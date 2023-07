Friedrichshain: Frau bei Unfall mit Polizeiwagen schwer verletzt

In der vergangenen Nacht ist es in Friedrichshain zu einem Unfall zwischen einem Polizeiauto und einer Radfahrerin gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war eine Zivilstreife ohne Sondersignale vor einem Einsatzwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der Landsberger Allee in Richtung Petersburger Straße gefahren. Gegenüber der Einmündung Langenbeckstraße kam eine 20 Jahre alte Radfahrerin aus der Unterführung eines Gebäudes gefahren und passierte nach ihren Angaben die Ampel bei Grün. Dabei soll sie zwar den Einsatzwagen mit Sondersignalen, nicht aber die Zivilstreife bemerkt haben. Es kam zu einer Kollision zwischen der Radfahrerin und der Zivilstreife.

Die Frau erlitt dabei diverse Verletzungen am Kopf, am Oberkörper sowie an den Armen und Beinen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Atemalkoholkontrollen bei ihr und dem Polizisten ergaben jeweils einen Wert von null Promille. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.

Marzahn: Mehrere brennende Fahrzeuge - Polizei prüft Zusammenhang

Mehrere Fahrzeuge haben in der vergangenen Nacht in Marzahn gebrannt. Anwohner hatten gegen 3.20 Uhr Brandgeruch gemerkt. Nachdem sie diesem gefolgt waren, sahen sie an der Wörlitzer Straße auf einem Parkplatz einen brennenden Pkw-Anhänger. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, jedoch brannte der Hänger vollständig aus. Ein daneben abgestelltes Auto wurde durch die Hitze des Feuers ebenfalls beschädigt.

Die Polizei bemerkte bei der Anfahrt auf der Märkischen Allee in Höhe Wittenberger Straße einen weiteren brennenden Anhänger, der an einem Lastwagen angehangen war. Sie konnten den Brand mit einem eigenen Feuerlöscher löschen. Während der Löscharbeiten teilte ein Passant den Beamten mit, dass auf der gegenüberliegenden Seite der Märkischen Allee ebenfalls ein Lastwagen brennen würde. Auch dieser Brand konnte von den Einsatzkräften mit eigenem Feuerlöscher gelöscht werden.

Es wurden keine Personen verletzt. "Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Brände wird ein Zusammenhang dieser Taten geprüft", teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

Neukölln: Zwei Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Foto: Pudwell

In Neukölln hat es am Freitagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Auf der Kreuzung Sonnenallee / Fuldastraße waren zwei Motorradfahrer zusammengestoßen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge erlitten beide Biker schwere Verletzungen. Der Verkehrsunfalldienst hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und dokumentierte die Unfallstelle ausführlich. Dafür blieb der Kreuzungsbereich mehr als vier Stunden vollständig in Richtung Treptow gesperrt. Die Buslinie M41 wurde umgeleitet.

Mitte: Überfall auf Rollstuhlfahrerin - Festnahmen

Zwei Männer haben am Freitag in Mitte eine Rollstuhlfahrerin überfallen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, saß die 34-Jährige gegen 10 Uhr in ihrem Rollstuhl vor einem Supermarkt an der Karl-Liebknecht-Straße und hatte vor sich eine Mütze auf den Boden gelegt, um Geld zu sammeln. Dann seien zwei Männer gekommen. Der 29-Jährige habe ihren Rollstuhl festgehalten und sein 46 Jahre alter Begleiter die Mütze samt Inhalt an sich genommen. Zudem hätten beide Tabak von der Frau gefordert. Passanten, die die Situation bemerkt hatten, verständigten die Polizei. Das Duo, das die 34-Jährige auch noch beleidigt haben soll, verfügt über keinen festen Wohnsitz. Die Männer wurden der Kriminalpolizei überstellt, welche die weiteren Ermittlungen führt. Die Überfallene blieb unverletzt.

Mitte: Mann mit zerbrochener Bierflasche schwer verletzt

Ein Mann ist am Freitag bei einem Streit in Wedding (Mitte) verletzt worden. Zunächst war es gegen 19.15 Uhr im U-Bahnhof Wedding zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 43 und 44 Jahren gekommen. Kurze Zeit später zerbrach der 44-Jährige eine Bierflasche an einem Mülleimer und stach in Richtung des 43-Jährigen. Er verletzte ihn dabei am linken Rippenbogen. Der 43-jährige Mann wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär behandelt wird. Der Tatverdächtige, der dem Verletzten namentlich bekannt ist, flüchtete in unbekannte Richtung. Die Suche nach ihm in der Nähe des Tatortes blieb zunächst erfolglos. Die weiteren Ermittlungen zu der Tat hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.

Neukölln: Carsharhing-Auto brennt

Foto: Pudwell

Ein Carsharhing-Fahrzeug hat in der vergangenen Nacht auf dem Columbiadamm gegenüber dem Columbiabad in Neukölln gebrannt. Ersteintreffende Polizeikräfte löschten den Brand offenbar mit eigenen Mitteln. Die Berliner Feuerwehr klemmte die Batterie ab und übergab die Einsatzstelle der Polizei. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen.

Neukölln: Mülltonne brennt - Brandstiftung vermutet

Foto: Pudwell

In einem Müllraum an der Emser Straße in Neukölln hat am Freitagabend eine Mülltonne gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Dazu wurde die Mülltonne aus dem Gefahrenbereich auf den Hof geschoben und vollständig gelöscht. Es entstand trotzdem eine starke Rauchentwicklung. Der Rauch drang auch in den Hausflur. Dieser wurde belüftet. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegenwärtig wird von Brandstiftung ausgegangen.