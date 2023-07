Berlin: Polizisten ziehen leblosen Mann aus dem Schlachtensee

Zehlendorf: Polizisten ziehen leblosen Mann aus dem Schlachtensee

#Wasserrettung am #Schlachtensee

Notruf über regungslose Person mitten auf dem See. Einsatzkräfte der @polizeiberlin waren zuerst am Ort, retteten die Person aus dem Wasser und begannen Wiederbelebung. Rettungsteam mit #Notärztin haben übernommen, Person kam in Klinik. #GoodJob pic.twitter.com/PVrI4fGKnL — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 16, 2023

Polizisten haben am Sonntagabend einen leblosen Mann aus dem Schlachtensee im Bezirk Steglitz-Zehlendorf gezogen. Das teilte die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit. Der 45-Jährige konnte laut "Berliner Zeitung" reanimiert werden, sein Zustand sei aber kritisch. Der Mann soll von seinem Stand-Up-Paddle gefallen sein. Die Beamten schwammen zu ihm und brachten ihn demnach gemeinsam ans Ufer, wo sie mit der Reanimation begannen. Der Mann sei im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht worden.

Neukölln: Mann in U-Bahnhof überfallen und gegen Zug geschubst

Ein Mann ist am Samstag in einem U-Bahnhof in Neukölln überfallen worden. Der 36-Jährige hatte gegen 14.45 Uhr auf dem Bahnsteig gewartet, als er plötzlich von zwei Unbekannten angetanzt wurde. Dabei wurden ihm zwei Ketten vom Hals gerissen. Daraufhin kam es zu einem Gerangel, bei dem er gegen einen einfahrenden Zug geschubst wurde. Außerdem wurde ihm gegen den Rücken getreten.

Mit den Ketten und einer Mütze des Mannes flüchtete das Duo in Richtung Ausgang Leinestraße. Der 36-Jährige lehnte eine medizinische Versorgung ab. Der Zugverkehr war für wenige Minuten unterbrochen. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) führt die weiteren Ermittlungen.

Moabit: Mann bei Streit Rolltreppe hinuntergestoßen

Gestern Abend kam es in einem U-Bahnhof in Moabit zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand geriet ein 27-Jähriger gegen 21.25 Uhr mit zwei Unbekannten an der Station Turmstraße aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Beim Verlassen des Bahnhofs griff einer der Tatverdächtigen den Mann körperlich an, so dass der 27-Jährige die Rolltreppe hinunterstürzte. Zuvor schlug der Angreifer noch mit einer Glasflasche gegen den Kopf seines Opfers. Anschließend flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Rettungskräfte brachten den Attackierten mit einem Schädel-Hirn-Trauma zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Prenzlauer Berg: Rabiater Fahrgast greift Polizisten an

Heute früh kam es in Prenzlauer Berg zu einem Vorfall, bei welchem auch Dienstkräfte der Polizei Berlin attackiert und verletzt wurden. Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte eine Gruppe von vier außer Dienst befindlichen Polizisten gegen 5.20 Uhr an der Station Eberswalder Straße in einen Zug der U-Bahnlinie 2 steigen. Ein 22-Jähriger, der ebenfalls mit drei Personen unterwegs war, blockierte die Tür und wollte das Zusteigen verhindern. Die ihn Begleitenden verhielten sich zudem verbal aggressiv. Um die Situation zu beruhigen, zeigte ein Polizist seinen Dienstausweis und stieg mit seinen Kollegen in die Bahn.

Im Waggon schlug der 22-Jährige einem Kollegen des sich ausgewiesenen Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Dieser gab sich nun auch als Beamter zu erkennen, brachte den Angreifer zu Boden und wehrte sich ebenfalls mit Faustschlägen. Daraufhin versuchten zwei Begleitende des Festgehaltenen, eine 23-Jährige und ein 26-Jähriger, den 22-Jährigen zu befreien, was diesem ermöglichte, den Polizisten erneut zu schlagen, so dass dieser zu Boden ging. Zudem habe jemand dem am Boden Liegenden dann gegen den Kopf getreten. Am U-Bahnhof Schönhauser Allee kamen zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte hinzu. Bei der Festnahme des 26-Jährigen trat der 22-Jährige einem Polizisten gegen das Knie. Er wurde dann überwältigt und festgenommen. Der zuvor am Boden liegende Polizist erlitt mehrere Nasenbrüche, Prellungen sowie Hämatome und kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der gegen das Knie getretene Beamte beendete seinen Dienst, brauchte aber zunächst nicht medizinisch versorgt werden.

Der festgenommene 26-Jährige äußerte, ebenfalls geschubst worden zu sein und zeigte eine Körperverletzung an. Der 22-Jährige kam für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend auf freien Fuß gesetzt. Die übrigen Beteiligten konnten nach Feststellung ihrer Personalien den Weg fortsetzen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Prenzlauer Berg: Auto erfasst bei Spurwechsel Motorradfahrer

Ein Motorradfahrer ist in der vergangenen Nacht bei einem Unfall in Prenzlauer Berg (Pankow) verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 51 Jahre alter Autofahrer auf der Schönhauser Allee vom rechten Fahrbahnrand über den mittleren Fahrstreifen auf die linke Spur gefahren, um nach links auf die Eberswalder Straße abzubiegen. Dabei erfasste er einen 39 Jahre alte Motorradfahrer, der auf der Mittelspur fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer auf die Motorhaube des Autos geschleudert und dann auf die Straße. Er erlitt durch den Sturz diverse Prellungen, Schürfwunden sowie eine Beinverletzung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Potsdam: Betrunkener Falschfahrer stößt mit Radfahrerin zusammen

Ein betrunkener Falschfahrer auf dem Fahrrad ist mit einer Radfahrerin zusammengestoßen - beide verloren das Bewusstsein. Wie die Brandenburger Polizei am Sonntag berichtete, war ein 58-Jähriger am Samstagabend mit seinem Rad in der Potsdamer Innenstadt unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er auf der Langen Brücke auf der falschen Straßenseite, als er frontal mit einer ihm entgegenkommenden Radfahrerin zusammenprallte.

Bei dem Zusammenstoß hätten der Mann und die 48-Jährige ihr Bewusstsein verloren. Die Frau sei während der Unfallaufnahme wieder ansprechbar gewesen. Der Mann blieb demnach zunächst bewusstlos - er roch laut Polizei deutlich nach Alkohol.

Die Beteiligten trugen demzufolge keine Fahrradhelme und kamen mit Platzwunden am Kopf in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Die Ermittlungen laufen.

Friedrichshagen: Unfall mit Motoroller - Fahrerin prallt gegen Mast

In Friedrichshagen (Treptow-Köpenick) hat es in der vergangenen Nacht einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war eine 43-Jährige gegen 1.30 Uhr mit ihrem Motorroller auf dem Fürstenwalder Damm in Richtung Köpenick unterwegs. Aus bislang noch nicht geklärten Gründen geriet die Frau dabei mit den Rädern in die Tram-Schienen und stürzte. Sie und der Roller rutschten einige Meter über den Asphalt. Dabei prallte die Frau mit ihrem Kopf gegen einen Lichtmast. Sie war nicht mehr ansprechbar.

Ein entgegenkommender Autofahrer leistete zunächst Erste Hilfe. Nach einer notärztlichen Versorgung kam die 43-Jährige mit diversen Schürfwunden und einer Kopfverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort gab sie an, vor der Fahrt Cannabis konsumiert zu haben. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,75 Promille. Die Ermittlungen wegen Fahrens unter Alkohol und Drogen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.

Hellersdorf: Zwei Männer nach Diebstahl und Hehlerei festgenommen

Zwei Männer sind am Samstag wegen des Verdachts des Diebstahls und der Hehlerei in Hellersdorf von der Polizei festgenommen worden. Wie die Behörde am Sonntag mitteilte, hatten eine Zeugin und ein Zeuge gegen 10 Uhr beobachtet, wie ein Mann an der Stendaler Straße mehrere Fahrräder in einen Transporter lud. Da ihnen das verdächtig vorkam, verständigten sie die Polizei.

Die Beamten trafen den 31-Jährigen an und forderten ihn auf, den Kofferraum zu öffnen. Dort fanden sie fünf hochwertige Fahrräder, die der 31-Jährige nach eigenen Angaben von einem 40-Jährigen gekauft haben wollte. Eines der Fahrräder war bei der Polizei bereits registriert. Der 44 Jahre alte Besitzer, der den Diebstahl aus seinem Keller noch nicht bemerkt hatte, wurde kontaktiert und konnte sein Rad abholen. Er gab an, dass ihm auch ein Reifensatz fehle.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme fuhr der mutmaßliche Komplize des 31-Jährigen auf einem Fahrrad vorbei und konnte von den Polizisten gestoppt werden. Mit einem richterlichen Beschluss wurden die Wohnung und der Keller des 40-Jährigen durchsucht, wobei im Keller der Reifensatz gefunden wurde. Die beiden festgenommenen Männer wurden der Kriminalpolizei überstellt, der Transporter und die restlichen Fahrräder beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Kriminalkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).

Oder-Spree: Radfahrer stirbt nach Sturz an Kopfverletzungen

Ein 32 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Sturz in der Nähe von Friedland im Landkreis Oder-Spree gestorben. Der Mann sei den Radweg entlang der Bundesstraße 168 nach Beeskow gefahren und aus bisher unklarer Ursache am Abzweig Kuhnshof vom Weg abgekommen und gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei verletzte er sich am Kopf und starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Wann genau er starb, war zunächst unklar - eine Autofahrerin fand den Toten am frühen Sonntagmorgen. Die Polizei geht davon aus, dass an dem Unfall nur der Radfahrer selbst beteiligt war. Ein Polizeisprecher sagte, bisher sei noch unklar, ob der Mann einen Helm getragen habe oder nicht - die Kopfverletzung weise allerdings darauf hin, dass er keinen Helm aufgehabt habe.

Teltow-Fläming: Lebloser Mensch nach Brand in Hof gefunden

Nach einem Brand in einem Bauernhof in Nuthe-Urstromtal im Landkreis Teltow-Fläming bei Luckenwalde hat die Feuerwehr beim Löschen einen leblosen Menschen gefunden. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Details zu der toten Person lagen zunächst nicht vor. Die Ursache für den Brand am frühen Sonntagmorgen in dem Hof im Ortsteil Frankenförde war ebenfalls zunächst unklar. Das Wohngebäude des Dreiseitenhofes brannte nach Polizeiangaben komplett aus.

Pankow: Mann im Weißen See ertrunken

Ein toter Mann ist am Samstag aus dem Weißen See in Pankow geborgen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine Schwimmerin am Abend einen untergehenden Mann im See bemerkt. Die Frau habe umgehend auf sich aufmerksam gemacht und die Rettungsschwimmer alarmiert. Zunächst hatte die BZ berichtet. Mehr über den Feuerwehreinsatz lesen Sie hier.

Kreuzberg: Mann attackiert schwules Paar

Ein Mann hat in der vergangenen Nacht in Kreuzberg ein schwules Paar attackiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die beiden Männer gegen 1.30 Uhr auf der Hagelberger Straße unterwegs, als sie von einem zunächst Unbekannten homophob beleidigt wurden. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. In der Folge schlug der Pöbler dem 44-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht, trat gegen den Körper und stieß ihn zu Boden. Anschließend griff er auch den 50 Jahre alten Partner mit Faustschlägen und Tritten an und brachte auch ihn zu Boden.

Polizisten konnten den 21 Jahre alten Angreifer kurz darauf an der Ecke Mehringdamm festnehmen. Dieser gab an, von den Männern ebenfalls geschlagen worden zu sein und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Attackierten ließen sich von Sanitätern versorgen. Die Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen.

Hellersdorf: Bewaffnete Männer überfallen Späti

Zwei bewaffnete Männer haben in der vergangenen Nacht einen Späti am Cecilienplatz in Hellersdorf überfallen. Der 27 Jahre alte Angestellte hatte sich gegen 0.20 Uhr vor dem Laden aufgehalten, als das Duo plötzlich auftauchte. Die Männer bedrohten den Angestellten mit einer Schusswaffe und griffen ihn mit einem Schlagstock an. Unter Schlägen schubsten sie den Mann in das Geschäft und forderten die Öffnung der Kasse. Mit den Tageseinnahmen und alkoholischen Getränken flüchtete das Duo anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Überfallene kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).

Plänterwald: Mann nimmt Marktleiter in den Schwitzkasten - und attackiert Kunden mit Holzlatte

Ein Mann hat am Samstag zwei Personen in einem Discounter an der Kiefholzstraße in Plänterwald (Treptow-Köpenick) angegriffen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 34 Jahre alte Marktleiter gegen 21 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, weil er sich auffällig verhielt. Als er ihn angesprochen habe, habe der Mann aggressiv reagiert und den Marktleiter in den Schwitzkasten genommen. Ein Kunde sei ihm zu Hilfe gekommen. Der Angreifer habe dann eine Holzlatte hervorgeholt und auf den 31 Jahre alten Kunden eingeschlagen.

Nachdem der Verdächtige erfolglos die Öffnung des Tresors gefordert hatte, flüchtete er aus dem Laden und entkam auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Einsatzkräfte konnten ihn bei der Absuche der Umgebung nicht mehr finden, stellten aber den zurückgelassenen Holzknüppel sicher. Der Marktleiter blieb unverletzt, der Kunde lehnte eine medizinische Versorgung ab. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).

A10: Auto schleudert über Autobahn - zwei Schwerverletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 10 nahe Mühlenbeck im Kreis Oberhavel sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 61 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Fahrzeug zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Mühlenbeck zu schnell gefahren, quer über die Autobahn geschleudert und auf ein Auto auf dem rechten Fahrstreifen aufgefahren, teilte die Autobahnpolizei Walsleben am Sonntag mit. Der 61-Jährige und die 35 Jahre alte Fahrerin des zweiten Autos wurden schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Beide seien nicht lebensgefährlich verletzt. Die Fahrbahn war zwischenzeitlich komplett gesperrt.