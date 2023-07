Berlin: Mann in U-Bahnhof überfallen und gegen Zug geschubst

Neukölln: Mann in U-Bahnhof überfallen und gegen Zug geschubst

Ein Mann ist am Samstag in einem U-Bahnhof in Neukölln überfallen worden. Der 36-Jährige hatte gegen 14.45 Uhr auf dem Bahnsteig gewartet, als er plötzlich von zwei Unbekannten angetanzt wurde. Dabei wurden ihm zwei Ketten vom Hals gerissen. Daraufhin kam es zu einem Gerangel, bei dem er gegen einen einfahrenden Zug geschubst wurde. Außerdem wurde ihm gegen den Rücken getreten.

Mit den Ketten und einer Mütze des Mannes flüchtete das Duo in Richtung Ausgang Leinestraße. Der 36-Jährige lehnte eine medizinische Versorgung ab. Der Zugverkehr war für wenige Minuten unterbrochen. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) führt die weiteren Ermittlungen.

Friedrichshagen: Unfall mit Motoroller - Fahrerin prallt gegen Mast

In Friedrichshagen (Treptow-Köpenick) hat es in der vergangenen Nacht einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war eine 43-Jährige gegen 1.30 Uhr mit ihrem Motorroller auf dem Fürstenwalder Damm in Richtung Köpenick unterwegs. Aus bislang noch nicht geklärten Gründen geriet die Frau dabei mit den Rädern in die Tram-Schienen und stürzte. Sie und der Roller rutschten einige Meter über den Asphalt. Dabei prallte die Frau mit ihrem Kopf gegen einen Lichtmast. Sie war nicht mehr ansprechbar.

Ein entgegenkommender Autofahrer leistete zunächst Erste Hilfe. Nach einer notärztlichen Versorgung kam die 43-Jährige mit diversen Schürfwunden und einer Kopfverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort gab sie an, vor der Fahrt Cannabis konsumiert zu haben. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,75 Promille. Die Ermittlungen wegen Fahrens unter Alkohol und Drogen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.

Pankow: Mann im Weißen See ertrunken

Ein toter Mann ist am Samstag aus dem Weißen See in Pankow geborgen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine Schwimmerin am Abend einen untergehenden Mann im See bemerkt. Die Frau habe umgehend auf sich aufmerksam gemacht und die Rettungsschwimmer alarmiert. Zunächst hatte die BZ berichtet. Mehr über den Feuerwehreinsatz lesen Sie hier.

Kreuzberg: Mann attackiert schwules Paar

Ein Mann hat in der vergangenen Nacht in Kreuzberg ein schwules Paar attackiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die beiden Männer gegen 1.30 Uhr auf der Hagelberger Straße unterwegs, als sie von einem zunächst Unbekannten homophob beleidigt wurden. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. In der Folge schlug der Pöbler dem 44-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht, trat gegen den Körper und stieß ihn zu Boden. Anschließend griff er auch den 50 Jahre alten Partner mit Faustschlägen und Tritten an und brachte auch ihn zu Boden.

Polizisten konnten den 21 Jahre alten Angreifer kurz darauf an der Ecke Mehringdamm festnehmen. Dieser gab an, von den Männern ebenfalls geschlagen worden zu sein und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Attackierten ließen sich von Sanitätern versorgen. Die Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen.

Hellersdorf: Bewaffnete Männer überfallen Späti

Zwei bewaffnete Männer haben in der vergangenen Nacht einen Späti am Cecilienplatz in Hellersdorf überfallen. Der 27 Jahre alte Angestellte hatte sich gegen 0.20 Uhr vor dem Laden aufgehalten, als das Duo plötzlich auftauchte. Die Männer bedrohten den Angestellten mit einer Schusswaffe und griffen ihn mit einem Schlagstock an. Unter Schlägen schubsten sie den Mann in das Geschäft und forderten die Öffnung der Kasse. Mit den Tageseinnahmen und alkoholischen Getränken flüchtete das Duo anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Überfallene kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).

Plänterwald: Mann nimmt Marktleiter in den Schwitzkasten - und attackiert Kunden mit Holzlatte

Ein Mann hat am Samstag zwei Personen in einem Discounter an der Kiefholzstraße in Plänterwald (Treptow-Köpenick) angegriffen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 34 Jahre alte Marktleiter gegen 21 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, weil er sich auffällig verhielt. Als er ihn angesprochen habe, habe der Mann aggressiv reagiert und den Marktleiter in den Schwitzkasten genommen. Ein Kunde sei ihm zu Hilfe gekommen. Der Angreifer habe dann eine Holzlatte hervorgeholt und auf den 31 Jahre alten Kunden eingeschlagen.

Nachdem der Verdächtige erfolglos die Öffnung des Tresors gefordert hatte, flüchtete er aus dem Laden und entkam auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Einsatzkräfte konnten ihn bei der Absuche der Umgebung nicht mehr finden, stellten aber den zurückgelassenen Holzknüppel sicher. Der Marktleiter blieb unverletzt, der Kunde lehnte eine medizinische Versorgung ab. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).

A10: Auto schleudert über Autobahn - zwei Schwerverletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 10 nahe Mühlenbeck im Kreis Oberhavel sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 61 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Fahrzeug zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Mühlenbeck zu schnell gefahren, quer über die Autobahn geschleudert und auf ein Auto auf dem rechten Fahrstreifen aufgefahren, teilte die Autobahnpolizei Walsleben am Sonntag mit. Der 61-Jährige und die 35 Jahre alte Fahrerin des zweiten Autos wurden schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Beide seien nicht lebensgefährlich verletzt. Die Fahrbahn war zwischenzeitlich komplett gesperrt.