Neukölln: Zwei Motorradfahrer bei Unfall verletzt

In Neukölln hat es am Freitagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Auf der Kreuzung Sonnenallee / Fuldastraße waren zwei Motorradfahrer zusammengestoßen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge erlitten beide Biker schwere Verletzungen. Der Verkehrsunfalldienst hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und dokumentierte die Unfallstelle ausführlich. Dafür blieb der Kreuzungsbereich mehr als vier Stunden vollständig in Richtung Treptow gesperrt. Die Buslinie M41 wurde umgeleitet.

Neukölln: Carsharhing-Auto brennt

Foto: Pudwell

Ein Carsharhing-Fahrzeug hat in der vergangenen Nacht auf dem Columbiadamm gegenüber dem Columbiabad in Neukölln gebrannt. Ersteintreffende Polizeikräfte löschten den Brand offenbar mit eigenen Mitteln. Die Berliner Feuerwehr klemmte die Batterie ab und übergab die Einsatzstelle der Polizei. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen.

Neukölln: Mülltonne brennt - Brandstiftung vermutet

Foto: Pudwell

In einem Müllraum an der Emser Straße in Neukölln hat am Freitagabend eine Mülltonne gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Dazu wurde die Mülltonne aus dem Gefahrenbereich auf den Hof geschoben und vollständig gelöscht. Es entstand trotzdem eine starke Rauchentwicklung. Der Rauch drang auch in den Hausflur. Dieser wurde belüftet. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegenwärtig wird von Brandstiftung ausgegangen.