnahmen und alkoholischen Getränken flüchtete das Duo anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Überfallene kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).

Plänterwald: Mann nimmt Marktleiter in den Schwitzkasten - und attackiert Kunden mit Holzlatte

Ein Mann hat am Samstag zwei Personen in einem Discounter an der Kiefholzstraße in Plänterwald (Treptow-Köpenick) angegriffen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 34 Jahre alte Marktleiter gegen 21 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, weil er sich auffällig verhielt. Als er ihn angesprochen habe, habe der Mann aggressiv reagiert und den Marktleiter in den Schwitzkasten genommen. Ein Kunde sei ihm zu Hilfe gekommen. Der Angreifer habe dann eine Holzlatte hervorgeholt und auf den 31 Jahre alten Kunden eingeschlagen.

Nachdem der Verdächtige erfolglos die Öffnung des Tresors gefordert hatte, flüchtete er aus dem Laden und entkam auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Einsatzkräfte konnten ihn bei der Absuche der Umgebung nicht mehr finden, stellten aber den zurückgelassenen Holzknüppel sicher. Der Marktleiter blieb unverletzt, der Kunde lehnte eine medizinische Versorgung ab. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).

A10: Auto schleudert über Autobahn - zwei Schwerverletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 10 nahe Mühlenbeck im Kreis Oberhavel sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 61 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Fahrzeug zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Mühlenbeck zu schnell gefahren, quer über die Autobahn geschleudert und auf ein Auto auf dem rechten Fahrstreifen aufgefahren, teilte die Autobahnpolizei Walsleben am Sonntag mit. Der 61-Jährige und die 35 Jahre alte Fahrerin des zweiten Autos wurden schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Beide seien nicht lebensgefährlich verletzt. Die Fahrbahn war zwischenzeitlich komplett gesperrt.